2025-10-27 11:52 女子漾／編輯ANDREA
普發一萬懶人包！何時可以領？如何登記？5大領取方式一次看
終於！各位所等待的普發一萬終於來啦！行政院於2025年10月23日正式公布中央政府「全民+1 政府相挺」普發一萬元現金發放方案，這是為了因應國際經濟情勢變化，強化台灣經濟社會及民生國安韌性，經立法院通過特別預算案後啟動的應急紓困措施。
本次普發現金發放的期間為即日起至2026年4月30日，符合資格的對象包括國內現有戶籍國民、政府派駐國外人員及其國籍眷屬、大陸及港澳居民、取得居留或永久居留許可的外國人，以及2025年4月份國內出生的國民等。
發放金額為每人新台幣一萬元，領取方式多元，共有五種管道：登記入帳、直接入帳、造冊發放、ATM領現以及郵局臨櫃領現。政府設計此多元方式，兼顧便利與效率，讓民眾能根據自身狀況選擇領取方式。
其中，政府對已有固定政府津貼或年金的10類特定族群，如勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金等，採「免登記」直接入帳，預計最快從11月12日開始撥款入帳，讓符合資格的民眾免除申請手續，自動收到現金。
對於非直接入帳的民眾，「線上登記入帳」將於11月5日開放預先登記，分流依身分證或居留證尾碼為期5天，11月10日起開放全體民眾隨時登記，完成登記後，最快11月12日即可收到款項。若選擇ATM或郵局領現，則分別在11月17日和11月24日開始提供服務，領取時間將持續至明年4月底。
行政院普發一萬元現金的五種領取方式及日期細節如下：
1. 登記入帳 民眾可於11月5日開始線上登記，登記期為5天預先分流（依身分證號/居留證尾碼）、11月10日開放正式登記。完成登記後，最快11月12日即可收到款項直接入帳。
2. 直接入帳（免登記） 針對已有定期領取政府津貼或年金的特定10類族群（勞保年金、國民年金、老農津貼等），無需登記，政府將於11月12日直接將一萬元匯入其原有撥款帳戶。
3. ATM領現 持健保卡或提款卡至指定金融機構的ATM領取普發現金，預計從11月17日開始開放領取。
4. 郵局臨櫃領現 不便使用電子設備的民眾，可於11月24日起，攜帶身分證至郵局儲匯櫃檯領取現金。
5.造冊發放 針對部分偏鄉地區（如屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉）因交通不便無法使用其他方式的民眾，地方政府及派出所將協助造冊，統一發放。
所有領取管道的期限皆至2026年4月30日止，民眾可依自身情況選擇合適方式領取，行政院強調便利與公平，確保全民皆能順利拿到這筆補助款。
登記官網查詢： 10000.gov.tw
客服諮詢專線：1988 (8:00-18:30)
