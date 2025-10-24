【選書】他們創造經濟奇蹟 卻對自身職業充滿矛盾—《我的黑手父親：港都拖車師傅的工作與生命》

我的父親、我的家庭以及這群港都黑手師傅的故事，並沒有引人注目的精彩成功，也沒有充滿傳奇色彩的曲折離奇，他們的故事就如同你我、以及可能出現在我們身邊的任何人一樣，也許平凡無奇、普普通通，但就是這一雙雙平凡的手、一個個普通的生命，為台灣鋪就了經濟成長之路的磚瓦。

教育的目的，或許是為了給予人們在未來人生道路上有更多的選擇，但隨著基礎教育義務化、高學歷的門檻降低，至少在台灣社會，甚至許多亞洲國家而言，對於「好工作」的想像卻是越來越狹隘。隨著「唯有讀書高」的風氣下造成學歷貶值，許多人也開始反思技術的重要性，各行各業也紛紛看見「尊重專業」的大旗揚起，但與此同時，許多傳統技藝卻已經在急速消亡，社會對於特定職業的偏見，更讓它們可能成為一段無法再複製的歷史。

台灣經濟奇蹟的歷史 關於黑手的故事

改編自論文作品，《我的黑手父親：港都拖車師傅的工作與生命》講述的是作者謝嘉心父親的生命故事，以及曾經在台灣榮光一時，如今早已逐漸沒落的拖車產業。藉由長時間的磨練，作者的父親用技術養活了一家子，並以此為傲，卻在家中往往以「不好好唸書，長大就跟我依樣做工！」告誡自己的子女，如此對自我職業的矛盾，也成為了本書誕生的契機。

論文改編作品的特色，或許就是其結構的完整性，儘管豐富的知識同時也會多少增加閱讀的難度，藉由一步步抽絲剝繭、輔以田野調查，卻也更能讓讀者清楚了解主題的全貌。不過，或許是因為其中許多部分是屬於訪談資料，加上其中偶爾出現的繪圖範例支援，讓《我的黑手父親：港都拖車師傅的工作與生命》並沒有想像中生硬，而一開始就出現的各種拖車彩圖，更是能夠勾起讀者小時候玩車類玩具的回憶。

由論文出發 反思文憑至上的思維

從「學師仔」開始，到成為穿梭工業區的自由工作者，作者父親的生命故事所代表的，其實是一整個台灣世代所共有的生命經驗，文憑與技術、制度化與人情等，藉由今昔對照，也為許多過去被認為是「進步」、如今大家習以為常的概念，拉出了更多反思與討論的空間。

事後想起來仍覺得矛盾，我依照父母的規劃走向讀書的道路，並且一路念到碩士，但在漫長讀書之路的盡頭，我卻回頭看清了自己從未認真面對過的出身背景，還傾盡教育成果，用了數年心力，以父親與他的職業為主角，完成了一篇反思文憑至上主義的論文。

比起反思文憑至上，《我的黑手父親：港都拖車師傅的工作與生命》更大的價值，或許在於打破社會對於工人的刻板印象，其中講述父親成為「接案者」的內容，在讓這個職業立體化的同時，或許也會因為這樣的模式正是許多人夢寐以求的狀態，而讓不少讀者感到訝異。這是一本關於拖車師傅的職人作品，但在呈現其專業、試圖洗刷「工」、「黑手」污名的同時，也將會讓讀者好好思考何謂「工作的意義」。

（本文和華藝電子書合作）