IU《21世紀大君夫人》爆話題！10部必看宮廷韓劇推薦 《步步驚心：麗》《宮野蠻王妃》經典不敗。圖片來源：Disney+提供

最近不論是社群還是辦公室茶水間，討論度最高的絕對是 IU 與邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》！這部劇將我們對皇室的華麗幻想，與現代社會的階級現實狠狠碰撞，女強男弱的「契約婚姻」設定更是讓人耳目一新。

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+提供

「宮廷」一直是韓劇裡最迷人的舞台，在那高高的宮牆內，有極致的浪漫，也有殘酷的生存法則。今天為大家盤點 10 部此生必看的「宮廷韓劇」，除了近期話題強檔，還加入了幾部氣場全開的口碑神作，無論你喜歡大女主逆襲、高甜喜劇，還是揪心虐戀，這份清單絕對能填滿你的週末追劇時光！

IU《21世紀大君夫人》看不過癮？盤點10部必看宮廷韓劇

宮廷韓劇1. IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》

如果 21 世紀的韓國還有皇室？IU 這次化身渴望擠進權力核心的財閥千金，遇上空有尊貴血脈卻處處受限的邊佑錫，兩人各懷鬼胎的契約婚姻，在權力與真心中不斷拉扯。這部劇不僅畫面絕美，更深刻描寫了現代女性面對階級與命運時的野心與掙扎。

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+提供

《21世紀大君夫人》劇情簡介

以 21 世紀大韓民國君主立憲制為背景，講述擁有無盡財富卻因平民身分被排除在核心之外的財閥家族二女兒成熙周(IU 飾)，與身為尊貴王族卻被制度剝奪一切選擇權的理安大君(邊佑錫 飾)，兩人為了各自的現實需求與慾望，選擇簽訂契約婚姻的浪漫故事。

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+提供

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+提供

宮廷韓劇2. 申惠善、金正賢《哲仁王后》

現代「直男大廚」靈魂進入王妃身體！看內在是男兒魂的女主角如何在宮中大展廚藝、狂撩後宮，還跟皇帝上演各種超失控的爆笑互動。申惠善放飛自我的神級演技，絕對是週末放鬆紓壓的最佳首選！

《哲仁王后》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

《哲仁王后》劇情簡介

現代青瓦台的男主廚張奉煥，因為一場意外靈魂穿越到古代朝鮮，並附身在即將大婚的哲仁王后金昭容(申惠善 飾)體內，與看似魁儡實則心思深沉的哲宗(金正賢 飾)展開一連串失控又爆笑的宮廷生活。

《哲仁王后》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

宮廷韓劇3. 申敏兒、朱智勛、李鍾碩《再婚皇后》

這部絕對是今年未播先火、全網敲碗期待度最高的宮廷權謀大作！雖然目前尚未正式開播，但神仙級的卡司陣容已經引發熱烈討論。申敏兒飾演的完美皇后在遭到背叛後，不哭不鬧，直接瀟灑轉身搞事業。預計劇情將會非常緊湊、全員智商在線，準備好一起看女主角如何在權力的棋局中絕地大反攻，光看設定就覺得爽度破表！

《再婚皇后》劇照。圖片來源：Disney+提供

《再婚皇后》劇情簡介

東大帝國完美無瑕的皇后娜菲爾(申敏兒 飾)，在面對皇帝丈夫索本修(李鍾碩 飾)無情出軌並要求離婚後，毅然決然選擇與敵國西王國的王子海因里(朱智勛 飾)再婚，以此奪回人生與命運主導權的宮廷權謀大戲。

《再婚皇后》劇照。圖片來源：Disney+提供

《再婚皇后》劇照。圖片來源：Disney+提供

宮廷韓劇4. 都敬秀 (D.O.)、南志鉉《百日的郎君》

傲嬌王世子流落民間變成「無用男」，劇情融合了懸疑陰謀與鄉村的純樸搞笑。男女主角在日常鬥嘴中日久生情，節奏明快又甜度滿分，非常適合想無腦放鬆的時刻！

《百日的郎君》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

《百日的郎君》劇情簡介

完美無瑕、性格挑剔的王世子李律(都敬秀 飾)遭遇暗殺墜崖後喪失記憶，淪落為平民「元德」，並在自己頒布的「剩男剩女必婚」王法規定下，被迫與村裡的大齡剩女延洪心(南志鉉 飾)結為夫妻，展開為期 100 天的偽裝婚姻。

《百日的郎君》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

《百日的郎君》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

宮廷韓劇5. 金憓秀、金海淑《王后傘下》

這部韓劇沒有老套的男女情愛，只有為了守護孩子化身「戰神」的中殿娘娘！金憓秀完美詮釋了什麼叫霸氣外露，看她如何用智慧與超強行動力替皇子們撐起一把保護傘，母愛與權謀的交織讓人看得熱血沸騰。

《王后傘下》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

《王后傘下》劇情簡介

在危機四伏的朝鮮時代後宮中，性格暴躁卻充滿智慧的中殿娘娘林姀怜(金憓秀 飾)，為了保護四處惹禍的皇子們，不得不拋下皇室尊嚴，與虎視眈眈的大妃娘娘(金海淑 飾)等惡勢力展開激烈宮鬥的保衛戰。

《王后傘下》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

宮廷韓劇6. 林潤娥、李彩玟《暴君的廚師》

這部劇以「宮廷料理」作為獨特的切入點，網路評價大讚「料理場面簡直像藝術品」、「男女主角 CP 感超強」！劇情融合了美食、權勢與愛情多線並行，節奏輕快且甜虐參半。如果你喜歡看充滿反差萌的互動，又愛帶點宮廷陰謀與角色成長的元素，這部絕對能緊緊抓住你的胃和心！

《暴君的廚師》劇照。圖片來源：Netflix提供

《暴君的廚師》劇情簡介

講述一位性格火爆但內心深情的暴君李獻(李彩玟 飾)，與一名意外闖入宮中的現代天才料理師延志永(林潤娥 飾)之間奇妙的緣分。兩人在危機四伏的宮廷中，透過一道道撫慰人心的美味料理化解危機，進而展開一段跨越時空與階級的浪漫愛情故事。

《暴君的廚師》劇照。圖片來源：Netflix提供

宮廷韓劇7. 李俊昊、李世榮《衣袖紅鑲邊》

近年來口碑最高、獲獎無數的宮廷佳作，它不賣弄狗血，而是細膩探討了個人的自由意志與家國責任的不斷衝突，那種隱忍、深情又充滿現實無奈的愛戀，後座力極強！

《衣袖紅鑲邊》劇照。圖片來源：MBC

《衣袖紅鑲邊》劇情簡介

將國家責任置於愛情之上的王世孫李祘(李俊昊 飾)，與為了守護自己平凡幸福生活的宮女成德任(李世榮 飾)之間，在殘酷的宮廷權力鬥爭中，展開一段悲切而深情的宮廷羅曼史。

《衣袖紅鑲邊》劇照。圖片來源：MBC

《衣袖紅鑲邊》劇照。圖片來源：MBC

宮廷韓劇8. 李準、姜漢娜、張赫《紅丹心》

如果你是視覺控，這部劇絕對能滿足你！被網友譽為「畫面美到可以當桌布」的古裝劇。男女主角在政治鬥爭中相愛相殺，張赫飾演的權臣更是氣場強大，戲劇張力十足。

《紅丹心》劇照。圖片來源：Disney+提供

《紅丹心》劇情簡介

為了鞏固王權而不得不拋棄心愛女子的朝鮮君王李泰(李準 飾)，與為了報仇而成為中殿的劉貞(姜漢娜 飾)相愛相殺，同時還要對抗掌握巨大權力的左議政朴繼元(張赫 飾)的血色政治羅曼史。

《紅丹心》劇照。圖片來源：Disney+提供

《紅丹心》劇照。圖片來源：Disney+提供

宮廷韓劇9. IU、李準基、姜河那《步步驚心：麗》

既然提到了 IU，當然不能漏掉這部讓無數人哭紅雙眼的經典！從前期的浪漫歡樂，到後期的無奈與宿命感，每個角色的刻畫都立體飽滿，是一部看完會在心裡留下深深餘韻的絕美史詩。

《步步驚心：麗》劇照。

《步步驚心：麗》劇照。

《步步驚心：麗》劇情簡介

講述生活在 21 世紀的女子高夏真(IU 飾)意外穿越到高麗時代，靈魂附身在少女解樹身上，並與冷酷的四皇子王昭(李準基 飾)、溫柔的八皇子王旭(姜河那 飾)等眾多皇子們，捲入殘酷的奪嫡之爭與愛恨糾葛。

《步步驚心：麗》劇照。

宮廷韓劇10. 尹恩惠、朱智勛《宮野蠻王妃》

把這部壓軸，因為說到現代宮廷劇，誰能忘記這部元祖神作？從互看不順眼到默默心動，劇中精緻的現代韓服、經典的泰迪熊，還有那種專屬於青春的酸甜戀愛感，至今拿出來重溫依然會讓人嘴角上揚。

《宮野蠻王妃》劇照。圖片來源：MBC

《宮野蠻王妃》劇情簡介

以大韓民國為虛構的君主立憲制國家為背景，講述平凡開朗的女高中生申采靜(尹恩惠 飾)因為爺爺生前與先皇的約定，被迫嫁給冷酷的皇太子李信(朱智勛 飾)，從而在規矩森嚴的皇宮中展開笑淚交織的浪漫愛情。