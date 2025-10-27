2025-10-27 14:53 女子漾／編輯王廷羽
普發一萬放大術！銀行送iPhone、7-11狂回饋、燦坤5折、出國旅遊萬元有找一次看
全民期待已久的「普發一萬元」即將開跑！財政部宣布，11月5日開放預登記，最快11月12日就能入帳。現金還沒到手，各大業者早已摩拳擦掌，從銀行、超商、旅行社到3C通路，全台都在掀起「放大一萬元」熱潮，今天編輯整理普發一萬相關優惠資訊，從銀行、超商、旅行社到3C通路都有，還沒想好怎麼運用這一萬元的話，也可以參考看看！
文章目錄
普發一萬放大術1. 銀行篇：北富銀加碼抽iPhone 17 Pro、萬元現金
台北富邦銀行率先響應政策，推出「全民+1 政府相挺」活動，只要選擇登記入帳到北富銀帳戶，或在北富銀ATM領取現金，就能參加抽獎。
活動期間自11月17日至12月31日（以行政院公告為準），綁定北富銀LINE官方帳號即可獲抽獎資格，獎項包含iPhone 17 Pro、萬元現金、mo幣1萬點等上千個好禮，獎金還會直接匯入帳戶。若是北富銀存戶，選擇「登記入帳」還能再抽一次現金獎，最高可得1萬元紅包。
普發一萬放大術2. 超商篇：7-ELEVEN四大方案太誘人 咖啡、日用品全都省
1.1000元放大隨取卡
活動自 11 月 5 日起至 12 月 31 日止，每張可使用金額達 1,070 元，還能再拿 OPENPOINT 50 點。若一次購買 10 張共花一萬元，最高可享加碼購物金 700 元與 OPENPOINT 500 點，回饋率約 12%。
2.500元食品飲料優惠組
7-ELEVEN 推出 500 元商品組，涵蓋食品、飲料、日用品與寵物用品，最低 39 折起。像是 UNIDESIGN 衛生紙 6 串 500 元、好自在安睡褲 12 包 500 元、高露潔牙膏任 6 件 500 元，通通幫你一次補齊生活所需。
3.行動隨時取超值組
主打小資族必備組合，每組統一價 500 元。包括美麗日記面膜 6 件組（約 65 折）、統一麵包 18 個（約 79 折）、波蜜果菜汁 24 瓶（約 69 折），還能自由搭配其他選物組合，輕鬆補貨又不傷荷包。
4.預購質感優惠組
預購誌同步上架多款限量與季節商品，從金門酒廠「風味實驗室」紀念酒款、輝葉 WULA 小沙發，到王品鍋物、老協珍雞精、永心鳳茶剝皮辣椒，全都能用優惠價入手。民眾也能到中信 ATM「普發一萬專區」領取獨家優惠券，享受額外折扣。
5.咖啡組合優惠
7-ELEVEN 即日起至 10 月 31 日推出「政府萬元發放超值放大活動」，主打「萬元咖啡專區」，像是大杯濃萃美式 370 杯、大杯濃萃拿鐵 300 杯只要一萬元，近五折價超划算，還能轉送或共享；另外也推出大杯拿鐵 85 杯、美式 110 杯組合價 3,000 元，以及精品美式 50 杯 3,000 元、現萃茶或珍奶等指定飲品 28 杯 1,000 元的組合優惠，愛喝咖啡的學生、上班族必收。
普發一萬放大術3. 家電篇：燦坤週年慶全館5折起 一萬元變十萬元購物力
燦坤 3C 家電搶搭普發熱潮，推出「一萬大吉週年慶 Part 2」，即日起至 11 月 6 日全台門市與線上購物同步開跑，全館商品最低 5 折起，還能抽免單、拿大獎、享會員折扣，一萬元現金瞬間變十萬購物力。
1. 會員限定「願望成真」專案
只要綁定 TK3C APP 會員，即可參加「放大你的一萬元」活動，獨享價值 43,000 元的「萬元精靈現折券」，購買指定商品最高可現省 6,500 元。消費不限金額還可參加抽獎，最大獎是超過十萬點的燦坤 K 幣，等於買越多中獎機率越高。
2. 聯名卡分期回饋
燦坤與 台新銀行 攜手推出聯名卡優惠，分期滿額最高可現折 1,400 元，不分期消費最高回饋達 6%。滿 9,000 元再送 400 元抵用券，平日消費可累積 1% K 幣、週末加碼 2%，新戶申辦正卡再享最高 2,480 元入會禮。
3. 多族群專屬優惠
寵物家庭：申辦燦坤寵物卡可享「寵物價」最低 59 折起，Razer 電競手把、SAMPO 節能立扇、Panasonic 變頻冰箱通通大降價。
銀髮族群：樂齡健康專區商品最低 3 折起，包括 JHT 健步機、輝葉電動麻將桌、OMRON 藍牙血壓計，還送體脂計與低週波治療器，實用又超值。
4. 家電折扣與政府補助
Panasonic 610L 四門冰箱：享限時折抵+登錄回饋，最高回饋近 1.8 萬元。
LG AI 洗乾衣機：搭配「萬元精靈券」與信用卡分期，現省 6,500 元。
空調補助：符合節能規範再享政府補助最高 5,000 元，並加碼延長保固。
普發一萬放大術4. 旅行社篇：萬元有找出國玩！韓國、日本行程超搶手
易飛旅遊
主打「萬元旅遊不求人」，多條熱門路線都壓低到萬元以內：
1.韓國線：清州、首爾五日團搭配旅展優惠，每人 9,600 元起。
2.日本線：九州佐賀、宮崎「買機票送住宿」每人最低 8,888 元起；沖繩四日自由行含住宿，每人 9,499 元起。
3.港澳線：三至四日機加酒自由行，未稅價 4,988 元起，可自由加天數。
4.長程線：報名歐洲、中東、非洲、紐澳團體行程，第 2 人可享 現折 10,000 元。
5.國內線：澎湖、金門「買一送一」兩人同行 7,299 元起，另有「愛心同行專案」四人同行 9,888 元起。
可樂旅遊
推出「萬元有找」旅展專區，從韓國玩到泰國都能入手：
1.韓國首爾清州五日遊：含愛寶樂園、鐵道自行車行程，每人 8,900 元起。
2.日本沖繩自由行：四天一夜只要 9,999 元起。
3.泰國曼谷青春行：五天行程含市區精品飯店，每人同樣 9,999 元起。
旅天下
旅天下走「折扣系路線」，主打早鳥與現金優惠，推出「周周搶購、清倉特賣、早鳥預購最高折 2 萬」三大活動。包括寒假團最高折 1 萬元，日本北海道、土耳其行程只要 3 萬有找；短線旅遊最高折 3,000 元、長線最高折 1 萬元，部分泰國行程甚至祭出「買一送一」優惠。
普發一萬防詐騙提醒！
