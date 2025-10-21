Energy全員免役有鬼？書偉、坤達陷閃兵風暴 網酸：準備進土城表演十六蹲！」圖片來源：粉專

藝人兵役風暴再掀巨浪！新北地檢署今（21）日清晨發動第三波「閃兵案」搜索行動，多名演藝圈知名男星接連被拘提偵訊。男團Energy成員張書偉清晨遭警方帶回，謝坤達則因赴加拿大錄影未能到案，其餘成員阿弟、Toro、牛奶早年皆以健康因素免役，等同「全團免役」。消息曝光後，社群炸鍋，網友直呼：「Energy準備進土城表演十六蹲！」、「全團醫療證書發一張吧！」

藝人閃兵案持續發燒，今天凌晨檢警兵分多路展開搜索，男團Energy成員書偉（中）在永和分局偵訊後被移送新北地檢署。聯合報系記者余承翰／攝影

張書偉清晨遭拘提 疑以地中海型貧血免役

45歲的張書偉去年底與女星謝京穎完婚，婚後甜蜜頻放閃，形象正面。未料今晨傳出遭警方拘提，成為第三波行動中焦點之一。根據調查，他當年以「地中海型貧血」為由獲免役，但檢警懷疑醫療證明疑似造假，正全面追查文件來源與診斷醫師背景。

消息傳出後，謝京穎昨晚在社群平台寫下「請閨密來家裡陪睡」，被外界解讀為對丈夫近況有所感觸，顯見夫妻兩人壓力不小。粉絲也湧入留言鼓勵：「希望真相早日釐清」、「他們都是努力生活的人」。

對此，張書偉所屬的相信音樂稍晚發出正式聲明，坦承藝人確有做出錯誤決定，全文寫道：「書偉當時因做出錯誤選擇，對此深感懊悔並誠懇檢討，已虛心認錯，並將全力配合檢調單位後續調查。公司重視藝人的品行與職業操守，亦尊重司法程序。後續將依調查進度與結果，審慎評估藝人的演出及工作規劃。」

聲明最後指出，公司對事件深感遺憾，並感謝社會各界的關心與指教。外界解讀，Energy的巡演與新作品恐將全面暫停。

坤達人在溫哥華錄影 吳宗憲發聲「回台灣好好面對」

Energy全員免役有鬼？書偉、坤達陷閃兵風暴 網酸：準備進土城表演十六蹲！」圖片來源：坤達粉專

警方原計畫今晨同步拘提另一成員謝坤達，但前往住處時撲空，發現他已於近日出境前往加拿大溫哥華錄影。根據《TVBS新聞網》報導，坤達此行為錄製節目《綜藝玩很大》，主持人吳宗憲稍早也回應外界關切，證實坤達確實身處加拿大，並表示：「就先把工作錄完，回台灣好好面對。」

吳宗憲坦言，節目組對突如其來的狀況感到困擾，行程早在事件爆發前排定，但團隊會尊重司法程序。他強調，兵役是公民義務，「當兵不丟臉，逃兵才丟臉」，呼籲藝人應誠實面對、依法說明。

警方則指出，坤達目前已被列入「入出國境管制名單」，預計返台後將依法拘提說明。對於兵役體位審查部分，檢方將再調閱相關醫療資料比對。

全團免役理由曝光 「健康團」成「閃兵團」

Energy全員免役有鬼？書偉、坤達陷閃兵風暴 網酸：準備進土城表演十六蹲！」圖片來源：坤達粉專

Energy五名成員出道以勁歌熱舞、體能表演見長，卻全數獲免役資格，引發網友質疑。根據歷年資料，坤達因突發性氣胸動手術免役、書偉以地中海型貧血為由、阿弟曾入伍僅12天因椎間盤突出退伍、Toro因脊椎側彎免役、牛奶則因脊椎移位免服兵役。

「全團免役」的消息曝光後，社群留言炸鍋，網友紛紛酸道：「這團比醫院更健康！」、「跳十六蹲都沒問題，卻不能當兵？」、「Energy不是偶像團，是免役團吧。」、「Energy準備進土城表演十六蹲」、「從舞台蹲到牢裡，這蹲真是全身運動」

儘管也有粉絲替偶像辯護，強調若有醫療文件依法免役「不該被汙名化」，但輿論仍一面倒批評：「不是質疑生病，而是質疑制度。」

閃兵案骨牌效應擴大 疑有「醫療造假仲介網」

Energy全員免役有鬼？書偉(圖左)、坤達(圖左二)陷閃兵風暴 網酸：準備進土城表演十六蹲！圖片來源：相信音樂

自王大陸案爆發以來，檢警已展開三波拘提行動，前後共有十多名藝人被帶回偵訊，包括修杰楷、陳柏霖、威廉、陳大天、大根等人。根據新北地檢署掌握，疑有「體位造假仲介網」協助藝人透過特定診所開立醫療證明，以達到免役或提前退伍目的。

檢方強調，目前正比對相關診所及醫療文件，後續將依法究責。「名氣不構成特權，法律之前人人平等」，檢方重申，所有涉及造假的案件一律嚴辦。

演藝圈兵役陰影再起 Energy形象重創

Energy出道超過20年，以強烈團魂與高難度舞步走紅，是許多七、八年級生的青春回憶。如今陷入兵役疑雲，不僅重創團體形象，也讓粉絲感慨萬分。

網友留言寫道：「青春回憶碎一地」、「我不是不信任偶像，是不信任制度」、「Energy這次真的耗掉最後一點信任值」。也有人指出，這場事件恐成為演藝圈的「兵役信任分水嶺」，未來藝人兵役資料勢必更加嚴查。