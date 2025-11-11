鳳凰颱風襲台！颱風假要怎麼請？上班有薪水嗎？10大縣市有望放假？

鳳凰颱風逼近台灣！氣象署今（11日）早上最新指出，鳳凰於8點30分減弱為輕度颱風，但仍維持海上與陸上警報。近三小時內颱風強度略微下降、暴風圈也稍縮小，目前中心位在鵝鑾鼻西南方海面，正往北北東轉東北方向移動。暴風圈逐漸逼近台灣南方近海，台南、高雄、屏東、台東及恆春半島首當其衝，將受到直接影響。隨著颱風外圍環流與東北季風共伴效應增強，北部與東半部地區降雨明顯，氣象署提醒民眾務必提高警覺，留意強風豪雨與瞬間陣風。

根據最新風力預測，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣及澎湖縣風力可能達7級以上，陣風甚至上看10級，而宜蘭、花蓮、台東山區則因預估24小時累積雨量超過警戒值，須嚴防豪雨引發土石流與坍方。

圖片來源：中央氣象署 提供

圖片來源：中央氣象署 提供

圖片來源：中央氣象署 提供

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，若颱風暴風半徑在4小時內可能影響當地，平均風力達7級或陣風10級以上，或山區24小時降雨量達200毫米、平地達350毫米（台南、屏東、花蓮則以350毫米為統一標準），並已造成災情或有災害之虞時，各縣市政府可依預報及實際狀況宣布停班停課，氣象署提醒，是否放颱風假仍以地方政府公布為準，民眾務必留意最新訊息。

勞動部也特別提醒雇主與勞工，在颱風期間應以「安全第一」為原則。《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》明訂，遇到天災時勞工可不出勤，雇主不得以曠職或遲到論處；若因業務需求必須上班，雇主應提供必要通勤協助，避免勞工冒險通勤。

圖片來源：聯合報系資料照片

勞動部指出，若勞工因公共運輸停駛或道路封閉而無法通勤，雇主應協助提供替代交通方式，如有需要改搭計程車，相關費用應由雇主負擔。此外，若勞工於上、下班途中因颱風導致受傷，恐屬職業災害，雇主須依法負責補償與保險理賠。

至於颱風天上班有薪水嗎？勞動部，若勞工放颱風假，雇主可不給付當天的工資，但不是扣除薪資，因勞基法第22條第2項規定，工資應「全額」給付與勞工，任意扣除薪資就是違反工資全額給付原則，所以給付當月工資時，應以減除颱風假後之上班天數計算當月薪資總額。

過去曾有颱風期間勞工因倒樹受傷案例，最終引發勞資爭議。勞動部再次強調，停班停課即意味不宜出勤，雇主不得強迫員工上班或事後要求補班、扣全勤獎金或解僱。若勞工自願出勤，企業應預先於勞動契約、工作規則中清楚載明交通協助措施，確保勞工生命安全不受威脅。

勞動部進一步指出，天災發生期間，除非業務確有必要，雇主不應要求勞工出勤；若因工作需求經勞工同意上班，雇主更應負起保障責任，不可讓勞工獨自面對強風豪雨、路樹倒塌或大型物品掉落等通勤風險。若勞工於上下班途中因天災導致受傷或發生意外，雇主將須依規承擔通勤職災的相關法律責任。

颱風來襲期間，勞動部呼籲民眾儘量留在安全處所，避免不必要外出，也提醒企業主體恤員工，落實防災措施，共同度過颱風考驗。