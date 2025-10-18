大S希望妹妹比自己紅...小S奪金鐘主持大獎淚崩謝姊姊！劇評家：她終於成為大S口中的那個人

小S奪金鐘主持大獎淚崩謝姊姊！圖片來源：金鐘

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間圓滿落幕，壓軸「綜藝節目主持人獎」由小S（徐熙娣）與派翠克憑《小姐不熙娣》奪下，成為全場最催淚的一刻。小S在台上含淚致詞時感謝姐姐大S（徐熙媛），一度哽咽說：「媽，雖然我姊不在了，但我還在。」全場報以長時間掌聲。

劇評人夏雪在評論〈她終於成為姊姊口中的那個人〉中指出，小S的這一刻是「命運的圓滿」。「2004年，大S曾說希望有一天妳能比我紅，成為主持界的女王。二十年後，這句話成真了。」她形容，小S此番奪獎不僅是個人榮耀，更是徐氏姐妹之間情感的延續。

小S全程努力維持典禮氣氛，儘管數度落淚，仍穿插黑色幽默與自嘲笑語：「我姐現在應該在天上交到很多能量強大的朋友，今天她一定在幫我撐腰。」她也感性地提到母親：「媽媽留了三通語音給我，她說：『謝謝妳還記得媽媽心中有個洞，謝謝妳把它填滿。』」

下台後接受媒體訪問，小S透露，今晚姊姊「真的有跟她一起來」，並摸了摸胸前的項鍊。她表示，項鍊中封存著大S的骨灰，「我覺得她一直在我身邊。」此外，她還特別將姊姊名字中的「媛」字刺在後頸，「這是范曉萱幫我刺的，是我自己寫的字，很美吧？」

這是小S第二度奪下主持人獎，上次因懷孕未能到場領獎，她笑說：「這是我人生第一次，站在台上拿到第二座主持人獎。」談到何時回歸主持工作，小S坦言：「我還沒辦法說確定時間。今天我能穩穩站在台上，連我自己都意外。我希望大家看到的，是一個恢復了的小S，而不是還沒準備好的我。」

小S在典禮上與蔡康永共同擔任頒獎人，兩人重現《康熙來了》經典橋段，引發現場笑聲與淚水。蔡康永稍早受訪時曾表示：「陪在她旁邊，我比較放心。」典禮結束後他也特地到後台確認小S狀況，這段友情再度成為金鐘典禮最溫暖畫面。

蔡康永在臉書寫下：對我來說，重要的 不是康熙合體，而是陪著她一起，重獲那個 我們都想念的笑容 🧡。圖片來源：蔡康永臉書

夏雪在評論中提到，《小姐不熙娣》這個節目名稱象徵女性自主精神，「『不熙娣』的諧音，傳達女人不必被婚姻或年齡定義，也能活出自己的光。」她寫道：「這一次，她終於成為大S口中的那個人——主持界的一姊。舞台的光，不只是照亮她，也照亮那個早已化為天光的靈魂。」

〈她終於成為姊姊口中的那個人〉文／夏雪

2004年的鎂光燈下，大S在記者的喧鬧裡輕聲說：「我希望有一天，妳能比我紅，成為主持界的女王。」那句話像一道光，穿過鏡頭，也照進命運。

一年後，《康熙來了》誕生。那是屬於綜藝的盛世年代，語笑喧譁、靈氣奔放，青春在舞台上燃成一場煙火。2005年，她與蔡康永並肩走上金鐘舞台，捧起主持獎的那一刻，所有人以為她抵達了巔峰，卻不知，那只是漫長旅程的起點。

接下來的二十年，她在掌聲與寂寞之間起舞。笑聲成為鎧甲，淚水是底色。直到2025年，《小姐不熙娣》再次讓她站上金鐘之巔。

節目的名字，來自姊姊的巧思。「熙娣，不熙娣。」大S說。「『不吸地』的諧音裡，藏著女人的宣言，它告訴大家，婚姻與孩子，不是終點。女人可以有自己的舞台。」

那句話，像一面旗，在時代的風裡獵獵作響。《小姐不熙娣》不僅是一個節目，更是一場對女性命運的回應。在無數人的笑與哭之間，小S用她的語氣、她的眼神，證明了幽默是以笑為劍、以自嘲為盾的生存方式。

從2004到2025，金鐘主持獎的桂冠，只有三位女性兩度摘得。她的兩次，皆是當之無愧的主角。這一次，她終於成為大S口中那個「主持界的一姊」。

頒獎台上，她哽咽著說：「謝謝大S帶給世界所有美好，但這獎，我要獻給我媽。她說，這獎填補了她心裡的洞。」那句話輕得像風，卻吹過無數觀眾的心田。原來舞台的光，不只是照亮她，也照亮了一位母親曾經暗下的願。

徐氏姐妹的故事，是一場家族的約定，也是兩代女性的對話。她們的笑聲與淚水，串起了台灣綜藝的黃金年代。

《康熙來了》那盞燈，曾陪伴七、八年級生的青春，在課業與壓力的夜裡閃爍，在華人世界的螢幕前發光。

如今重看那些片段，笑聲依舊響亮，卻多了滄桑的回音。有些人不在了，有些夢散場了，唯有她的身影，仍在鏡頭裡盈滿真誠。

昨夜的金鐘舞台，她與蔡康永再度並肩。那份默契早已超越節目，像一封寫給青春的信。他們談笑間，彷彿看見了大S的背影，看見了《康熙來了》的光，也看見了我們自己逝去的年少。

「十分鐘的戀愛，雖短暫，卻足以讓你的笑，填滿我心中所有的遺憾。」典禮尾聲那首老歌響起，如一顆落入湖心的石子，漣漪一圈圈，喚醒我們的記憶，對青春的，對姐妹的，也對那段閃閃發光的年代。

徐氏姐妹用她們的真摯告訴我們：愛與夢想，從來不因時間而褪色。而那份光，不只是獻給熙娣，也是獻給仍在努力發光的每一個人。因為被理解的那一刻，就是我們與青春重逢的時刻。