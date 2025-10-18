2025-10-18 17:21 女子漾 /編輯周意軒
2025金鐘獎｜金鐘60完整名單！戲劇類頒獎典禮，紅毯直擊(持續更新)
今年適逢金鐘60盛會，星光熠熠的頒獎嘉賓陣容堪稱近年最強。「一代女皇」潘迎紫睽違多年回台，以「回娘家」的心情重返金鐘舞台，而去年影后、剛升格新手媽媽的許瑋甯也將與《不夠善良的我們》搭檔柯震東合體頒獎，成為典禮上最受矚目的畫面之一。
本屆競爭激烈，頒獎典禮勢必將不斷聽見四部熱門劇名：《星空下的黑潮島嶼》以16項提名領跑、《影后》緊追15項、《化外之醫》與《聽海湧》分別拿下14項提名，究竟誰能抱回最多獎座？金鐘60將於18日晚間7點揭曉最終勝負。
線上直播平台
觀眾可透過多平台收看典禮直播：
金鐘60官網、金鐘官方YouTube、三立電視YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube（手語版）、LINE TV、中華電信Hami Video
電視轉播則可鎖定三立都會台、公共電視主頻，海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV一同見證榮耀時刻。
2025金鐘獎「戲劇類」得獎名單如下
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目導演獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目男主角獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目女主角獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目男配角獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目女配角獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目最具潛力新人獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目編劇獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇節目創新獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：電視電影獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集導演獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集男主角獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集女主角獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集男配角獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集女配角獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集最具潛力新人獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：迷你劇集電視電影編劇獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目攝影獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目剪輯獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目燈光獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目美術設計獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目造型設計獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目視覺特效獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目聲音設計獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目原創歌曲獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目配樂獎
得獎者：
金鐘60戲劇類得獎名單：戲劇類節目創新獎
得獎者：