誰最忘不了前任？12星座面對舊情人真相曝光 第一名根本活在回憶裡。女子漾AI製圖

感情結束後，最讓人猜不透的，往往不是分手本身，而是「他到底還有沒有放不下？」有些人分手後轉身就走，刪光聯絡方式像從沒愛過；有些人嘴上說沒事，卻深夜還在翻舊照片。尤其不同星座的男人，面對前任的態度真的差很大。

有人絕不吃回頭草，有人會默默等你三年，也有人表面灑脫其實心裡翻江倒海。究竟12星座男分手後，對舊情人是冷漠、懷念，還是偷偷期待復合？這次就一次整理給你看，也許你能從他的反應裡，看懂他真正的心意。

舊情態度1.白羊座：愛恨分明，分手就是結束

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

白羊座對感情一向乾脆俐落，愛的時候很熱烈，不愛了也不拖泥帶水。對他們來說，既然已經走到分手這一步，就代表這段感情已經無法挽回，再回頭反而像是在打自己的臉。

他們很重視自尊與骨氣，不喜歡讓自己看起來像放不下的人。即使心裡曾經難過，也會選擇用冷淡掩飾情緒。白羊不是不懷念，而是他們認為，真正的體面，就是不再打擾。

舊情態度2.金牛座：嘴上放下，心裡還在自責

《雖然是精神病但沒關係》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

金牛座分手後最常出現的狀態，就是反覆檢討自己。他們固執又念舊，很容易把對方的好無限放大，然後把分手的責任全部攬在自己身上。

即使有機會重新聯絡，他們反而容易退縮。不是不想復合，而是太害怕再次受傷。金牛的深情往往藏在沉默裡，他們不主動，不代表不在乎，只是太怕重蹈覆轍。

舊情態度3.雙子座：保持距離，但關鍵時刻會出現

《愛的迫降》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

雙子座分手後不太會主動聯絡前任，他們很清楚，曖昧不清只會讓彼此更麻煩，所以寧願保持適當距離，也不願把關係拖得複雜。

但如果前任真的遇到困難，雙子往往還是會出手幫忙。他們可以很理性地從戀人退回朋友的位置，平常不打擾，必要時卻會像英雄一樣出現。這不是舊情復燃，而是成熟的體面。

舊情態度4.巨蟹座：最容易念舊，回憶永遠最美

《金秘書為何那樣》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

巨蟹座幾乎是12星座裡最難忘記前任的人。他們會留著舊照片、聊天紀錄，甚至連一起看電影的票根都捨不得丟。對他們來說，回憶本身就是一種情感寄託。

他們總是記得對方的好，把缺點慢慢淡忘。如果前任回頭，巨蟹通常很難狠下心拒絕。不是不理性，而是感情對他們來說，本來就不是能說斷就斷的事。

舊情態度5.獅子座：表面瀟灑，其實選擇體面放下

圖片來源：tvN

獅子座就算曾經被傷得很深，也不太會把怨恨掛在嘴上。他們的自尊不允許自己一直活在過去，所以更傾向用開朗與大方的姿態，讓自己看起來早就翻篇。

再次見到前任時，他們甚至能像老朋友一樣自然聊天，不是完全不在意，而是選擇用成熟的方式收場。獅子可以生氣，但不喜歡偷偷報復，這是他們的底線。

舊情態度6.處女座：直接逃避，假裝從沒發生過

圖片來源：tvN

處女座最怕的不是失戀，而是承認自己在感情裡失敗。他們習慣把所有細節放大檢視，越想越亂，最後乾脆選擇徹底切斷聯絡。

拉黑、封鎖、不再見面，都是他們自我保護的方式。不是狠心，而是他們真的不知道該怎麼面對那段失敗的感情。處女座的冷淡，很多時候其實是最深的在意。

舊情態度7.天秤座：最容易搖擺，前任現任都放不下

圖片來源：tvN

天秤座最怕做選擇，尤其是感情。分手後，他們常常會不自覺拿前任和現任比較，兩邊都有優點，也兩邊都捨不得放下。

如果舊情人回頭，天秤很難立刻拒絕，但也很難真正全心投入。他們最大的問題不是不愛，而是猶豫太久。也因為這種搖擺，很容易讓感情變得更複雜。

舊情態度8.天蠍座：放不下最深，愛與恨都很極端

圖片來源：tvN

天蠍座一旦真心愛過，就很難真正放下。即使分手了，那種執念也不會輕易消失。他們可能不再聯絡，但心裡從來沒有真正翻篇。

這種情感有時會轉化成佔有欲、不甘心，甚至變成強烈的情緒反應。天蠍最需要學會的，就是放過自己。因為太深的執著，不只困住別人，也最先傷害自己。

舊情態度9.射手座：刪得最乾淨，回頭根本不可能

圖片來源：FB @MBC

射手座分手後的態度非常明確：往前走，不回頭。他們不喜歡糾纏，也不相信「分開後還能重新開始」這件事。

對射手來說，結束就是結束，所有聯絡方式都能刪得乾乾淨淨。他們寧願把精力放在新的生活、新的人身上，也不想反覆陷在舊情裡。前任，真的只適合留在過去。

舊情態度10.摩羯座：沉默等待，相信努力能換回來

圖片來源：IG@mbcdrama_now

摩羯座很少把感情掛在嘴邊，但他們對愛其實非常執著。即使分手了，也會默默努力，認為只要自己變得更好，就還有重新開始的可能。他們相信時間和行動比甜言蜜語更有用。有人會花好幾年，只為了證明自己值得被重新選擇。摩羯的愛不高調，卻常常是最能熬的那一種。

舊情態度11.水瓶座：曖昧不斷，最容易維持微妙關係

《與惡魔有約》劇照。圖片來源：Netflix提供

水瓶座不太會把前任完全踢出生活。他們很容易和舊情人維持一種說不上來的關係，比朋友近一點，又不像戀人那麼明確。

這種微妙距離常常讓現任很頭痛，因為他們自己覺得沒什麼，旁人卻很難安心。水瓶不是故意玩曖昧，而是他們對感情界線本來就比較模糊。

舊情態度12.雙魚座：最容易心軟，一不小心就舊情復燃

Jisoo《訂閱男友》劇照。圖片來源：Netflix

雙魚座天生浪漫，也最容易被回憶打敗。只要前任稍微釋出一點訊號，他們就很可能重新陷進去，尤其是那些曾經很深刻的感情。

即使身邊已經有新對象，雙魚也可能因為舊情而動搖。他們不是花心，而是太容易被情緒牽著走。回憶很美，但雙魚最需要學會的，是珍惜眼前的人。