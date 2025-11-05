普發一萬10大地雷！帳號填錯怎麼救？分流時程、查詢進度、失敗補救一次看。圖片來源：FB @財政部、canva

大家期待的「普發一萬」終於正式開放登記啦！今(11/5)開始依照身分證尾數輪流開始登記，雖然這筆錢人人都有，但登記時仍得留神，填錯一格、急著按送出，可能帳號驗不過、查不到結果，甚至發錢日沒入帳。今天編輯整理出普發一萬的10大地雷，提醒大家從帳號與健保卡號輸入格式、查詢結果時間，到代領條件與入帳順序一次掌握！

普發一萬10大地雷：登記重點看這邊！

登記入口：「普發現金平台」(網址：10000.gov.tw)，記得認明正確網址再填喔。

分流登記：11/5「0、1」→ 11/6「2、3」→ 11/7「4、5」→ 11/8「6、7」→ 11/9「8、9」→ 11/10起不限尾數。

普發一萬分流登記。圖片來源：FB @財政部

必備三資料：身分證或居留證號、金融機構代號與「帳號」、發放對象健保卡號（12碼）。

普發一萬登記準備。圖片來源：FB @財政部

入帳節奏：

11/5–11/10登記且檢核成功：11/11 18:00起至11/12 陸續入帳。

11/11–11/17登記且檢核成功：11/12 18:00起至11/18 陸續入帳。

11/18–115/4/30：當日18:00前通過原則當日入帳；18:00後改次一營業日（遇假日順延）。

普發一萬10大地雷：登記步驟

步驟1. 進入官網點「登記入帳」。



步驟2. 依序輸入本人或代領人資訊與「發放對象健保卡號」。



步驟3. 確認無誤送出。尖峰若塞車，停在等待室即可，頁面會自動刷新，不要關閉視窗。

普發一萬登記步驟。圖片來源：FB @財政部

普發一萬登記步驟。圖片來源：FB @財政部

普發一萬登記步驟。圖片來源：FB @財政部

普發一萬登記步驟。圖片來源：FB @財政部

普發一萬10大地雷：常見問題一次看

1. 普發一萬哪些銀行帳號能登記？

基本上台灣主要銀行、郵局、線上銀行、農漁會、信用合作社都能登記，像是台銀004、台北富邦012、國泰世華013、中信822、郵局700、玉山808、台新812、永豐807、元大806、星展810、O-Bank 824、樂天826…等皆可使用。

提醒： 登記時一定要填「帳號」，不是卡面上的卡號。

2. 普發一萬登記失敗常見原因一次看

欄位沒填完：身分證、健保卡、金融機構代號或帳號有空白。

格式不符：身分證/居留證要10碼、健保卡要12碼，只差1碼系統就會擋。

填錯日子：今天不是你的身分證尾數分流日。11/10之後不限尾數，慢慢來比較順。

已申請過：可能之前綁定入帳、ATM領過，或系統顯示「帳號核驗中」就不用重填。

偏鄉已登記：若身分在特定偏鄉名冊，可能已在派出所登記，不需再次填寫。

不具代領資格：代領小孩或他人時，資訊填錯、角色填反也會被退。

資料庫比對不到：多半是身分證或健保卡號打錯，重新登記即可。

如果跳出看不懂的字串，建議使用1988客服快速查詢、協助。

3. 普發一萬填錯帳號能修改嗎？

如果帳號填錯，11/13起可在「查詢結果」頁點「修改」，重新選銀行與帳號送出，或直接回首頁重登。但如果系統顯示「身分與帳號不符」驗證失敗，就不能改，只能重新申請一次。

4. 普發一萬何時能查結果？怎麼查？

11月13日起就能查詢普發一萬登記結果，只要到普發現金官網輸入身分證與健保卡資料，就能看到最新進度。畫面上會顯示目前狀態，如果出現「登記完成，將於近日入帳」，代表資格已核驗通過，只要耐心等銀行入帳作業。

普發一萬登記查詢。圖片來源：FB @財政部

若頁面有出現「修改」按鈕，表示資料尚未送至銀行系統，可以重新更正帳號；沒有按鈕則代表已進入銀行驗證流程，無法再修改，只能等待結果。看到「帳號核驗中」或「入帳處理中」都是正常流程，請留意後續入帳時間；若顯示「入帳成功」，即可至網銀或補摺確認。但若跳出「入帳失敗，請重新申請」，多數情況是帳號不符、戶頭已結清或屬警示帳戶，此時需重新登記一次。

5. 普發一萬發錢日沒收到怎麼辦？

先別急，11/13起上官網查結果，如果顯示「核驗失敗」或「入帳失敗」，代表銀行沒過帳，你要重新登記，或改拿ATM／郵局領。入帳時間以官網公告為準，記得對帳本或看網銀確認。

常見原因包括：帳號跟身分不一致、帳戶不存在或已結清、帳戶被列警示。

6. 普發一萬未滿13歲小孩，爸媽要如何登記代領？

未滿13歲的小孩，由父母或監護人其中一人線上代為登記即可。操作時，大人先輸入自己的身分證字號、銀行帳號與健保卡號，確認後再新增小孩的健保卡號，就能一起完成代領手續，無需分別申請。

普發一萬小孩怎麼領？圖片來源：女子漾製圖

7. 健保卡剛換新的，能登記普發一萬嗎？

可以，換健保卡不會影響領取資格。只要不是政府直接入帳對象，依然能用三種方式領：網站登記、ATM領取或郵局臨櫃。

新卡資料大約2個工作天就會更新，之後就能上普發網站登記。登記分流自11/5起跑，但11/10起全面開放，錯過分流日也沒差，不會影響入帳。

8. 普發一萬會被銀行扣走嗎？

跟據立法院三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」第7條第2項規定，普發一萬元屬民生補助用途，銀行不得進行扣押或抵銷。若實際入帳後遭不當扣押，建議民眾立即聯繫入帳銀行提出申訴與查證。

9. 普發一萬用居留證登記，但顯示「查無資料」？

如果你是用居留證登記，結果查詢時跳出「查無資料」，最常見原因是移民署比對後認定不符合領取資格。

目前符合領取資格的對象包含：

・無戶籍國民，已取得台灣居留許可

・陸籍配偶（已拿到依親或長期居留）

・外籍配偶（已取得居留許可）

・港澳配偶（已取得居留許可）

・陸港澳或外籍配偶離婚／喪偶，且居留許可仍有效

・已取得定居許可但尚未設戶籍者

・持永久居留證之外國人

需要更多申請流程和資格細節時，記得洽詢移民署服務站最保險。

10. 普發一萬用居留證登記，為甚麼顯示「不符合領取資格」？

如果你是用居留證登記，結果查詢時跳出「查無資料」，最常見原因是移民署比對後認定不符合領取資格。有居留證不代表一定能領，必須符合特定資格條件。

依規定，以下身分才能領取普發一萬：

・無戶籍國民，已取得台灣居留許可

・陸籍配偶（已取得依親或長期居留許可）

・外籍配偶（已取得居留許可）

・港澳籍配偶（已取得居留許可）

・陸港澳或外籍配偶離婚／喪偶，仍持有效居留許可

・已取得定居許可但尚未設戶籍者

・取得永久居留證之外國人

若你有領取資格上的問題，建議直接洽詢移民署各縣市服務站確認。