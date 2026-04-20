2026-04-20 10:21 女子漾／編輯張念慈
曖昧超會撩、交往卻超冷！這4星座戀愛反差大到嚇人
有些交往對象曖昧時每天秒回、甜到不行，一確定關係卻瞬間降溫，讓人懷疑是不是「換了一個人」？戀愛中的反差感，往往不是不愛，而是這些星座在不同階段，會切換完全不同的相處模式。從撩人高手到冷靜戀人，有4個星座的戀愛反差，真的會讓人一時跟不上節奏。
1. 雙子座 曖昧像戀愛，交往像朋友
雙子座在曖昧期堪稱「氣氛製造機」。他們會主動找話題、秒回訊息、情緒價值給滿，讓人很快陷進去，甚至誤以為這段關係已經很穩。
但一旦交往，雙子就會回到自己的節奏，訊息變慢、互動變少，甚至開始需要個人空間。這種落差很容易讓人誤會是變心，但其實雙子只是從「追求模式」切換成「日常模式」。他們不是不愛，而是不再用高頻熱情來證明愛。
2. 射手座 曖昧熱情直球，交往開始閃躲
射手座在喜歡一個人的時候，非常直接。他們會主動靠近、製造曖昧氛圍，甚至給你滿滿的戀愛感。
但交往之後，射手反而容易出現「忽遠忽近」的狀態。原因很簡單，他們開始意識到關係的責任與束縛，於是本能地想保留自由。這時候的冷淡，不是因為不喜歡，而是他們還在適應「有關係的自由」。
3. 水瓶座 曖昧有溫度，交往變理性
水瓶座在曖昧時，會讓人感覺被理解、被傾聽。他們願意分享想法，也會給予回應，甚至讓人覺得很貼心。
但交往之後，他們會慢慢拉回距離。水瓶不喜歡過度情緒依附，戀愛對他們來說，是「兩個獨立的人一起生活」，而不是黏在一起。因此，他們的冷淡其實是一種界線，而不是退縮。
4.摩羯座 追求期滿分，交往後變務實
摩羯座在追求一個人時，會非常用心。他們會安排見面、給安全感，甚至讓人覺得這段關係很穩。
但交往之後，他們往往把重心放回工作與生活目標。浪漫減少、關心變得低調，讓另一半產生「被冷落」的感覺。但對摩羯來說，關係已經確立，就不需要用外顯的方式證明。
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