2025 壓軸待播陸劇！宋威龍×趙今麥甜度超標 迪麗熱巴化身「瘋刀獵人」卡司超強一次看。圖／《表妹萬福》、《驕陽似我》、《梟起青壤》@官方微博

2025 陸劇話題不斷，年底前甚至還有多部強檔壓軸待播！從都會愛情、奇幻冒險到古裝宅門，各種類型都準備再掀一波追劇潮。

這次精選五部最受關注的新劇，卡司橫掃宋威龍、趙今麥、迪麗熱巴、霍建華、宋祖兒到李宏毅，全都是一上線就能霸榜的等級。準備好追起來了嗎？

1.《驕陽似我》｜宋威龍 × 趙今麥

圖／《驕陽似我》@官方微博

校園暗戀延伸到職場的成長愛情

繼《櫻桃琥珀》後，趙今麥再度挑戰成長向愛情劇。《驕陽似我》以女大生 聶曦光（趙今麥 飾） 的人生轉折為核心，描繪她從校園一路走向職場的心境變化。

大學時期，她與性格清冷、天資出眾的學霸 莊序（賴偉明 飾） 經歷過一段酸甜暗戀；畢業踏入光伏產業後，卻意外與外科醫師轉行的職場菁英 林嶼森（宋威龍 飾） 再度重逢。兩人從誤會到建立連結，一路伴隨彼此面對工作、情感與自我定位，呈現年輕人在職場起步時的真實心境。

圖／《梟起青壤》@官方微博

東方奇幻題材，兩人從對立到並肩作戰

由 迪麗熱巴、陳星旭 主演的《梟起青壤》以東方奇幻世界觀與異能組織「南山獵人」為背景展開冒險。

故事中，瘋刀獵人 聶九羅（迪麗熱巴 飾） 與性格隱忍、正直的異能者 炎拓（陳星旭 飾） 原本水火不容，卻在多次「過命任務」中逐漸建立默契。兩人攜手追查地梟陰謀，在危機中並肩作戰，也在並肩中拉近距離。劇中融合動作、懸疑與奇幻元素，是原著粉高度關注的作品。

3.《他為什麼依然單身》｜霍建華 × 朱珠

圖／《他為什麼依然單身》@官方微博

大齡單身男子的情感現實，帶有生活感的都市愛情

年近不惑的室內設計師 俞瑜（霍建華 飾） 生活習慣獨特，被周遭人視為「難戀愛體質」。他始終說自己不婚，卻在和性格理性的內科醫生 顧葉嘉（朱珠 飾） 的互動中，逐漸看見自己情感上的盲點。劇集透過毒舌設計師與理性醫生的情感碰撞，探討當代都市男女的婚戀觀差異，以輕喜劇形式呈現「適配型愛情」的主題。

4.《表妹萬福》｜宋祖兒 × 陳鑫海

圖／《表妹萬福》@官方微博

宅門格局下的重生線，家族權勢與婚姻選擇並行

前世遭逢背叛後，甄嘉芙（宋祖兒 飾） 在重生後決心改寫命運。她將目光放回真正值得依靠的大表哥——品行端正、心懷大義的 裴右安（陳鑫海 飾），並主動選擇與他成親。婚後兩人從試探到理解，在相扶相伴中迎上家族風波與外部壓力。

劇情以權力與情感交織為背景，描繪女性在宅門格局中如何尋找立足之地，也在愛情與成長之間，看見明代女子多元且鮮活的人生樣貌。整體結合宅門風雲、情感抉擇與女性視角，是備受討論的古偶新作。

5.《勿擾飛升》｜陸婷玉 × 李宏毅

圖／《勿擾飛升》@官方微博

輕鬆仙俠風格，從凡女誤入修仙界展開的雙向成長

亡國公主 箜篌（陸婷玉 飾） 在凡界備受冷遇，卻意外進入修仙世界，受到各方善意與指引。

為了鍛鍊心性，她選擇下山歷練，並遇見外表病弱、實則身份特殊的修士 桓宗（李宏毅 飾）。兩人一同闖蕩、升級、破除心魔，過程中逐漸懂得依靠與信任，最終並肩邁向更高境界。