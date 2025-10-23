TWICE多賢帶傷奔跑！新片《全力奔跑》曝共鳴心聲「想激勵為夢想努力的人」

廣受全球粉絲喜愛的 TWICE 成員多賢，本週五即將上映的電影《全力奔跑》（Running High）中以第二身分登上大銀幕，挑戰飾演一位高冷卻充滿熱情的田徑少女。

《全力奔跑》劇照

多賢開心地表示：「能穿著校服拍攝真的很開心！這是一部充滿情感的電影，希望可以激勵到那些正在為某個目標全力奔跑的人。」

值得一提的是，多賢曾因腳踝受傷暫停部分演藝活動，近期又努力治療肩傷，只為在全球巡演舞台上「繼續跳舞」。讓粉絲備感心疼，負傷仍咬牙訓練的堅強姿態，與她在《全力奔跑》的角色形象相當貼近。

多賢坦然分享，這些挫折與奮鬥的經驗讓她與角色產生更深層的連結，「對於那種『想做卻無法做到』的鬱悶與難過，我能深深地共鳴。」

TWICE多賢首度挑戰運動員角色 坦言腳傷挫折讓她產生更多共鳴

在片中與她有大量對手戲的李信盈，兩人互動自然又可愛。多賢笑說：「我的角色不太愛笑，但李信盈會一直逗我笑，讓我常常忍不住笑場！」兩人分別詮釋田徑隊高冷女同學與傻氣戀愛腦男高生，猶如青春戀愛漫畫般清新可愛！曾因《愛的迫降》走紅的李信盈，在電影中呈現自然率真的少年模樣，揚言「要成為第一個跑進8秒的人類」，渾然天成的喜劇天賦，獲得特映會觀眾滿場好評，驚呼：「信盈大狗狗超Q！」

多賢（左）搭檔李信盈擦亮初戀火花 自曝拍攝時經常笑場

而以《魔鬼的計謀》廣受矚目的河錫辰，則睽違九年再度躍上大銀幕，過去以帥氣聰明的「腦性男」形象深植粉絲心中，此次為詮釋「體力派」短跑運動員，刻苦訓練力求演技大變身！河錫辰透漏：「其實，我一直期待有一天能拍出像湯姆．克魯斯那樣帥氣奔跑的畫面。」並笑說，雖然有些吃不消，但最終仍成功練出完美的奔跑體態。

電影中更大方脫衣秀勇健身材，親自挑戰「冰浴療法」場景，半裸浸入滿是冰塊的澡盆中，被劇組讚嘆敬業又帥氣。導演李承勳表示，希望透過《全力奔跑》支持著那些不斷努力的人。「即使失敗，他們的行動也是美麗的。」

「腦性男」河錫辰苦練跑步演技爆發 立志「要像阿湯哥那樣帥氣」

《全力奔跑》以真實跑者為靈感，講述全盛時期已過的國家級短跑選手姜九榮（河錫辰 飾）與熱血高中生姜勝烈（李信盈 飾），在追逐夢想與愛情的旅程中，重新找回奔跑的意義。

兩人在風中並肩衝刺，跨越的不只是 0.02 秒的差距，更是人生的極限與勇氣。電影將於 10月24日（五）全台上映，主演河錫辰、李信盈也將在本周末來台宣傳，與影迷們一同分享這段青春閃耀、汗水淋漓的動人作品。