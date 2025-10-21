2025-10-21 13:00 女子漾／編輯王廷羽
閃兵風暴延燒！盤點這5位當紅男星仍乖乖當兵，許光漢、范少勳當兵不掉粉、反更紅！
藝人兵役風暴再掀波瀾！新北地檢近日發動第三波「閃兵案」搜索，陸續拘提多名知名藝人，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰等人，消息一出震撼演藝圈。更引發外界熱議的是：「這些人到底是怎麼免役的？」從氣胸、貧血到脊椎問題，許多看似合理的醫療理由，如今全被重新檢視。今天編輯整理了5位演藝圈即使當紅也有乖乖去當兵的藝人名單，一起看下去吧！
1.林志穎：當紅也要報到的「真男人」
被譽為「小旋風」的林志穎，17歲就出道爆紅，拍戲、唱片、代言接不完，卻在事業如日中天時，毅然決然地在20歲收到兵單後入伍服役。那時候的役期長達兩年，不像現在只有四個月。許多粉絲為他流淚、媒體報導鋪天蓋地，但他沒有任何遲疑。林志穎在軍中與同袍同吃同住，曾被傳「被學長狂噓」，他也用笑容和誠懇化解，退伍後依舊人氣不減。網友至今仍讚他是真男人，紅時不耍特權、勇於當兵，氣度滿分。
2.許光漢：當紅不閃兵，反而更帥
從《想見你》到《無路可走：輪盤賭》，許光漢在亞洲紅遍半邊天。正當所有人以為他會「想辦法延役」時，他卻選擇低調報到。2024年他以33歲之齡入伍服一般替代役，沒有任何特殊待遇，也沒有特權安排。網友看到消息後紛紛留言：「正紅還去當兵真的不容易」、「抬頭挺胸最帥的許光漢」。事實證明，不閃不逃的氣度，反而讓他形象更升級，也讓粉絲更愛他。
3.張震嶽：搖滾男孩也有軍魂
大家熟悉的阿嶽，以自由不羈的音樂風格著稱，但少有人知道，他當年其實也乖乖完成兵役。1995年他入伍服海軍陸戰隊，從山林少年變成操槍硬漢。退伍後，他才以音樂人身份再出發，用一首又一首歌唱出自由靈魂。網友笑說：「原來阿嶽的硬派不是唱出來的，是在部隊裡練出來的。」
4.曹佑寧：新生代代表，早早當完最實際
因《KANO》走紅的曹佑寧，是新世代男星中少數主動提早入伍的代表。他在2020年3月報到服4個月兵役，當時正好在宣傳電影《可不可以，你也剛好喜歡我》。他選擇暫停宣傳行程、全心服役，粉絲們也留言力挺：「這才是負責任的偶像」。短短四個月，卻讓他形象更穩、更成熟，成為新生代「乖乖當兵」的代表。
5.范少勳：海軍儀隊出身的帥氣男神
憑《下半場》《比悲傷更悲傷的故事》走紅的范少勳，其實早在2013年就當過兵。他加入的是「海軍儀隊」，還曾在粉絲專頁上分享帥氣操槍影片，挺拔的姿勢與軍人精神讓粉絲直呼「帥到不行」。范少勳坦言，那段時間讓他學會自律與責任，對後來的演藝工作影響深遠。
