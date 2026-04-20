《努力克服自卑的我們》5大看點寫給硬撐的大人：自卑不是失敗者專利？高允貞、具教煥揭病態比較世界。圖片來源：Netflix提供

在這個看似每個人都在追求卓越、展現光鮮亮麗的時代，我們的心底是否都藏著一個害怕被看穿「其實我不夠好」的黑洞？繼《我的出走日記》後，Netflix 再度迎來一部直擊現代人靈魂的寫實佳作，由《山茶花開時》導演車榮勳與《我的大叔》編劇朴海英強強聯手推出的新劇《努力克服自卑的我們》，首播便以細膩的情感刻劃開出收視紅盤。

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劇情將鏡頭對準電影圈，透過一群看似體面卻深陷「無價值感」的影視工作者，精準演繹出成年人最窒息的無力感。這篇女子漾帶大家一起了解女神高允貞新作《努力克服自卑的我們》劇情簡介及5大必看亮點，一起看懂這部為什麼讓人越看越心痛，卻又停不下來。

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《努力克服自卑的我們》劇情簡介

以造夢的「電影產業」為背景，故事圍繞著一個名為「八人會」的電影圈聚會展開。在這個圈子裡，有冷酷果決的王牌製片人、拍過多部長片的知名導演、也有備受矚目的頂級女星。然而，當夜深人靜卸下社會防備時，他們卻全被嫉妒、空虛與自我懷疑吞噬。

劇集不走浪漫粉紅泡泡的套路，而是深度探討現代社會中無所不在的「比較文化」，看這群深陷同儕壓力與生存焦慮的主角們，如何從彼此殘破的自尊裡尋找治癒的可能，並在停滯的紅燈前，為自己的人生重新亮起一盞通行的「綠燈」。

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《努力克服自卑的我們》5大劇情看點

看點1.拋下絕美濾鏡！高允貞變身焦慮崩潰的毒舌製片

女主角高允貞這次徹底打破過往「女神」濾鏡，交出一個更貼近現實、也更讓人心疼的角色，她這次飾演電影公司製片人「邊恩雅」，在業界以對劇本的尖銳評論聞名，甚至獲得了「斧頭」的稱號。

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然而，在外人眼裡冷靜犀利的她，實則承受著極大的失敗恐懼，每當心理創傷被觸動或焦慮超載時，甚至會崩潰到流鼻血。高允貞將這種「外表堅不可摧，內心搖搖欲墜」的職場女強人反差感詮釋得絲絲入扣，展現了極具深度的細膩演技。

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看點2.具教煥演活「虛張聲勢」！用喋喋不休掩飾平庸的邊緣導演

與高允貞搭檔的演技派男星具教煥，則精準刺中了許多人心中的「冒牌者症候群」，他飾演的黃東滿，是「八人會」中唯一遲遲未能出道的預備導演。身處優秀的同儕之中，他為了掩蓋內心的自卑與對他人的嫉妒，總是用滔滔不絕的長篇大論和過度熱情來武裝自己。這種害怕被發現「自己其實一無是處」而刻意營造的虛張聲勢，深刻展現了成年人在社會叢林中極力維護體面的辛酸。

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看點3.成功者也會病態嫉妒失敗者？揭露殘酷的微型社會

《努力克服自卑的我們》不僅聚焦於主角，配角群的設定更是構成了一幅殘酷的社會生存圖鑑。在劇中，由吳正世飾演的知名導演朴慶世，明明已經執導過五部長片，卻在遭遇票房滑鐵盧後，對一事無成的黃東滿產生了極度微妙的自卑與執著。

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這項設定殘酷地揭示了一個真相：自卑從來不是失敗者的專利，無論身處社會階層的哪一個位置，人們都在與自己的「不夠好」對抗。

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看點4.神級編劇朴海英操刀，台詞刀刀見血直擊痛點

曾打造出《我的大叔》、《我的出走日記》的編劇朴海英，最擅長在極度壓抑的日常對話中，精準捕捉小人物的心理狀態。本劇延續了她一貫的「喪癒系」美學，劇情沒有刻意的說教，而是透過一句句寫實到令人心驚的台詞，探討「就算我很平庸，難道就不值得存在嗎？」的深刻命題，寫實的基調讓許多在職場中掙扎的觀眾直呼：「這根本就是在演我的生活。」

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看點5.從「有毒的競爭」到「雙向救贖」的綠燈敘事

在滿是焦慮與比較的敘事中，劇集依然留給了觀眾溫柔的出口，邊恩雅與黃東滿這兩個在不同層面感到自我價值低落的人，相遇後並沒有選擇用世俗的成功條件來互相衡量，反而是透過看見對方最不堪、最狼狽的一面，進而達成了深刻的雙向治癒。東滿的出現安撫了恩雅的焦慮，而恩雅則將東滿的無價值轉化為獨特的意義，這段不依賴粉紅泡泡的陪伴關係，成為全劇最溫暖的救贖力量。

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《努力克服自卑的我們》共12集，目前已於Netflix獨家上線，於每週六、日晚間更新集數。