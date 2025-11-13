最新黑馬《黑盒子》爆紅竄起！盤點5大熱播台劇，《人浮於愛》出軌偷情下猛藥！

Netflix懸疑台劇《回魂計》精彩刺激，不斷反轉的精彩情節，至今仍令觀眾們意猶未盡！《回魂計》熱潮消退過後，有哪些值得一看的台劇呢？最新黑馬《黑盒子》爆紅竄起、《人浮於愛》出軌偷情下猛藥、《就算一個人也可以好好的吃飯2》帶觀眾們一起展開美食療癒的溫情里程…快跟著女子漾一起來盤點5大熱播台劇吧！

圖片來源：LINE TV提供

熱播台劇1：《舊金山美容院》

圖片來源：TVBS提供

劉品言、連晨翔在拍攝《舊金山美容院》期間感情升溫，小倆口相戀以來作風低調，直到女方懷孕才公開喜訊，連帶使得該劇話題飆升。近日《舊金山美容院》劇情發展至「江之浩」（連晨翔 飾）、「鄧惟宇」（章廣辰 飾）先後進入一家聘用更生人的特殊門市「日初店」，經歷遭員工欺負、客訴以及偷錢危機…等諸多挑戰。

圖片來源：TVBS提供

早餐集團第二代「鄧惟宇」透過拯救即將熄燈的門市，證明自己擁有接班集團的實力；而「江之浩」則以新人之姿進到早餐店上班卻備受打壓，與昔日青梅竹馬「林麗穎」（劉品言 飾）的關係也再度面臨考驗。

熱播台劇2：《人浮於愛》

《人浮於愛》改編自人氣作家侯文詠同名小說，集結邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書、范少勳、宋芸樺同台飆戲。被富商「詹董」（屈中恆）包養的釣系美人「周曉琪」（邵雨薇 飾）與已有另一半的精神科醫師「顧厚澤」（楊祐寧 飾）發展出不倫戀，懷有身孕的「周曉琪」為了幫「顧厚澤」扛下債務，決定嫁給「詹董」謀取更多利益。

圖片來源：MyVideo提供

近日《人浮於愛》劇情發展至「詹董」在陪同「周曉琪」產檢時做了親子鑑定，之後他意外發現「周曉琪」與「顧厚澤」偷情證據，憤而質問「周曉琪」孩子究竟是誰的，情緒激動之下還掐住女方的脖子，想不到下一秒卻心臟病發，「周曉琪」在猶豫之後將「詹董」送往醫院，「詹董」的生死結局牢牢地牽動著「周曉琪」與「顧厚澤」的情感風暴。

熱播台劇3：《黑盒子》

圖片來源：LINE TV提供

近期話題高度竄起的黑馬台劇《黑盒子》改編自由台灣漫畫家Pony同名作品，首波單元《造物獄》由張軒睿、陸夏領銜主演，劇情描述雕刻家「小雯」（陸夏 飾）因無法忘懷前男友「志偉」（張軒睿 飾），決定實施黑魔法，將雕像變身為「志偉」分身，然而「他」卻僅有上半身，下半身失去雙腿，被牢訂在台上，急於逃出地窖。

圖片來源：LINE TV提供

「志偉」分身假借重溫過往甜蜜時光的理由，主動幫「小雯」梳頭，暗地裡蒐集她的頭髮，與吃剩骨頭綁在一起，作為逃脫利器，他滿身血跡地逃到門口大聲呼救時，被現任女友「羽帆」發覺，卻也令「小雯」動了殺機…，三人的命運將是如何呢？

熱播台劇4：《就算一個人也可以好好的吃飯2》

圖片來源：公視提供

人氣食療系迷你影集《就算一個人也可以好好的吃飯》全新第2季，在光棍節11月11日華麗回歸，續季一開場胡宇威、李玲葦、姚以緹就上演糾纏三角戀，不僅令觀眾們好奇主角的情感走向，也同步揭開角色更深層情感選擇。

圖片來源：公視提供

還有初孟軒、徐鈞浩演繹夫夫組合「布朗尼與紅豆泥」同樣是本季的精采亮點之一，他們從森林結婚的甜蜜熱亂，一路走向現實抉擇的心碎分離，延續前作「就算一個人，也能好好生活」主題。

熱播台劇5：《看看你有多愛我》

圖片來源：晴天影像提供

金鐘新科視后楊謹華新作《看看你有多愛我》描述單親媽媽「怡安」（楊謹華 飾）獨自撫養一對雙胞胎女兒長大，姊姊「凱希」（林思廷 飾）甜美可愛、人緣佳，5歲時意外入鏡，助攻媽媽成為人氣親子網紅；妹妹「莉莉」（詹子萱 飾）害羞內向、容易怯場，從未在鏡頭前曝光。

圖片來源：晴天影像提供

邁入青春期的大女兒「凱希」不想再配合媽媽經營粉絲團，令「怡安」決定設計一場失蹤案來引發話題，並要求女兒最後一次配合演出。沒想到，原本虛構的「假失蹤」卻陰錯陽差變成「真綁架」，為母女三人的平靜生活掀起驚天駭浪。