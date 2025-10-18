杉菜回來了！大S《流星花園》笑容重現金鐘60　追思片段全場哭成一片！

第60屆金鐘獎追思橋段，重現《流星花園》大S飾演杉菜說「我喜歡你」，全場淚崩。圖片來源：三立電視

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日舉行，典禮中「致敬已故影視工作者」橋段，成為全場最催淚的一幕。當大螢幕重現大S（徐熙媛）在《流星花園》飾演「杉菜」的畫面，她對鏡頭露出燦爛笑容，說出那句經典台詞「我喜歡你」，現場觀眾瞬間紅了眼眶。

金鐘獎追思橋段，柴智屏致敬影視故人，全場成淚海。圖片來源：金鐘獎提供

杉菜的笑容重現，讓全場集體淚崩

本屆追思影片由「偶像劇教母」、《流星花園》製作人柴智屏親自擔任引言人。她一開場便哽咽表示：「生命不在長，而在精彩。謝謝他們在有限的時間裡，創造出無限的永恆。」隨著音樂響起，銀幕上播放出過去一年辭世的24位影視工作者畫面，包括瓊瑤、顏正國、石英、林沖、林義雄等人。

而當畫面切換至大S在《流星花園》中的片段時，全場陷入寂靜。她對著鏡頭笑說「我喜歡你」，隨後接續言承旭的經典呼喊：「杉菜～！」熟悉的聲音與畫面瞬間勾起世代回憶，讓無數觀眾忍不住落淚。大S雖已離世，但那一抹笑容仍定格成青春的象徵，也成為金鐘60最觸動人心的畫面。

金鐘獎追思橋段全場淚崩。圖片來源：金鐘獎提供

柴智屏哽咽致詞：你們是照亮台灣影視的星光

柴智屏在致詞中表示：「影視是一個充滿熱情與天賦的行業，你們用有限的時間，創造出無限的永恆。金鐘的舞台此刻化為滿天星光，願你們繼續照耀、守護愛你們的人。」她的話語令台下演員紛紛拭淚，全場報以長時間掌聲。

顏正國離世僅11天 影像重現惹鼻酸

追思影片中也出現本月7日因肺腺癌病逝的演員顏正國。他自童星出道，演過《好小子》、《少年吔，安啦！》與《角頭》系列，後轉型導演拍出票房破億的《角頭2：王者再起》。歷經入獄、悔改、投身公益，他最後仍不敵病魔離世，享年50歲。當他的身影現身螢幕，全場再次陷入靜默，許多觀眾鼻酸低泣。

金鐘追思環節懷念知名演員顏正國。圖片來源：三立電視

向24位影視人致敬 金鐘舞台化為永恆星河

本屆金鐘追思共悼念24位影視前輩，包括《魯冰花》林義雄、《報告班長》張立威、《大尾鱸鰻》陳光前、《鑽石歌王》林沖、瓊瑤、顏正國、大S等人共24位。

追思環節透過VCR的方式進行，並且由大S主演《流星花園》的「杉菜」畫面作為結尾，透過她溫暖的聲音：「我喜歡你！」再現當年經典。等人。大會以黑白影像紀錄他們的經典瞬間，象徵他們留下的不只是作品，更是台灣影視的靈魂記憶。

金鐘獎追思橋段全場淚崩。圖片來源：金鐘獎提供

