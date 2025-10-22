苦練日語一年！《浪漫匿名者》韓孝周為何這麼討喜？關於她的7件事必看

Netflix日劇《浪漫匿名者》成為本季最療癒的愛情作品之一，而韓孝周睽違十年再度挑戰戀愛題材，以細膩真摯的演技詮釋一位因童年創傷而封閉內心的巧克力師。她的溫柔、堅定與脆弱交織成動人的層次，也讓觀眾重新看到這位「微笑天使」更具靈魂的一面！真的太喜歡她做巧克力還有不敢看人的畫面～太可愛啦！

圖片來源：韓孝周 IG

韓孝周在Netflix日劇《浪漫匿名者》中飾演女主角李荷娜，一位在日本生活十年的韓國巧克力甜點師，因童年遭遇創傷患有恐懼症，無法直視他人，她的角色個性羞澀卻努力堅強，舞台上以細膩表演詮釋內心的孤獨與渴望愛的情感，與男主角小栗旬飾演的糖果製造商富二代展開一段因心理障礙而展開的療癒愛情。

圖片來源：韓孝周 IG

為演好角色，韓孝周不僅持續練習流利日語，調整語調以符合在日本長期生活的身分，還在日本待了將近一年時間拍攝，全力投入角色心境，這場跨國合作開啟了她近十年來首次挑戰戀愛劇的甜美形象。

圖片來源：韓孝周 IG

幕後花絮方面，韓孝周透露拍攝現場常因巧克力甜點話題與小栗旬聊不停，兩人合作非常自然且有默契，原本女主角設定是日本人，但製作團隊被她的自然純真感打動，決定讓她出演這個角色。

她曾自曝劇中一場單戀心動的橋段配樂是自己學生時代喜歡的歌曲，看到被寫進劇本非常開心，此外，她在拍攝期間保持低調，認真研究角色心理狀態，並在每個細節如手部動作、情緒表情上下足功夫。

圖片來源：韓孝周 IG

關於韓孝周的七件事情：

1.代表作與高人氣

2009年與李昇基合作的《燦爛的遺產》創下韓國47.1％超高收視率，讓她一瞬間成為國民女星，獲得「印象女」、「完售女」稱號。此劇成為她事業巔峰，廣受觀眾與業界肯定.

圖片來源：韓孝周 IG

2.多元角色塑造

她在多部古裝與現代劇中皆有亮眼表現，如《一枝梅》《同伊》等，展現多變的角色深度，2016年主演電影《解語花》，儘管票房不佳，但演技被專業媒體高度評價，成為其職業生涯中的精彩篇章。

3.語言長才與跨國合作

韓孝周日語流利，為《浪漫匿名者》等在日劇集拍攝付出大量時間與努力，曾居住日本近一年以貼近角色背景，展現她專業認真的多語言演員形象，也是韓劇向海外市場拓展的重要代表。

圖片來源：韓孝周 IG

4.低調個性與敬業態度

她私下個性謙和低調，注重保護隱私並避免過度曝光，對待工作認真細緻，常為角色進行深入心理剖析，追求形象與情感的真實呈現，不放過演技的每個細節。

5.公益熱心與社會形象

韓孝周熱衷公益，特別關注兒童福利和動物保護，積極參與慈善活動。

圖片來源：韓孝周 IG

6. 出道起點與早期成長

韓孝周16歲時獲得MTM模特兒選拔大賽第二名及第9屆Binggrae「微笑小姐」選美冠軍，憑藉治癒系的甜美笑容被封為「微笑天使」，2005年正式以演員身分出道，最初角色多為清純形象，逐步累積表演經驗與人氣。

7. 演技磨練與突破

早期主演《春之戀》等作品時經歷演技挑戰，曾因哭戲無法達到預期被認為不適合該角色，但她積極自我反省並改進，導演李潤基要求她寫角色日記，這成為她理解與塑造多元角色的重要方法，展現強烈的學習態度與專業精神.