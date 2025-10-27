2025-10-27 11:42 女子漾 /編輯周意軒
普發一萬怎麼花最划算？7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK「超商加碼懶人包」一次看
全民期待的「普發一萬元」終於要上路啦！行政院宣布普發現金官網「10000.gov.tw」上線，11月5日起依身分證尾號分流登記，最快11月中旬入帳。各大通路早已摩拳擦掌搶攻這波消費潮，其中超商龍頭 7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK mart 全面加碼，從咖啡半價、隨取卡放大，到民生用品優惠組，通通幫你把一萬元變更大。
文章目錄
一、7-ELEVEN：1000元放大隨取卡、咖啡半價最划算
一、7-ELEVEN：1000元放大隨取卡、咖啡半價最划算
7-11將從 11月5日 起推出四大方案，主打「1000元放大隨取卡」。
每張卡可用到1070元，還送OPENPOINT 50點；若一次購買10張，再加碼送 700元購物金+500點，等於現金放大12%。卡片可用到12月31日，用得久又賺更多。
不只如此，還有多款「500元民生優惠組」，像是UNIDESIGN衛生紙6串500元、好自在安睡褲12包500元、高露潔牙膏任6件500元，最低只要39折起。
愛囤貨族更別錯過「行動隨時取超值組」，統一麵包18個500元、美麗日記面膜6件500元、波蜜果菜汁24瓶500元，能分批領取、跨店兌換，靈活又超值。
想送禮或犒賞自己，也能選擇「預購質感組合」，從輝葉按摩沙發、王品鍋具組到金門紀念酒、老協珍熬雞精通通有。
另外，即日起至10月31日，「濃萃美式370杯或濃萃拿鐵300杯一萬元」優惠熱賣中，相當於咖啡半價！每天一杯輕鬆喝到年底。
二、全家：買20送20、寄杯超優惠
二、全家：買20送20、寄杯超優惠
全家便利商店也加入戰局，10月24日至26日推出限時咖啡優惠。
像是特大經典美式12杯499元（約7折）、特大拿鐵10杯499元（約7.2折），還有最受矚目的「買20送20」活動，寄杯族可趁機囤貨。
全家雖然普發加碼方案尚未公布，但咖啡、茶飲、甜點常有季節優惠，可留意APP與官方粉專更新資訊。
三、萊爾富：VIP限定買1送1、咖啡寄杯買20送20
三、萊爾富：VIP限定買1送1、咖啡寄杯買20送20
萊爾富於即日起至10月28日推出「特濃美式、拿鐵買1送1」，不論是大杯或特大杯都適用。此外，Hi-Life VIP APP會員還能享有「買20送20」寄杯優惠，超適合上班族揪團一起買，平均一杯不到30元。
四、OK mart：莊園咖啡買6送3、買20送12
四、OK mart：莊園咖啡買6送3、買20送12
OK超商也不缺席，推出「莊園美式、莊園拿鐵」系列優惠。只要買6杯送3杯，或買20杯送12杯，折扣約落在6折左右。對咖啡重度愛好者來說，趁這波普發加碼囤起來最划算。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower