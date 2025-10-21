2025-10-21 12:44 女子漾／編輯ANDREA
為何藝人瘋狂閃兵？逃兵有多嚴重？修杰楷認花15萬假裝高血壓震驚演藝圈
台灣演藝圈再掀震撼彈！藝人閃兵案持續延燒，繼2月與5月兩度搜索後，檢警於21日再度展開第三波搜索行動，全面追查案情發展，最一開始由王大陸涉嫌透過「閃兵集團」製作假病歷逃避兵役案，最新發展指出，包括演員修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）等多位知名藝人，皆因涉嫌涉入此案，被檢警拘提到案，此案曝光後，震動整個娛樂圈，也再度掀起社會對兵役公平性的討論。
一、從王大陸開端的「閃兵網」
事件起源於今年2月，王大陸被爆以重金委託「閃兵集團」製作假病歷，企圖藉病逃避兵役。檢警隨即展開調查，追出多名藝人疑似採用相同手法，透過偽造醫療資料、假病歷與不實檢測報告來規避服役，調查顯示，這個非法集團以高額代價替人操作假體檢，涉嫌違反《兵役法》與《刑法》，目前涉案人數至少16人，部分人已被依妨害兵役等罪起訴。
二、修杰楷疑涉作假免役 坦承「假扮高血壓」
據《自由時報》報導，演員修杰楷雖於2016年已服完替代役，但被懷疑當時透過閃兵集團試圖以假病歷換取免役資格。調查指出，他原為常備役體位，卻疑似花費15萬元，假扮患有高血壓，希望能被判定為免役。
然而，最終體檢結果僅讓他改判為替代役體位。據悉，他曾考慮繼續嘗試爭取免役，但最終仍選擇服替代役。此次因案件擴大追查，被警方拘提到案說明，案情仍在調查中。
三、為何明星屢陷「閃兵風暴」？
兵役是台灣男性公民的基本義務，但對藝人而言，入伍往往意味著演藝事業的中斷與曝光熱度下降。
許多藝人工作密集、合約龐雜，面對服役的不確定性與時間成本，部分人因不願影響演出檔期、代言與收入，鋌而走險透過非法管道「閃兵」。
在高度競爭的娛樂產業中，知名度與曝光度直接牽動商業利益，這也讓兵役問題成為某些藝人心中難以跨越的門檻。
四、閃兵案的社會影響與法律後果
「閃兵案」不僅是個人違法，更動搖全民對兵役制度的信任。透過造假病歷逃役，等同讓原本應服役者免除義務，破壞公平原則，也引發社會憤慨。
此案更揭露部分演藝圈潛藏的權力與金錢交易亂象，使藝人形象重創，甚至波及品牌合作與公眾信任。
地方檢察機關目前已針對多名涉案人士展開多波搜索行動，企圖釐清背後仲介網絡與金流流向，防止逃兵產業鏈持續擴散。
五、法律觀點：恐觸多重罪名
資深刑事律師指出，若經查證屬實，涉案者恐涉及多項刑責：
1.妨害兵役罪
依《妨害兵役治罪條例》第4條，意圖逃避服現役者，最高可處5年以下有期徒刑。
2.偽造文書罪
偽造病歷、檢查報告等行為，違反《刑法》第210條，可處1年以上7年以下徒刑。若提供假資料予政府機關，恐再觸《刑法》第214條「使公務員登載不實罪」。
3.詐欺與賄賂罪
若行為人以偽造資料欺瞞主管機關，恐涉《刑法》第339條詐欺罪。若與醫師或公務員有金錢往來，更可能擴大為賄賂案。
律師指出，這類案件追訴期最長可達20年，即使役齡超過仍可追究刑責。「藝人屬公眾人物，若涉及違法，社會觀感會更嚴重，也可能面臨演藝事業停擺、代言終止等連鎖反應。」
