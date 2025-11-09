【選書】隱沒在語言政策下的文壇彗星 儘管命運如同雲霄飛車他卻始終對文學懷抱夢想—《南方的光與夢》

龍瑛宗是日治時期臺灣文壇的奇異花卉。在文學仍是抗議社會的手段、知識分子飽受政治與經濟現實打壓，龍瑛宗對純粹文學創作的堅持，讓他在同時代作家中，留下煥發光彩卻也寂寞的身影。

龍瑛宗——曾經在日治時期的台灣重要作家，毫無背景的他在1937年以中篇小說〈植有木瓜樹的小鎮〉，獲得日本知名藝文雜誌《改造》小說獎，一夕之間成為台日文學界的熱門人物，甚至被譽為「中央文壇的彗星」。當日軍在二戰陷入泥沼，他則以台灣代表的身份前往大東亞文學大會致詞。但這樣的文學家，卻在國民政府來台後成為普通的銀行行員；他的故事是那代知識份子共同的命運，也提醒著我們文學與政治間千絲萬縷的複雜關係。

五位作者聯手拚湊出曾經一鳴驚人的台灣文壇新星





《南方的光與夢：龍瑛宗與他的文學時代》的篇幅不長，短短五個章節聚焦主要聚焦在他照亮日語世代文壇的經過，最後一章則是他在數十年後終於勉強克服新語言的障礙，並且在退休之後重新提筆開始創作。嚴格來說不算傳記，由五位不同作者完成的段落以史料為基準，拼湊出那些龍瑛宗人生的重要時刻，儘管多少參雜了一點想像與虛構成分，卻更像是一個引路人帶著讀者從上帝視角觀察這位作家。

用「彗星」來比喻大概是最貼切的，因為他的獲獎出乎所有人意料，或者說當時的文壇從不知道有這個人，但在短暫的光輝過後，時局的動亂讓他迅速從文壇消失，為了生計只能夠成為每天與數字搏鬥的銀行行員。從能夠使用日語寫作獲獎，在經歷國民黨強勢的語言政策後，就連「歡迎光臨」都必須從頭學起，更不用說「客家」身份在文壇所遭遇到的困境；這些的大起大落帶來難以想像的挫折，但龍瑛宗始終沒有真正放棄過文學的夢，儘管這代表他必須重新學習一個語言。

他是對抗時代的文學家 也是當時知識份子的縮影

受到經典作品《唐・吉訶德》的影響，龍瑛宗本人的一生也不斷在與名為時代的巨人對抗，但同時他也是那一代臺灣人的縮影，如此堅毅而樸實。走過威權時代的禁絕，那些龍瑛宗的經典如今也能透過翻譯，重新回到已經大多數不諳日語的台灣讀者面前；《南方的光與夢：龍瑛宗與他的文學時代》或許更像是一個引子，在了解這位作家的重要時刻後，也該是時候好好讀讀那些好不容易流傳下來的文字了。