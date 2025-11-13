嚇死吳宗憲！與謝侑芯離世前曾一同工作，黃明志捲命案最新進度大逆轉？

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，引發社會關注與媒體熱議，最新進展顯示，馬來西亞警方已完成調查報告，黃明志將在警方擔保下於11月13日獲釋，但案件仍在持續偵辦中，未來是否提控尚待檢察官決定。同時，藝人吳宗憲也於採訪中被問及此事，表示他才剛與謝侑芯一同工作，對此案件感到難過與震驚。

圖片來源：黃明志 IG

黃明志與謝侑芯命案調查最新進展

謝侑芯近日於馬來西亞某飯店浴缸猝逝，本案由原本的猝死案轉為謀殺案，導致大馬警方於11月4日拘押黃明志調查，經過近10天的偵訊，馬來西亞警方已組成專門團隊，包含刑事局技術支援，針對黃明志與謝侑芯手機進行數據解碼分析，警方已完成相關調查，並將調查報告送交大馬副檢察司審閱，目前正等待決定是否提控黃明志，涉及的法律條文和具體指控還未公布。

圖片來源：謝侑芯 IG

在這幾日的偵辦當中，根據大馬檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基的證實，若無新的證據出現，黃明志將於11月13日獲釋。

黃明志則透過律師強調配合調查，堅稱自己無辜，否認涉案及任何不當行為，謝侑芯家屬也積極配合調查，日前寄回謝侑芯的手機及行李箱給警方，案件仍在調查階段，警方和檢方皆表示若有新情況，將進一步展開調查或變更偵辦方向。

藝人吳宗憲在受訪時坦言，自己剛好於案件發生前夕與黃明志、謝侑芯三人一同工作。

吳宗憲說，「當時黃明志擔任導演，前一天他們準備去馬來西亞的時候，我剛好在拍攝廣告，謝侑芯就坐在我旁邊，當時我並不認識她的名字，事後聽工作人員、同事說起，我聽了很震驚，心裡非常難過」他說這件事情讓他心裡相當難過，直到事後同事告訴他謝侑芯的名字，他才驚覺事態之嚴重。

圖片來源：吳宗憲 FB

吳宗憲透露，因為謝侑芯是拍攝中的重要演出者，所以將不得不重新拍攝並去除所有有她的畫面。他對外界質疑黃明志與謝侑芯關係的疑問則表示不清楚兩人私下狀況，選擇不作任何評論。