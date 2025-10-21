閃兵風暴延燒！盤點這5位當紅男星仍乖乖當兵，許光漢、范少勳當兵不掉粉、反更紅！

2025-10-21 13:00 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @kuanghanhsu、@fan82114
圖片來源：IG @kuanghanhsu、@fan82114

藝人兵役風暴再掀波瀾！新北地檢近日發動第三波「閃兵案」搜索，陸續拘提多名知名藝人，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰等人，消息一出震撼演藝圈。更引發外界熱議的是：「這些人到底是怎麼免役的？」從氣胸、貧血到脊椎問題，許多看似合理的醫療理由，如今全被重新檢視。今天編輯整理了5位演藝圈即使當紅也有乖乖去當兵的藝人名單，一起看下去吧！

1.林志穎：當紅也要報到的「真男人」

被譽為「小旋風」的林志穎，17歲就出道爆紅，拍戲、唱片、代言接不完，卻在事業如日中天時，毅然決然地在20歲收到兵單後入伍服役。那時候的役期長達兩年，不像現在只有四個月。許多粉絲為他流淚、媒體報導鋪天蓋地，但他沒有任何遲疑。林志穎在軍中與同袍同吃同住，曾被傳「被學長狂噓」，他也用笑容和誠懇化解，退伍後依舊人氣不減。網友至今仍讚他是真男人，紅時不耍特權、勇於當兵，氣度滿分。

圖片來源：IG @jimmylin
圖片來源：IG @jimmylin

2.許光漢：當紅不閃兵，反而更帥

從《想見你》到《無路可走：輪盤賭》，許光漢在亞洲紅遍半邊天。正當所有人以為他會「想辦法延役」時，他卻選擇低調報到。2024年他以33歲之齡入伍服一般替代役，沒有任何特殊待遇，也沒有特權安排。網友看到消息後紛紛留言：「正紅還去當兵真的不容易」、「抬頭挺胸最帥的許光漢」。事實證明，不閃不逃的氣度，反而讓他形象更升級，也讓粉絲更愛他。

圖片來源：IG @kuanghanhsu
圖片來源：IG @kuanghanhsu

3.張震嶽：搖滾男孩也有軍魂

大家熟悉的阿嶽，以自由不羈的音樂風格著稱，但少有人知道，他當年其實也乖乖完成兵役。1995年他入伍服海軍陸戰隊，從山林少年變成操槍硬漢。退伍後，他才以音樂人身份再出發，用一首又一首歌唱出自由靈魂。網友笑說：「原來阿嶽的硬派不是唱出來的，是在部隊裡練出來的。」

圖片來源：IG @ayalkomod1974
圖片來源：IG @ayalkomod1974

4.曹佑寧：新生代代表，早早當完最實際

因《KANO》走紅的曹佑寧，是新世代男星中少數主動提早入伍的代表。他在2020年3月報到服4個月兵役，當時正好在宣傳電影《可不可以，你也剛好喜歡我》。他選擇暫停宣傳行程、全心服役，粉絲們也留言力挺：「這才是負責任的偶像」。短短四個月，卻讓他形象更穩、更成熟，成為新生代「乖乖當兵」的代表。

圖片來源：IG @tsaoyuning
圖片來源：IG @tsaoyuning

5.范少勳：海軍儀隊出身的帥氣男神

憑《下半場》《比悲傷更悲傷的故事》走紅的范少勳，其實早在2013年就當過兵。他加入的是「海軍儀隊」，還曾在粉絲專頁上分享帥氣操槍影片，挺拔的姿勢與軍人精神讓粉絲直呼「帥到不行」。范少勳坦言，那段時間讓他學會自律與責任，對後來的演藝工作影響深遠。

圖片來源：IG @fan82114
圖片來源：IG @fan82114

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

2025-10-15 17:12 女子漾／編輯王廷羽
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供

Netflix懸疑台劇回魂計》迎來9集完結，卻越看越毛、越想越多。從舒淇李心潔兩位影后組成「最強復仇媽」，到傅孟柏飾演的張士凱七日復活、陳昕葳飾演的真真突然睜眼，全劇留下滿滿未解之謎。今天整理《回魂計》五大伏筆，一起回顧第一季的關鍵謎團，文末還有小驚喜呦！

注意！前方有《回魂計》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

圖片來源：IG @netflixtw
圖片來源：IG @netflixtw

《回魂計》伏筆1：阿龐到底是好人還壞人？

阿龐表面上是汪慧君在班佧的鄰居，經營著一間小雜貨店，總以低調、溫和的姿態出現，實際上卻是詐騙園區「天堂飯店」的送貨員。他曾在欣怡的懇求下，冒險協助她、安琪與真真逃離園區，卻因此被揭穿、入獄。為了蒐集更多內幕，他假裝持毒被捕，潛入張士凱的勢力圈，並暗中將「真真是叛徒」的消息傳給趙靜。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供

儘管他看似對趙靜有情、默默協助復仇，但在結局裡卻被發現與三清太極會有所往來，甚至奪走張士凱的加密錢包，身份立場瞬間模糊。阿龐或許象徵著介於善惡之間的灰色人物，以「救人」為名行事，卻可能同時操縱著整場復仇的走向，成為第二季最難以看透的關鍵角色。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：霸總外型、暖爸靈魂！《回魂計》阿龐是誰？代表作、感情史、人生反轉一次看

《回魂計》伏筆2：Eason還活著嗎？

Eason在劇中是一個讓人難以忽視的角色。他表面上是魅力十足的男公關，實際上卻懷抱復仇動機，為了替奶奶討回公道而捲入趙靜與汪慧君的復仇行動。Eason運用自己的語言能力與外表優勢成功接近張怡庭，試圖奪取關鍵的加密錢包，卻在關鍵時刻遭識破。逃亡途中他被三清太極會的成員開槍射中，倒地重傷，送醫後生死成謎。這名角色的多層面性格使他特別引人注目，他懂得操控，也懂得取信，既像是復仇棋局中的一枚棋子，又似乎握有顛覆整個局面的力量。Eason與汪慧君之間若有似無的情感牽連，也為劇情增添了人性張力。若第二季續拍，他的命運與立場勢必成為最關鍵的懸念之一。

德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供
德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：《回魂計》尹浩宇簽進天娛傳媒掀「快逃」潮！粉絲驚呼重蹈于朦朧悲劇　盤點天娛旗下藝人與黑歷史

《回魂計》伏筆3：藏鏡人「楊哥」現身，他手上的權力有多大？

在結尾的倒敘裡，一場高爾夫球對話揭開詐騙網路的真正核心。真真面對「楊哥」時語帶挑釁，甚至暗示自己能取代張士凱成為新的操盤者。這場短短的對話不只是揭露真真的野心，更說明她早已與詐騙高層勾連。「楊哥」至今未現真面目，卻成了貫穿全劇的陰影。他究竟是三清太極會的首腦、阿龐的幕後上司，還是另一個政商勢力的象徵，將是續集揭謎的核心。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆4：黃宜臻是律師、母親，還是組織成員？

黃宜臻在劇中始終以理性與專業形象示人，身為律師的她選擇以法律手段面對創傷，反對趙靜與汪慧君以暴制暴的復仇方式。然而，隨著劇情推進，這份理性逐漸顯露出矛盾的一面，她不僅對外宣稱安琪的孩子是自己的女兒，還佩戴與「三清太極會」標誌極為相似的髮飾。這些細節暗示她或許並非單純的受害者家屬，而是早已被體制吸納、身陷其中。她的冷靜不再只是法律人的理智，更像是一種保身策略，隱藏著權力與利益交換下的另一層真相。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆5：真真睜眼是復活？

《回魂計》開場時，真真是母親汪慧君展開復仇的起點，卻在故事結尾成為整起悲劇的核心。她曾以「受害者」的身份博取同情，實際上卻欺騙好友安琪與欣怡進入詐騙園區，間接導致命案發生。從天真少女到操控者，真真一步步揭露人性的灰暗。結局中，她在救護車上緩緩睜眼，那不僅象徵生命的甦醒，更像詐騙循環再度啟動的信號。她的「回魂」意味著惡意未滅、正義未立，也預告著權力與慾望將以新的面貌重生。若第二季登場，真真勢必不再只是被動的女兒，而是全局中最具威脅的新操盤手。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供
林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》小彩蛋：真真，真的有Youtube頻道！

劇中由陳昕葳飾演的真真以YouTuber身份吸粉無數，而劇組更真實還原劇情，在YouTube上開設同名頻道「真真 JinJin」，超細節的小彩蛋~

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2025-10-13 12:53 女子漾／編輯ANDREA

2026年（民國115年）即將迎來超級幸福的假期安排，讓勞工朋友看到行事曆就忍不住發出「老闆哭」的感嘆，最令人期待的春節假期長達9天，從2月14日（星期六）起一路放到2月22日（星期日），整整9天連假，長假輕鬆好安排，而2026最重磅的新改變是行政院人事總處宣布，全面取消補班日，未來只補假不補班，代表大家不必再擔心調休加班的煩惱，假期規劃更加彈性且安心。

2026年春節9天長假

春節假期自2月14日週六開始，02/14-02/15為例假日，2月16日（除夕）算是春節連假首日，2月17日至2月22日（初一到初六）皆為國定假日，假期一路綿延到周日，整整九天假期，不僅是最適合返回故鄉與家人團聚的時刻，也是出國旅遊的絕佳機會。

補班日全面取消，假期更純粹

過去常見因補班日調整導致週末工作變身補班，讓不少人困擾。行政院2025年6月公告明確指出，從2026年起不再安排補班日，遇國定假日碰上週六、週日，會改為補假，但不調整工作日上班，讓假期更完整且易於規劃，勞工及企業都能受益。

一年9大連假全盤點

2026年國定假日規劃共計9大連假，除了春節長達9天外，還包括：

•2月28日和平紀念日連假 (2/27~3/1，3天)

•4月兒童節及清明節連假 (4/3~4/6，4天)

•5月勞動節連假 (5/1~5/3，3天)

•6月端午節連假 (6/19~6/21，3天)

•9月中秋節教師節連假 (9/25~9/28，4天)

•10月國慶日連假 (10/9~10/11，3天)

•10月底光復節連假 (10/24~10/26，3天)

•12月底行憲紀念日連假 (12/25~12/27，3天)

全年總放假日數達120天，讓大家有充足時間安排旅遊、休閒或充電，工作與生活平衡更自然。

10月韓劇話題榜出爐！《許願吧，精靈》穩坐冠軍、《百次的回憶》逆襲第二、李俊昊《颱風商社》未播先進榜

10月韓劇話題榜出爐！《許願吧，精靈》穩坐冠軍、《百次的回憶》逆襲第二、李俊昊《颱風商社》未播先進榜

2025-10-13 16:53 女子漾／編輯譚麗敏

2025年進入倒數三個月，韓劇圈進入秋季戰國時期，新劇話題全面洗牌！韓國知名數據分析機構 GOODDATA 公布10月第一週最新「電視劇話題排行榜」(TV+OTT) 結果，本月榜單可說是老劇熱度不減、新劇強勢登場的雙重交鋒，《許願吧，精靈》以壓倒性35.13%高話題度穩居冠軍，《百次的回憶》浪漫復古風逆勢登上亞軍，而李俊昊主演的新劇《颱風商社》雖尚未播出，已以超高期待度衝上第6名，成為最受矚目的黑馬話題作。

圖/Netflix、JTBC、tvN
圖/Netflix、JTBC、tvN

TOP 1《許願吧，精靈》

Netflix奇幻愛情劇《許願吧，精靈》由金宇彬、裴秀智主演，開播即掀熱議。由《鬼怪》、《黑暗榮耀》金銀淑編劇與《浪漫的體質》李炳憲導演聯手打造，劇情講述感情豐沛、充滿人性魅力的精靈「伊布利斯」（金宇彬飾），與情感冷淡、理性務實的女人「奇嘉盈」（裴秀智飾）之間，因三個願望而展開的一連串奇幻際遇。

《許願吧，精靈》劇照。圖/Netflix
《許願吧，精靈》劇照。圖/Netflix

隨著願望實現過程中兩人命運交錯，故事在愛與懲罰、夢想與現實之間穿梭，呈現出溫暖又帶有哲理的情感糾葛。

TOP 2《百次的回憶》

金多美、辛叡恩、許楠儁主演的《百次的回憶》以1980年代為背景，透過一段乘務員與舊友間的友情與初戀，重現那個時代的青春與夢想。劇情細膩懷舊，加上復古場景營造出的情感張力，讓觀眾直呼「像在看青春小說活過來」，成功拿下第二名。

《百次的回憶》海報。圖/JTBC
《百次的回憶》海報。圖/JTBC

TOP 3《濁流之爭》

Disney+古裝動作劇《濁流之爭》由路雲、辛叡恩、朴栖含主演，描寫16世紀朝鮮時代的正邪之戰。劇情緊湊、場面華麗，演員群表現出色，被譽為「韓版《權力遊戲》」，穩居第三名。

《濁流之爭》劇照。圖/Disney+
《濁流之爭》劇照。圖/Disney+

TOP 4《善良的女人夫世彌》

全汝彬化身契約婚姻女保鑣，與鄭振永展開一場豪門暗戰。該劇結合懸疑與愛情元素，以「假身份求生」的設定受到網友熱議，連續兩週話題度上升。

《善良的女人夫世彌》海報。圖/ENA
《善良的女人夫世彌》海報。圖/ENA

TOP 5《暴風圈

全智賢、姜棟元攜手主演的《暴風圈》（北極星）完結後熱度仍高，作為《淚之女王》導演金熙元與《分手的決心》編劇鄭瑞景的二度合作，諜報愛情題材與雙影帝后級卡司成為觀眾最難忘的秋季代表作。

《暴風圈》劇照。圖/Disney+
《暴風圈》劇照。圖/Disney+

TOP 6《颱風商社》

未播先熱的Netflix新劇《颱風商社》由李俊昊、金敏荷主演，以1997年IMF金融危機為背景，講述年輕社長強太風帶領企業度過破產危機的故事。這部作品因真實社會題材與懷舊氛圍，引發韓網高度期待，開播前即闖進第6名。

圖/tvN
圖/tvN

TOP 7《妳和其餘的一切》

金高銀與朴智賢詮釋女性間糾結的愛恨關係，劇情張力十足，被形容為韓劇版《七月與安生》。複雜情感線引發熱烈討論，觀眾評價「每集都像情緒過山車」。

《妳和其餘的一切》海報。圖/Netflix
《妳和其餘的一切》海報。圖/Netflix

TOP 8《申社長計劃》

由韓石圭主演，講述前談判專家化身炸雞店老闆，以社區糾紛為舞台重新探討溝通與社會議題。融合幽默與寫實，被譽為最有哲學的生活劇。

圖/tvN
圖/tvN

TOP 9《我的青春》

由宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄主演，導演是以《柔美的細胞小將》、《認識的妻子》聞名的李尚燁，編劇則由《Run On 奔向愛情》的朴時玄執筆。全劇以「遲來的青春」為主題，講述在人生後半場才開始重新學會生活與愛的男女故事。

宋仲基飾演鮮于海，一位在人生低谷中試圖重新起步的男子，意外與初戀成濟妍（千玗嬉飾）重逢。兩人曾是彼此年少時最深的依靠，如今各自背負傷痕，再次相遇時，不再是少年少女，而是學會面對現實的成年人。

圖/截圖自X
圖/截圖自X

TOP 10《走到月亮為止》

由羅美蘭、李先彬、金永大主演的《走到月亮為止》，以平凡上班族的投資夢為主題，寫實刻劃現代人的金錢焦慮與人生掙扎。

圖/截自X
圖/截自X

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

2025-10-12 05:58 女子漾／編輯 Wendi
圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

中秋連假前夕華麗登場的Netflix韓劇《許願吧，精靈》是金宇彬秀智時隔9年再度合作的作品，也是王牌編劇金銀淑睽違2年推出的新劇，劇情講述暌違千年回歸的燈神精靈「伊布利斯」（金宇彬 飾）和情感缺陷的人類女子「奇嘉盈」（秀智 飾）共同追尋3個願望…然而開播以來卻評價兩極，但卻無法抵擋該劇在全球締造出亮眼成績的聲勢，甚至連外媒也給出高度評價呢！

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》在韓國電視劇Top10排行榜風光奪冠

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

10/3正式開播的Netflix韓劇《許願吧，精靈》上線僅1天就榮登「韓國電視劇Top10」排行榜冠軍，並在沙烏地阿拉伯、巴西、捷克、新加坡、印度、香港、泰國、埃及、摩洛哥…等全球46個國家入圍TOP 10榜單，掀起全球觀眾們的高度矚目。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》殺進全球非英語排行榜劇集Top5

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

根據Netflix Top 10網站10/8數據顯示，《許願吧，精靈》在Netflix上線僅3天就創下400萬次觀看紀錄，在全球非英語排行榜劇集排行中位列第5名，令Netflix官方大讚《許願吧，精靈》：「連接過去和現在的『千年戀曲』給人一種熟悉的感覺，但隨著劇情的發展，展現出更深層的情感線，令觀眾沉浸其中。」。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》在韓國各大SNS湧現負評

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

儘管《許願吧，精靈》開播初期收視取得亮眼成績，在韓國各大SNS卻湧現不少批評聲浪：「太幼稚了」、「受不了這種尷尬的台詞」、「看了一集就關掉了」…，甚至有人批評王牌編劇金銀淑此次的奇幻風格，狠酸：「根本不值這個片酬」、「比《黑暗榮耀》差遠了」、「開局令人失望」…等負評。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》評價褒貶不一

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

然而也有部分韓國網友對《許願吧，精靈》祭出高度評價：「一開始以為只是一部愛情喜劇，結果卻哭了」、「《許願吧，精靈》讓人重新發現『演員金宇彬』，他的情感演繹達到一個新的高度」「金銀淑編劇的台詞太棒了！越追越有感覺的電視劇」、「這部劇的前世敘事真的好感人」…，顯現《許願吧，精靈》在韓國評價褒貶不一。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


外媒盛讚《許願吧，精靈》

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

外媒對於《許願吧，精靈》大多給出好評，《富比士》雜誌稱讚：「精靈在劇中說出一些令人難忘的台詞，他巧妙地講述自己的人生旅程。」；美國《紐約郵報》旗下娛樂網站《Decider》表示：「看著2個曾經互相敵對的角色逐漸發展出愛情和感情，令人深感著迷。」；《時代雜誌》則評論道：「以意想不到的溫暖結局收尾的故事，令觀眾們留下深刻印象。」。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》正式預告


