韓國爆款｜Merhent 1523 洗沐組，油頭汗味全洗掉！1500ml 巨容量CP值炸裂，實測「寶寶香」持香一整天，打造最強偽體香！

2025-10-28 20:28 meru

每天早上明明很認真洗頭、洗澡，香噴噴的出門，結果才搭個捷運、擠個電梯，進辦公室坐下，還沒到中午，就開始覺得...

嗯？頭髮好像有點貼？脖子後面好像有點黏？到了下午三點，那個傳說中的「油頭味」和「汗水味」隱隱約約就飄出來了...

這時候如果主管或心儀的同事突然靠近，真的會瞬間石化！🥶

想要裝沒事，但心裡已經上演一百次「他是不是聞到了？」的小劇場。

噴香水嗎？NONONO，那根本是災難！香水味混著油味汗味，那個味道更可怕... 😭 尤其台灣這種潮濕悶熱的天氣，根本是我們這種「氣味敏感者」的地獄！

我一直在找一個解決方案，不是用更濃的香味去「蓋住」，而是從根本「洗掉」那些尷尬的異味。

我不要那種洗完很乾澀、或是滑溜溜沖不乾淨的感覺，我只想要「乾淨、蓬鬆、又帶著淡淡寶寶香」的自己。

就在我快要放棄的時候，我滑到了這組... 傳說中韓妞人手一瓶的「淨味神器」— 韓國merhent 1523系列！

我承認我一開始是被那個1500ml的巨無霸容量吸引（CP值先給讚👍），還有那個超級簡約有質感的包裝，放在浴室裡根本是裝飾品。

韓國爆款｜Merhent 1523 <a class=洗沐組，油頭汗味全洗掉！" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1761553509-1036736144-g_l.jpg">
韓國爆款｜Merhent 1523 洗沐組，油頭汗味全洗掉！

​但我沒想到，它會變成我的「續命稻草」！

我入手的是「頭皮深層淨味洗髮精」和「同款寶寶香沐浴乳」的組合。今天，我就來跟大家好好聊聊，這兩瓶巨無霸是怎麼拯救我這個「氣味焦慮患者」的！


讓我頭皮「重新開機」的淨味神器

我們來聊聊這瓶「頭皮深層淨味洗髮精」！它的全名超威，叫做「椰子油深層淨味洗髮精」。

我必須說，它的質地是那種很清透的凝露狀，不是那種很濃稠、感覺加了很多增稠劑的類型。

韓國爆款｜Merhent 1523 洗沐組，油頭汗味全洗掉！
韓國爆款｜Merhent 1523 洗沐組，油頭汗味全洗掉！

​我最愛的是它的香味，就是那個「寶寶香」👶！

這不是那種很甜膩、很假的奶香味，而是一種... 真的很像剛洗完澡的小寶寶，身上那種乾淨、溫暖、軟綿綿的痱子粉香氣，聞起來超級療癒！

第一步：深層清潔頭皮 我會按壓兩下（因為我頭髮長），在手心加水稍微搓揉，它的泡沫超級綿密！🫧

這點我很驚訝，因為很多強調「淨味」或「控油」的洗髮精，泡沫都比較稀疏。但它的泡沫是那種很紮實、很豐盈的，可以輕易地包覆每一根髮絲，而且能深入到頭皮毛孔。

文案說它有「椰子油 x 清新因子」，我洗的時候真的有感覺。

它在清潔的同時，不會讓頭髮變得很乾、很澀、打結成一團。

反而是在沖水的時候，你會感覺到頭皮是「前所未有的乾淨」！就像是... 你懂嗎？就像是把堵塞已久的水管清空了，頭皮終於可以「呼吸」了！💨

我以前用過一些控油洗髮精，洗完頭髮會很蓬鬆沒錯，但頭皮會很緊繃、甚至有點癢。

韓國爆款｜Merhent 1523 洗沐組，油頭汗味全洗掉！
韓國爆款｜Merhent 1523 洗沐組，油頭汗味全洗掉！

​但merhent這瓶完全不會！它把那些老廢皮脂、殘留的造型品、還有那該死的油耗味，全部溫和地帶走。

第二步：感受蓬鬆與留香 洗完頭吹乾，那個瞬間我真的「哇～」了一聲！

我的頭髮是細軟髮，超級容易扁塌。但用它洗完，髮根是站起來的！是那種很輕盈、很空氣感的蓬鬆，不是那種用造型品撐起來的僵硬感。

而且，那個寶寶香味，是從「頭皮」散發出來的！

這就是它最強的地方：「頭皮淨味」。它不是用香味去「蓋」，而是真的把「異味源頭」洗乾淨了，然後再讓髮絲「吃進」那個寶寶香。

以前我到下午，瀏海就會開始變一條一條的，頭皮味也會跑出來。現在！我敢發誓，我到下班回家，頭髮都還是香的、蓬鬆的！

就算前一天去吃燒烤或火鍋，那個煙味也不會死纏著不放，洗一次就乾乾淨淨。這瓶根本是我的「頭皮空氣清淨機」！💡


會「爆水」的寶寶香沐浴乳

洗完了頭，當然輪到身體。

老實說，我對沐浴乳很挑剔。我很怕那種洗完皮膚很乾、很繃，或是那種滑到像沒沖乾淨的「假滑感」。

merhent這瓶寶寶香沐浴乳，完全打中我的點！

韓國爆款｜Merhent 1523 洗沐組，油頭汗味全洗掉！
韓國爆款｜Merhent 1523 洗沐組，油頭汗味全洗掉！

​第一步——水潤的清潔 它的質地跟洗髮精一樣是透明凝露狀，香味也是同款的療癒寶寶香。

但它厲害的地方來了！

它有「8種不同大小分子的玻尿酸」跟「辣木精華」。

我一開始還想說，沐浴乳就洗個澡，加玻尿酸有差嗎？ ... 各位，真的有差！😭

它的泡沫一樣很細緻，但更「水感」。在身上搓揉的時候，你會覺得它不只是在清潔，更像是在「灌溉」你的皮膚。

第二步——感受香氣層次與保濕度 最讓我驚豔的是沖水的時候。

它非常好沖淨，不會有殘留感，但！你的皮膚摸起來是「水嫩」的！

是那種喝飽水的Q彈感，不是假滑！💦 就像是剛敷完面膜那樣，水潤但不黏膩。

而且它的香味，比洗髮精更有層次感。

我特地去查了它的香調： 🌿 前調 (TOP): 柑橘類 🌿 中調 (中間): 鳶尾花, 茉莉花 🌿 基調 (BASE): 木質, 麝香

這根本是精品香水的規格吧！😍 一開始洗澡是清新的柑橘味，接著是溫柔的鳶尾花香，最後留在皮膚上的，是混合著體溫的、溫暖的木質麝香（也就是寶寶香的靈魂）。

這瓶沐浴乳徹底拯救了我的乾燥肌！以前我洗完澡一定要馬上擦身體乳，不然小腿會乾到像蛇皮。

用它之後，我發現就算我吹完頭髮才去擦乳液，皮膚也還是水水嫩嫩的，完全不緊繃！


行走的寶寶香，從此不怕靠太近！

自從我開始用merhent 1523這整組（洗髮＋沐浴），我真的變得很愛「聞自己」😂

這兩瓶搭配使用，就是「疊香」的最高境界！

那個寶寶香會從你的髮絲、你的鎖骨、你的手腕... 全身散發出來。這不是香水的濃郁，而是一種「偽體香」，一種讓人覺得「你天生就這麼乾淨、這麼香」的終極心機！💖

現在我到辦公室，不再需要焦慮下午的氣味。就算跟同事靠近討論，我也能抬頭挺胸，因為我知道我聞起來「很舒服」。

如果你跟我一樣，是個對氣味很在意的人；如果你也受夠了台灣的潮濕悶熱，讓你的頭皮和身體總是不聽話；如果你也想找回那種剛洗完澡的、乾淨清爽的自己...

我真的，真的，超級推薦你試試看韓國merhent 1523這組！

1500ml的超大容量，可以用到天荒地老，全家一起用也沒問題。

韓國爆款｜Merhent 1523 洗沐組，油頭汗味全洗掉！
韓國爆款｜Merhent 1523 洗沐組，油頭汗味全洗掉！

​從頭到腳，一次搞定你的控油、蓬鬆、去味、留香、還有保濕！

這不只是清潔，這是一種「儀式感」，一種讓自己從內到外都充滿質感的「自我投資」。

相信我，當你聞到自己身上那股乾淨的寶寶香時，一整天的疲勞都會被療癒了！🫧✨


點擊即刻前往購買！

meru

meru

●主要內容： 生活、旅遊、美食、貓咪

#油頭 #皮膚 #洗沐 #好物推薦

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

編輯推薦

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

編輯推薦

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

2025-10-22 11:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

在一連串「閃兵風波」引起社會熱議之際，演藝圈中也有不少藝人曾以「最硬派兵役經歷」樹立榜樣。動力火車成員顏志琳，便是其中的代表人物，他曾在國軍最神秘的菁英部隊「涼山特勤隊」服役，這支部隊素有「三棲魔鬼特戰」之稱，不僅訓練強度驚人，更是國軍唯一同時具備陸、海、空作戰能力的部隊。顏志琳不僅憑超強體能破格入隊，還曾是跳傘訓練時「第一個跳出機門」的勇士。

多年後回顧這段軍旅生涯，顏志琳笑說那是一段「用命換來的訓練」，卻也讓他養成堅毅不拔的性格，堪稱「藝人兵役天花板」。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

動力火車成員顏志琳曾在我國陸軍中極為神秘且精銳的「涼山特勤隊」服役，被網友譽為「藝人兵役天花板」。

他在節目與自傳中分享過當兵經歷，透露原本因身高不夠，且該隊要求極嚴，但因自身體能優異，最後破例進入此隊，此外他還笑稱自己是跳傘時第一個跳出機門的，傘訓共跳了六七次，卻也有同梯戰友因跳傘操作失誤而意外殉職，訓練過程的嚴苛與風險可見一斑。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

涼山特勤隊全名為陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊，成立於1980年，是國軍唯一具備陸海空三棲作戰能力的部隊，因此訓練嚴格，隊員必須每天完成高強度的體能訓練，包括從3000公尺至2萬公尺遞增的跑步距離，以及障礙賽、武裝跑3公里頂多12分鐘完成等極限體能測試。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

訓練中還有名為「地獄週」的六天五夜期末測驗，隊員每天睡眠僅有一小時且必須完成各種極限考驗。

此外，射擊能力也要求極高，且狙擊手訓練更是精益求精，背負沉重裝備在深山作戰滲透、隱伏與斬首任務，展現堅忍與決心。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

「涼山特勤隊」在軍中有「涼山鬼」的稱號，象徵隊員如幽靈般行動迅捷、神出鬼沒。顏志琳退伍後仍保持著當年的自律與體能，他笑說：「那時候練的不是肌肉，是意志力。」

如今回首，那段艱苦的經歷成為他生命中最重要的一堂課，也讓外界更加佩服他不只是搖滾歌手，更是「真男人」的代表。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#藝人 #分享 #穿搭 #閃兵 #演藝圈 #顏志琳 #涼山特勤隊

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

2025-10-15 20:00 廖嘉紅

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」



💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。


🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。


 📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。


⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。


💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。


💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

🍀更多第一手訊息，不漏接，請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟 🍀《不動產與保險稅務傳承》想要安心持有、買賣、傳承，找Ｒ姐！預約諮詢連結在留言處 請加 https://lin.ee/uTP2T7Z 來源:

https://www.facebook.com/share/p/16yyPSh4Ek/

https://www.facebook.com/share/p/16yyPSh4Ek/

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷

#財富 #遺產稅 #遺產繼承

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人

2025-10-22 14:53 女子漾／編輯張念慈
坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人。圖片來源：坤達、王大陸粉專
坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人。圖片來源：坤達、王大陸粉專

藝人「閃兵風暴」持續延燒，許多人忍不住問：「為什麼要逃避兵役？」其實從星座角度來看，逃避不一定是膽小，而是一種性格反射。面對責任壓力、制度束縛或輿論焦點，有幾個星座天生就容易用「逃」來保護自己。一起來看看，誰最容易在風暴中消失無蹤。

編輯推薦

逃避冠軍星座1：雙魚座-用幻想逃避現實

雙魚座是十二星座裡最愛築夢的角色，他們的內心柔軟又多愁善感，面對現實壓力時，最常採取「裝作沒事」的策略。當責任上門、規範太嚴，他們的第一反應往往是「也許事情會自己解決」。這樣的幻想，讓雙魚暫時得到安慰，但也讓他們錯過面對現實的時機。

就像坤達、修杰楷的事件引發社會討論，雙魚常在壓力下逃入理想世界，直到現實敲門，才驚覺自己已站在風口浪尖。

修杰楷。圖片來源：修杰楷臉書
修杰楷。圖片來源：修杰楷臉書

逃避冠軍星座2：雙子座-聰明反被聰明誤

雙子座的腦袋轉得快，最擅長「找漏洞」。他們會想盡辦法規避麻煩，心裡盤算：「或許能圓回來、也許不會被發現。」但正因為太依賴臨場反應，往往在現實面前翻船。

藝人王大陸就是雙子座，這種「賭徒式心態」讓雙子表面看似靈活，其實是最典型的逃避者。他們害怕被責任綁死，寧可冒風險，也不想被規則限制。

王大陸。圖片來源：王大陸IG
王大陸。圖片來源：王大陸IG

逃避冠軍星座3：射手座-樂觀是假象，壓力來了就溜

射手座一向以開朗、自由聞名，但他們的「樂觀」常是一種自我防禦機制。當事情變得嚴肅或牽涉責任時，他們會瞬間消失，說是需要時間「冷靜思考」，其實是在逃避現實。

射手怕被約束，也不擅長承受長期壓力。當社會輿論、規範制度讓他們喘不過氣時，就會選擇先躲起來再說。

逃避冠軍星座4：水瓶座——理性過頭，把規則當假議題

水瓶座的逃避方式最高級：他們用「理性」來否定制度。水瓶總喜歡問「為什麼要照這樣做？」「這規定合理嗎？」在他們心裡，道德與責任只是可以被檢驗的假設，而非必須遵守的準則。

但世界是由共同約定維繫的，當水瓶自以為「理性」時，往往被社會認為「冷漠」。逃避不一定是怕，而是他們想用思辨逃開束縛，卻忘了現實終究要負責。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座 #水瓶座 #射手座 #雙子座 #雙魚座

