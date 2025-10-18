誰敢不給我面子？《影后》曾莞婷金鐘封后等了27年！7個成名背後故事，最後一個超催淚。圖片來源：金鐘獎

「誰敢不給我面子？」紅毯上放話甫出，頒獎台就驗證。第60屆金鐘獎戲劇類頒獎結果揭曉，《影后》演員曾莞婷首度入圍即抱回「戲劇節目女配角獎」。她淚喊「這條路真的很難走，我走了27年」，將獎座獻給天上的父親，並向導演嚴藝文致謝：「沒有妳，就沒有潘茵茵。」這一刻，為她27年的長跑劃下最亮的一筆。

誰敢不給我面子？《影后》曾莞婷金鐘封后等了27年！7個成名背後故事，最後一個超催淚。圖片來源：金鐘獎

今年女配角戰況激烈，《影后》三位演員曾莞婷、謝瓊煖、鍾欣凌「內戰」，同場競逐《在光裏的人》杜蕾與《The Outlaw Doctor 化外之醫》蔡亘晏。曾莞婷以「凍齡美魔女」潘茵茵的精準表演突圍，評審肯定其將「放不下的身段」演成心裡的魔，戲份不多但場場到位；她則把功勞分給兩位貴人，一是要她「快樂演出」的嚴藝文，二是在《媽，別鬧了！》時「先看見她」的已故導演陳慧翎。

從八點檔「惡女」到金鐘肯定，她一路走來跌宕起伏。以下是曾莞婷成名背後的7個真實故事，每一段都藏著她的韌性與淚水。

誰敢不給我面子？《影后》曾莞婷金鐘封后等了27年！7個成名背後故事，最後一個超催淚。圖片來源：金鐘獎

曾莞婷故事1. 出道27年首度入圍即得獎：一句「我終於做到了」

曾莞婷16歲踏入演藝圈，歷經無數次被拒與配角生涯，直到2025年，她憑《影后》首次入圍金鐘，便奪下女配角獎。她在台上落淚表示：「我知道我不完美，但我從沒放棄。」這座獎不只是演技肯定，更象徵她從未停止努力的信念。

評審讚譽她「戲份雖少但深刻動人」，以細膩收斂的表演詮釋中年女演員的矛盾與焦慮。從默默無聞到全場掌聲，27年漫長等待，終於換來屬於她的名字被唸出的瞬間。

誰敢不給我面子？《影后》曾莞婷金鐘封后等了27年！7個成名背後故事，最後一個超催淚。圖片來源：曾莞婷臉書

曾莞婷故事2. 「潘茵茵」角色投射真實人生：戲裡戲外傻傻分不清

《影后》中，曾莞婷飾演凍齡女星潘茵茵，外表光鮮亮麗、內心卻被焦慮與恐懼吞噬。她坦言：「我常分不清是在演潘茵茵，還是在演自己的人生。」

現實中，她同樣面對女演員的殘酷現實：被要求完美、被比較年齡、被放大外貌。她將這些情緒轉化成表演能量，也讓這個角色成為她職涯的轉折點。她說：「女演員不能變老、不能變胖、不能變醜，這句話我聽了27年。」

曾莞婷演「影后」時每天回家偷哭。圖／Netflix提供

曾莞婷故事3. 低潮期一度想退出，是兩位導演讓她重生

面對長年被定型、轉型受挫，曾莞婷一度萌生「退出演藝圈」的念頭。她曾透露：「那時連經紀人都請走，所有東西都收了起來。」

直到已故導演陳慧翎邀她演出《媽，別鬧了！》，重新被看見；而《影后》導演嚴藝文更在她最低谷時給予支持，「她要我快樂地演，擁抱每個情緒，這個獎有一半是她的。」兩位導演讓她從黑暗中重返舞台，也重拾「喜歡演戲」的初心。

誰敢不給我面子？《影后》曾莞婷金鐘封后等了27年！7個成名背後故事，最後一個超催淚。圖片來源：曾莞婷臉書

曾莞婷故事4. 從「台8女神」到實力派：三年沒戲可拍的孤獨轉型

曾莞婷曾因《世間情》、《甘味人生》中的「惡女」形象爆紅，但也被標籤化為「八點檔演員」。為擺脫框架，她主動淡出八點檔，導致近三年沒有主要角色可演，只能靠零星客串維持曝光。

她說：「那時候很怕別人說的會成真，說我只能演壞女人、演不出深度。」但她選擇堅持，靠每次表演證明自己。直到《影后》，她用潘茵茵一角翻轉觀感，成為評審與觀眾口中的「突破代表」。

誰敢不給我面子？《影后》曾莞婷金鐘封后等了27年！7個成名背後故事，最後一個超催淚。圖片來源：曾莞婷臉書

曾莞婷故事5. 出身富裕卻家道中落：從被討債到扛家計

許多人不知道，曾莞婷的童年曾歷經劇變。她出身富裕家庭，但父母因遭詐騙致家道中落，一家人從寬裕生活跌入債務風暴，她形容那段日子「被討債追著跑」。

為了減輕家計，她16歲便進入演藝圈賺錢，半工半讀支撐家庭。2006年父親因工作意外離世，成為她人生最深的痛。她說：「爸爸的離開，讓我懂得沒有下次，要珍惜當下。」

誰敢不給我面子？《影后》曾莞婷金鐘封后等了27年！7個成名背後故事，最後一個超催淚。圖片來源：曾莞婷臉書

曾莞婷故事6. 走出舒適圈：創業、念碩士、靠學習重新定義自己

近年她不只拍戲，也積極經營副業，創立個人保養品牌「萃莞媄」與服飾品牌「I•REAL」。她坦言：「女生應該有自己的事業，不只是漂亮。」2024年，她更完成世新大學傳播管理學系碩士學業，笑說「為了走出舒適圈」。

她從八點檔的拍攝現場走進教室，再從演員變成創業者，用行動證明「演員也能學會經營自己」。

誰敢不給我面子？《影后》曾莞婷金鐘封后等了27年！7個成名背後故事，最後一個超催淚。圖片來源：曾莞婷臉書

曾莞婷故事7. 把獎獻給父親，也獻給所有還在努力的人

得獎當晚，曾莞婷全程哽咽：「爸爸，我得獎了，我答應你的事都做到了。」這段話讓全場紅了眼。她說，這座獎不只是對自己的肯定，也要送給所有仍在努力、尚未被看見的人「你們沒有不好，只要堅持，總有一天會被看見。」

這句話，也回應了她從少女到成熟演員的27年歷程。從逆境中長大、從挫折裡重生，她以實際行動告訴所有追夢者：不完美沒關係，重要的是不放棄。