2025金鐘獎｜金鐘60完整名單！戲劇類頒獎典禮，紅毯直擊(持續更新)

2025-10-18 17:21 女子漾 /編輯周意軒

今年適逢金鐘60盛會，星光熠熠的頒獎嘉賓陣容堪稱近年最強。「一代女皇」潘迎紫睽違多年回台，以「回娘家」的心情重返金鐘舞台，而去年影后、剛升格新手媽媽的許瑋甯也將與《不夠善良的我們》搭檔柯震東合體頒獎，成為典禮上最受矚目的畫面之一。

本屆競爭激烈，頒獎典禮勢必將不斷聽見四部熱門劇名：《星空下的黑潮島嶼》以16項提名領跑、《影后》緊追15項、《化外之醫》與《聽海湧》分別拿下14項提名，究竟誰能抱回最多獎座？金鐘60將於18日晚間7點揭曉最終勝負。

線上直播平台

觀眾可透過多平台收看典禮直播：

金鐘60官網、金鐘官方YouTube、三立電視YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube（手語版）、LINE TV、中華電信Hami Video

電視轉播則可鎖定三立都會台、公共電視主頻，海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV一同見證榮耀時刻。

明星穿搭

2025金鐘獎「戲劇類」得獎名單如下

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目導演獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目男主角獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目女主角獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目男配角獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目女配角

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目最具潛力新人獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目編劇獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目創新獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：電視電影獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集導演獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集男主角獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集女主角獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集男配角獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集女配角獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集最具潛力新人獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集電視電影編劇獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目攝影獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目剪輯獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目燈光獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目美術設計獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目造型設計獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目視覺特效獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目聲音設計獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目原創歌曲獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目配樂獎

得獎者：

金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目創新獎

得獎者：

#影后 #劇集 #許瑋甯 #戲劇類 #女配角 #金鐘60 #頒獎典禮 #化外之醫

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

2025-10-12 05:58 女子漾／編輯 Wendi
中秋連假前夕華麗登場的Netflix韓劇《許願吧，精靈》是金宇彬秀智時隔9年再度合作的作品，也是王牌編劇金銀淑睽違2年推出的新劇，劇情講述暌違千年回歸的燈神精靈「伊布利斯」（金宇彬 飾）和情感缺陷的人類女子「奇嘉盈」（秀智 飾）共同追尋3個願望…然而開播以來卻評價兩極，但卻無法抵擋該劇在全球締造出亮眼成績的聲勢，甚至連外媒也給出高度評價呢！

《許願吧，精靈》在韓國電視劇Top10排行榜風光奪冠

10/3正式開播的Netflix韓劇《許願吧，精靈》上線僅1天就榮登「韓國電視劇Top10」排行榜冠軍，並在沙烏地阿拉伯、巴西、捷克、新加坡、印度、香港、泰國、埃及、摩洛哥…等全球46個國家入圍TOP 10榜單，掀起全球觀眾們的高度矚目。

《許願吧，精靈》殺進全球非英語排行榜劇集Top5

根據Netflix Top 10網站10/8數據顯示，《許願吧，精靈》在Netflix上線僅3天就創下400萬次觀看紀錄，在全球非英語排行榜劇集排行中位列第5名，令Netflix官方大讚《許願吧，精靈》：「連接過去和現在的『千年戀曲』給人一種熟悉的感覺，但隨著劇情的發展，展現出更深層的情感線，令觀眾沉浸其中。」。

《許願吧，精靈》在韓國各大SNS湧現負評

儘管《許願吧，精靈》開播初期收視取得亮眼成績，在韓國各大SNS卻湧現不少批評聲浪：「太幼稚了」、「受不了這種尷尬的台詞」、「看了一集就關掉了」…，甚至有人批評王牌編劇金銀淑此次的奇幻風格，狠酸：「根本不值這個片酬」、「比《黑暗榮耀》差遠了」、「開局令人失望」…等負評。

《許願吧，精靈》評價褒貶不一

然而也有部分韓國網友對《許願吧，精靈》祭出高度評價：「一開始以為只是一部愛情喜劇，結果卻哭了」、「《許願吧，精靈》讓人重新發現『演員金宇彬』，他的情感演繹達到一個新的高度」「金銀淑編劇的台詞太棒了！越追越有感覺的電視劇」、「這部劇的前世敘事真的好感人」…，顯現《許願吧，精靈》在韓國評價褒貶不一。

外媒盛讚《許願吧，精靈》

外媒對於《許願吧，精靈》大多給出好評，《富比士》雜誌稱讚：「精靈在劇中說出一些令人難忘的台詞，他巧妙地講述自己的人生旅程。」；美國《紐約郵報》旗下娛樂網站《Decider》表示：「看著2個曾經互相敵對的角色逐漸發展出愛情和感情，令人深感著迷。」；《時代雜誌》則評論道：「以意想不到的溫暖結局收尾的故事，令觀眾們留下深刻印象。」。

《許願吧，精靈》正式預告


#秀智 #韓劇 #金宇彬 #許願吧精靈 #Netflix

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

2025-10-11 01:15 女子漾 /編輯周意軒

Netflix台劇回魂計》自上線以來話題不斷，尤其結局以多重暗示、未解謎團收尾，讓觀眾看完心裡久久不能平靜。這不只是一場「母親為女復仇」的故事，更是一場對人性、正義與社會扭曲現象的終極審判。

一、悲劇的起點：誤會堆疊的人性崩塌

劇中最令人心碎的揭露，是女學生真真成為植物人的真正原因。原以為是同學安琪的惡意所致，實際上卻是一場意外——安琪在情緒激動中推倒真真，並非出於報復。兩人爭執的導火線，是誰是「告密者」的誤會，而這個誤會的源頭，全來自張士凱的操弄與謊言。

這一層真相讓觀眾重新審視整起事件：被害者與加害者的界線，或許從未如此模糊。導演透過這段戲巧妙點出「操控」在現實社會的普遍性——權力者如何利用資訊不對等，讓底層的人彼此撕裂。

二、張士凱的崩潰：復活的不只是肉體，還有人性殘骸

在復仇母親聯手「喚回」兇手張士凱的那一刻，《回魂計》從社會寫實劇徹底轉向心理驚悚。張士凱表面被復活，但實際上他的精神早已碎裂。導演讓他在幻覺與罪惡感的交錯中掙扎，成為復仇儀式裡最可怕的「活死人」。

他不是單純的惡人，而是制度與家庭共同塑造出的怪物。這樣的角色設定，正是本劇的精髓——沒有單純的黑與白，只有被環境逼到極限的「人」。

三、母性復仇的界線：愛與恨交織的困獸之戰

舒淇飾演的汪慧君與李心潔飾演的趙靜，兩位母親的結盟是一場愛的試煉。她們以為復仇能帶來救贖，卻一步步墜入道德的深淵。當真相揭露，她們不得不直面一個殘酷的問題——「我們真的比兇手更無辜嗎？」

這段友情的瓦解，成為《回魂計》最具力量的轉折。兩人從同盟走向對立，不只是情感上的崩壞，也象徵母性在絕望之中的扭曲與犧牲。

四、現實隱喻：從「柬單生活」看到社會資源錯置

《回魂計》不僅是懸疑劇，更是一面照出現實陰暗的鏡子。劇中提到的「柬單生活」暗喻社會弱勢被剝削、資源錯置的現象。那些被忽略、被放棄的人，最終以極端的方式發出控訴。

導演透過這樣的世界觀，讓觀眾反思：當社會體制不再能提供庇護，人會變成什麼樣？而我們又是旁觀者，還是推波助瀾的一員？

五、開放式結局：正義、救贖與懸而未決的「回魂」

最終，張士凱的精神崩潰、兩位母親的分道揚鑣、安琪與真真的命運未完，讓結局留有巨大的空白。那不是遺漏，而是刻意的沉默。導演在最後一幕，用畫面問觀眾：「復仇真的能讓亡靈安息嗎？還是讓更多人失去了靈魂？」

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#人性 #台劇 #回魂計 #Netflix

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

2025-09-29 15:30 女子漾／編輯張念慈
進入10月，秋意漸濃，不少生肖也迎來「鴻運當頭」的好時機，《搜狐網》點名以下4個生肖，財星高照、貴人運強，工作、投資、生活都順風順水。有人靠努力實現穩健收益，有人憑著好人緣迎來意外驚喜，更有人在事業舞台上大展拳腳，錢包實實在在鼓了起來。一起來看看這4個10月財運最旺的生肖吧！

10月鴻運當頭生肖1. 屬羊：穩中求進 收入持續累積

屬羊的人外表柔和，卻有著堅韌的內心。10月他們憑著穩健的判斷和務實的作風，在既有領域裡持續深耕，不斷提升產品或服務品質，逐步累積財富。特別是製造業、手作或服務業相關的朋友，只要稍加創新，就能在市場中脫穎而出，穩穩迎來財運豐收，生活無憂。

10月鴻運當頭生肖2. 屬兔：好人緣帶來大禮 財運喜從天降

屬兔的人一向溫和待人，10月的好運多半來自人際關係的回饋。同事可能主動拉一把，介紹合作機會；老朋友可能突然帶來新生意。這些意想不到的驚喜，正是平日累積人脈的最好證明。屬兔人只要把握住眼前機會，財源自然滾滾而來。

10月鴻運當頭生肖3. 屬蛇：細節決定成敗 錢途穩健上升

屬蛇的人做事嚴謹，追求完美，這讓他們在職場和生活中贏得高度信任。10月他們憑藉多年累積的人脈與資源，財務狀況漸入佳境。不論是薪資提升、投資回報，還是副業收入，都能感受到一股穩步上揚的力量，錢途一片光明。

10月鴻運當頭生肖4. 屬龍：事業翻紅 財庫大開

屬龍的人10月運勢如旭日東昇，迎來事業與財運的雙重高峰。工作上不僅有望獲得升職加薪，更有機會憑實力打開新局面。財運方面，正財穩定成長，偏財也有所收穫，堪稱「事業財運兩開花」。對屬龍的人來說，這是一個能勇敢追夢、創造新舞台的好時機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#生肖運勢

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

2025-10-15 17:12 女子漾／編輯王廷羽
Netflix懸疑台劇回魂計》迎來9集完結，卻越看越毛、越想越多。從舒淇李心潔兩位影后組成「最強復仇媽」，到傅孟柏飾演的張士凱七日復活、陳昕葳飾演的真真突然睜眼，全劇留下滿滿未解之謎。今天整理《回魂計》五大伏筆，一起回顧第一季的關鍵謎團，文末還有小驚喜呦！

注意！前方有《回魂計》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

《回魂計》伏筆1：阿龐到底是好人還壞人？

阿龐表面上是汪慧君在班佧的鄰居，經營著一間小雜貨店，總以低調、溫和的姿態出現，實際上卻是詐騙園區「天堂飯店」的送貨員。他曾在欣怡的懇求下，冒險協助她、安琪與真真逃離園區，卻因此被揭穿、入獄。為了蒐集更多內幕，他假裝持毒被捕，潛入張士凱的勢力圈，並暗中將「真真是叛徒」的消息傳給趙靜。

儘管他看似對趙靜有情、默默協助復仇，但在結局裡卻被發現與三清太極會有所往來，甚至奪走張士凱的加密錢包，身份立場瞬間模糊。阿龐或許象徵著介於善惡之間的灰色人物，以「救人」為名行事，卻可能同時操縱著整場復仇的走向，成為第二季最難以看透的關鍵角色。

延伸閱讀：霸總外型、暖爸靈魂！《回魂計》阿龐是誰？代表作、感情史、人生反轉一次看

《回魂計》伏筆2：Eason還活著嗎？

Eason在劇中是一個讓人難以忽視的角色。他表面上是魅力十足的男公關，實際上卻懷抱復仇動機，為了替奶奶討回公道而捲入趙靜與汪慧君的復仇行動。Eason運用自己的語言能力與外表優勢成功接近張怡庭，試圖奪取關鍵的加密錢包，卻在關鍵時刻遭識破。逃亡途中他被三清太極會的成員開槍射中，倒地重傷，送醫後生死成謎。這名角色的多層面性格使他特別引人注目，他懂得操控，也懂得取信，既像是復仇棋局中的一枚棋子，又似乎握有顛覆整個局面的力量。Eason與汪慧君之間若有似無的情感牽連，也為劇情增添了人性張力。若第二季續拍，他的命運與立場勢必成為最關鍵的懸念之一。

延伸閱讀：《回魂計》尹浩宇簽進天娛傳媒掀「快逃」潮！粉絲驚呼重蹈于朦朧悲劇　盤點天娛旗下藝人與黑歷史

《回魂計》伏筆3：藏鏡人「楊哥」現身，他手上的權力有多大？

在結尾的倒敘裡，一場高爾夫球對話揭開詐騙網路的真正核心。真真面對「楊哥」時語帶挑釁，甚至暗示自己能取代張士凱成為新的操盤者。這場短短的對話不只是揭露真真的野心，更說明她早已與詐騙高層勾連。「楊哥」至今未現真面目，卻成了貫穿全劇的陰影。他究竟是三清太極會的首腦、阿龐的幕後上司，還是另一個政商勢力的象徵，將是續集揭謎的核心。

《回魂計》伏筆4：黃宜臻是律師、母親，還是組織成員？

黃宜臻在劇中始終以理性與專業形象示人，身為律師的她選擇以法律手段面對創傷，反對趙靜與汪慧君以暴制暴的復仇方式。然而，隨著劇情推進，這份理性逐漸顯露出矛盾的一面，她不僅對外宣稱安琪的孩子是自己的女兒，還佩戴與「三清太極會」標誌極為相似的髮飾。這些細節暗示她或許並非單純的受害者家屬，而是早已被體制吸納、身陷其中。她的冷靜不再只是法律人的理智，更像是一種保身策略，隱藏著權力與利益交換下的另一層真相。

《回魂計》伏筆5：真真睜眼是復活？

《回魂計》開場時，真真是母親汪慧君展開復仇的起點，卻在故事結尾成為整起悲劇的核心。她曾以「受害者」的身份博取同情，實際上卻欺騙好友安琪與欣怡進入詐騙園區，間接導致命案發生。從天真少女到操控者，真真一步步揭露人性的灰暗。結局中，她在救護車上緩緩睜眼，那不僅象徵生命的甦醒，更像詐騙循環再度啟動的信號。她的「回魂」意味著惡意未滅、正義未立，也預告著權力與慾望將以新的面貌重生。若第二季登場，真真勢必不再只是被動的女兒，而是全局中最具威脅的新操盤手。

《回魂計》小彩蛋：真真，真的有Youtube頻道！

劇中由陳昕葳飾演的真真以YouTuber身份吸粉無數，而劇組更真實還原劇情，在YouTube上開設同名頻道「真真 JinJin」，超細節的小彩蛋~

#影后 #台劇 #舒淇 #回魂計 #傅孟柏 #李心潔 #Netflix

