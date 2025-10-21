2025-10-21 12:59 女子漾／編輯譚麗敏
王大陸閃兵案最新進度！修杰楷、陳柏霖遭拘提 逃兵刑責藝人名單曝光
王大陸年初爆出「砸錢閃兵」疑雲後，檢警調查持續延燒。新北地檢署今（21）日清晨展開第三波搜索行動，針對疑似透過「假病歷」逃避兵役的藝人群進行拘提，修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、「棒棒堂」廖允杰（小杰）均在此次行動中被帶回偵訊。
案件時間軸整理
2025年2月 王大陸爆出閃兵疑雲
媒體揭露王大陸疑似透過中間人，以「假病歷」方式規避兵役。檢方掌握關鍵金流與醫療文件後，正式立案調查。
2025年5月 第二波搜索行動
新北地檢署展開第二波搜索，包括陳零九、威廉（棒棒堂）、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石等9名藝人遭拘提偵訊。這些人被指透過非法仲介支付數十萬至上百萬元不等費用製作虛假病歷，藉此達到免役或延役目的。最終多數人獲交保，金額介於15萬至50萬元。
第三波擴大：修杰楷、陳柏霖被拘提
新北市刑大與永和分局今日清晨兵分多路，分別前往台北、新北、桃園及台中執行拘提行動，將多名藝人帶回說明。消息一出引發震撼，尤其兩位形象端正、長期代表「暖男典範」的修杰楷與陳柏霖入列，更讓外界譁然。
據了解，陳柏霖過去曾因「重度高血壓」獲免役，檢警目前正比對醫療紀錄與相關診斷證明真偽。修杰楷則曾於2016年擔任「替代役反毒代言人」，此次遭拘提更引起外界強烈對比與質疑。
檢警指出，此波偵查重點包括：涉案人如何與主嫌接觸；閃兵費用與仲介金流；醫療文件是否涉及偽造文書罪。目前兩人皆在警局接受詢問，稍後將移送新北地檢署複訊。
涉嫌閃兵案藝人（截至10/21，仍以司法程序為準）
修杰楷
陳柏霖
Energy 謝坤達
Energy 張書偉
棒棒堂小杰
威廉（棒棒堂／廖亦崟）
陳志豪(陳零九)
吳志任(阿虎)
陳向熙(小熊)
陳道賢(陳大天)
陳信維
黃亮均(大根)
王大陸
黃博石
李銓
