2025-10-18 17:44 女子漾 /編輯王廷羽
【2025金鐘獎戲劇類】金鐘60紅毯男星穿搭直擊！黃鐙輝穿戴千萬珠寶，鳳小岳、范少勳都帥翻！
2025金鐘獎登場啦！今年是金鐘60週年，典禮在台北流行音樂中心盛大舉辦，紅毯從下午5點開走、星光閃耀全場。今（10/18)是金鐘獎戲劇類頒獎典禮，編輯整理金鐘60戲劇類紅毯男星穿搭，你們覺得哪位男星最有魅力呢？
＃金鐘60戲劇類——星光大道主持人 黃鐙輝
黃鐙輝一身由造型師唐希璇親手打造，量身剪裁短版西裝外套，搭配高腰復古寬褲，47吋大長腿比例一覽無遺，氣場全開。斐儷珠寶特選葉子胸針與蝴蝶別針點綴，象徵「最強綠葉」準備在影視舞台上閃耀綻放。雙手配戴藍寶石戒指（價值2645萬）與白鑽造型戒（27萬），全身珠寶總價逼近3000萬，氣勢與光芒皆達巔峰。
＃金鐘60戲劇類——星光大道主持人 黃迪揚
黃迪揚身穿墨綠色西裝外套內搭黑襯衫與黑長褲，腳踩棕色皮鞋巧妙呼應整體色調，沉穩中帶出質感品味。與搭檔一同在紅毯上默契互動、一搭一唱，成功炒熱全場氣氛，成為今晚開場亮點。
＃金鐘60戲劇類——戲劇節目男主角獎 周厚安
周厚安一身黑色黑色西裝套裝登上紅毯，不規則的剪裁，搭配七分西裝褲，與腰間格子拼布設計，氣質帥氣。
＃金鐘60戲劇類——戲劇節目男主角獎 范少勳
范少勳以Piaget伯爵風格大使身份亮相紅毯，佩戴價值近1,800萬的18K白金鑽石項鍊與首度登台的Piaget Polo 79超薄腕錶，奢華氣場全開。一身俐落黑西裝搭配微開白襯衫，展現不羈紳士魅力，優雅中帶點性感，氣勢滿分。
＃金鐘60戲劇類——戲劇節目男主角獎 柯叔元
柯叔元以一襲質感滿分的咖啡色西裝登上紅毯，穩重色調襯托出他成熟魅力。胸前口袋的紅色剪裁細節成為全身造型亮點，低調中帶有巧思，讓整體穿搭多了一抹亮眼層次，展現沉穩又不失時尚感的紳士風度，不愧是帥大叔！
＃金鐘60戲劇類——戲劇節目男配角獎 楊一展
＃金鐘60戲劇類——迷你劇集（電視電影）男主角獎 鳳小岳