《山河枕》丁禹兮為何突然爆紅？與趙露思搭檔演暖男！5大代表作一同回顧

丁禹兮之所以在《山河枕》播出後突然爆紅，主要源於他前一部劇《永夜星河》中「慕子期」一角的出色表現，成功打開了大眾對他演技的認可，累積了大量粉絲，也讓他的下一部作品《山河枕》未播先轟動。

在古裝劇《山河枕》中丁禹兮飾演少年將軍衛韞，再度掀起熱度。該劇以亂世權謀為背景，丁禹兮所詮釋的衛韞是個帶有「破碎少年感」的角色，家庭戰死、孤獨生存，內心的痛苦與堅強透過丁禹兮細膩且真實的演技傳達出來，尤其是他表現出的「悲傷安靜到會刺骨」的壓抑情感，讓觀眾對他產生強烈共鳴。

此外，他與女主演宋茜扮演的「偽叔嫂CP」關係，突破倫理禁忌卻演得自然順眼，也成為劇中焦點，進一步提升了《山河枕》的討論度與丁禹兮的粉絲擴，丁禹兮之前因《永夜星河》角色慕子期爆紅，而《山河枕》未播先熱，也顯示他持續攀升的演藝人氣。

5部你一定要看過的丁禹兮經典作品：

1.《傳聞中的陳芊芊》（2020年）

丁禹兮飾演韓爍，一位深情腹黑的皇子角色。他以嫻熟的古裝演技成功塑造了溫柔而有點腹黑的王子形象，與趙露思搭檔展現甜寵劇化學，有趣又感人的情節讓這部輕喜劇迅速走紅，使丁禹兮一舉成名，被粉絲稱為“五月男友”。

2.《韞色過濃》（2020年）

丁禹兮主演完美主義的天才醫生周時韞。角色性格高冷，情感潔癖，對愛人蘇矜北（張予曦飾）表現出專注與寵溺，是典型寵妻男，他在劇中呈現了冰山男與深情男兼具的多層次形象，演技細膩展現控制欲與情感衝突，圈粉無數，廣受好評。

3.《月光變奏曲》（2021年）

丁禹兮再次演繹高冷男神形象，劇中他的角色帶點神秘與孤獨感，鞏固了其擅長演繹多種層次人物的實力。該劇展現丁禹兮更成熟的表演手法，讓觀眾感受到他演技的穩定成長。

4.《永夜星河》（2024年）

丁禹兮在此劇中擔綱多重角色，以充滿破碎感的演出引人入勝，演技獲得業界和觀眾肯定，劇深化了他在復雜情感角色上的演繹功力，被視為他演技突破的重要里程碑。，不過不過該劇的結局引發兩極反應，有觀眾認為主角最終在現代重逢，是個圓滿的收尾；也有人覺得略顯遺憾，認為劇版與原著結局有所出入，部分情節交代不清，採開放式結尾讓人意猶未盡。

5.《山河枕》（2025年）

最新播出的古裝權謀劇中，丁禹兮飾演少年將軍衛韞，一個肩負家族重擔且內心破碎卻堅強的角色。他與宋茜搭檔詮釋“偽叔嫂CP”，兩人的演出突破常規倫理框架，感情線深刻且自然，令此劇迅速成為話題焦點，丁禹兮的演技同樣受到矚目，成為當代新生代古裝男演員的代表作。