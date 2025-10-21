演藝圈兵役話題爆炸！5位男星因病免役　每一個理由都讓人顫抖

圖片來源： IG @binmusic.ig、@chenbolin

王大陸閃兵案一爆再爆，牽連出整個演藝圈「兵役話題連環燒」。許多人也好奇，哪些男星是真的「因病免役」？他們的病症又有多嚴重？以下就盤點5位因健康問題被判免役的知名藝人，不少病症其實都是日常潛在地雷，提醒大家平時多留意自己的身體狀況。

華語天王周杰倫是最知名的「因病免役代表」，他的病名叫「僵直性脊椎炎」。這是一種會慢慢讓脊椎僵硬、變形的自體免疫疾病，發作時痛到連轉頭、彎腰都困難。周杰倫曾形容：「痛起來像九十歲老人，連呼吸都會痛。」雖然病情受控後他仍能站上舞台，但醫師指出，患者應避免久站、久坐與激烈運動，以免脊椎提早鈣化。周董也因此被判免役，靠藥物控制維持表演體力。

2. 五月天阿信——扁平足導致無法服役

身為五月天主唱的阿信，也曾因「扁平足」被判免役。所謂扁平足，是腳掌內側的足弓塌陷，導致身體平衡與吸震能力降低。嚴重者走久會膝蓋、腳踝疼痛，無法長時間行走或劇烈訓練。雖然這讓阿信免去了軍旅生活，但他仍以音樂帶給粉絲力量，被笑稱「不當兵也能打勝仗」，用搖滾精神走出自己的戰場。

3. 陳柏霖——氣喘讓他無法上戰場

以《我可能不會愛你》走紅的陳柏霖，是「氣喘免役」代表之一。氣喘患者在激烈運動或環境變化下，呼吸道容易痙攣、阻塞，嚴重時甚至會喘到說不出話。根據衛福部資料，氣喘者並非完全不能運動，但需在充分暖身與控制下進行輕度活動。

4. 吳克群——心臟二尖瓣膜脫垂，隨時有昏厥風險

歌手吳克群雖外型陽光健康，但其實曾因「二尖瓣膜脫垂」被判免役。這是一種心臟瓣膜無法緊閉的疾病，可能導致胸悶、心悸與血液逆流，嚴重時甚至會昏厥。他曾在訪談中透露，年輕時因過勞心悸發作，嚇得立刻做心臟檢查，才發現異常。如今靠藥物與規律生活控制，仍能持續創作與表演。

饒舌歌手婁峻碩因「先天性漏斗胸」免役，這種疾病會讓胸骨凹陷、壓迫到肺與心臟，嚴重時可能造成呼吸困難。他曾接受手術，在胸腔內放入3根鐵條矯正形狀，形容：「就像胸口戴了牙套一樣。」手術後恢復良好，婁峻碩依舊活躍於舞台，但也讓粉絲更理解：「偶像光鮮亮麗的背後，真的也有辛苦的一面。」