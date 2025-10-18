2025-10-18 17:54 女子漾 /編輯周意軒
【2025金鐘60－戲劇類】紅毯女神你PICK誰？ 李沐化身人間香奈兒、76歲超凍齡「一代女皇」潘迎紫駕到
>今18日，為第60屆戲劇節目金鐘獎第二天頒獎現場，頒發的獎項類別為「戲劇類」！記得鎖定女子漾觀看更多金鐘的即時消息啦！
而本次「金鐘獎戲劇類」的星光大道更是話題不斷，網上熱議最期待的紅毯名單有：林廷憶、柯佳嬿、楊謹華、謝盈萱、曾莞婷等眾女星，女子漾編輯聽到你們的敲碗了！稍晚帶你一睹戲劇女神在紅毯上的風采！
《誰是被害者2》入圍女配角獎-李沐
李沐今晚身穿 CHANEL 2025 春夏高級時裝系列 現身紅毯，以一襲全黑透視禮服展現冷豔氣質。黑色嫘縈細肩帶上衣搭配蕾絲長裙，若隱若現地勾勒修長曲線，性感大腿線條更添女人味，散發自信與優雅兼具的成熟魅力。自《誰是被害者》系列打開知名度後，她橫跨電影、廣告與時尚圈，成為新生代最受矚目的女星之。
《在光裏的人》入圍女配角/新人獎-杜蕾
她以一襲粉藍色短洋裝亮相紅毯，整體造型清新明亮、洋溢青春氣息。這套禮服是她與柯淑勤一同前往林莉婚紗精心挑選的作品，水藍色裙身點綴立體紗質花卉，隨步伐輕盈綻放，宛如春日花影般充滿生命力。
《台語有影—藍色假期》入圍迷你劇集最具潛力新人獎-邱姿雅
她以一襲閃耀的淡藍銀色長禮服亮相紅毯，細緻的流蘇設計隨步伐搖曳生光，展現如水波般的光影層次。側身剪裁大膽卻不失優雅，襯托出修長的身形與健康膚色，整體造型明亮又自信。搭配簡約髮型與垂墜耳飾，讓焦點完全集中在那份閃爍的女性魅力上，既性感又高雅。
《死了一個娛樂女記者之後》入圍劇集女主角獎-林予晞
《死了一個娛樂女記者之後》擔綱女主角的林予晞，沒有穿上華麗長裙，而是選擇素面的酒紅色西裝式禮服，搭配珠寶，展現帥氣風格。高開衩設計，讓林予晞的一舉一動，都能秀出修長美腿，為中性風格注入一絲性感氣質。
《阿榮與阿玉》-韓瑜
《阿榮與阿玉》入圍戲劇類金鐘獎最佳男主角，他和同劇女星韓瑜一起登上紅毯，柯淑元以一身墨綠色大衣搭配眼鏡，變身帥氣大叔，一旁的韓瑜則穿上白色露肩禮服，低胸設計秀出傲人身材，超級性感的尺度，讓一旁的柯叔元眼睛都不知道該看哪。
《台語有影—啥人顧性命》入圍迷你劇集女主角獎-楊小黎
她以一襲黑色深V禮服亮相紅毯，簡約設計中展現極致的高雅與自信。立體剪裁勾勒出完美比例，深V領口大膽卻不失品味，展現性感又氣勢十足的舞台存在感。搭配金色頸鍊與手環點綴，在燈光映照下散發耀眼光芒，整體造型兼具女人味與氣場，成為紅毯上最亮眼的焦點之一。
《影后》入圍女配角獎-曾琬婷
她身穿閃耀的鑽石透視貼身禮服登上紅毯，全身以細緻亮片與網紗交織出流光質感，從肩線一路延伸至裙襬，每一寸都閃爍奢華光澤。貼身剪裁完美勾勒玲瓏曲線，金色內襯若隱若現，展現大膽自信的造型氣場。搭配璀璨珠寶與順直長髮，整體造型性感卻不失優雅，在燈光下閃耀如女神降臨，驚艷全場。
《影后》入圍女配角獎-謝瓊煖
她身穿一套剪裁俐落的黑色西裝套裝走上紅毯，以極簡線條展現沉穩氣場。外套以束腰設計強調比例，下身寬褲自然垂墜，襯出修長姿態。她以亮眼的藍寶石項鍊與戒指點綴，為整體造型注入奢華細節。搭配柔和波浪短髮與自然妝容，散發自信、率性又不失優雅的成熟魅力，展現典禮紅毯上少見的極簡力量感。
《影后》入圍女主角獎-謝盈萱
她以一襲黑色禮服優雅現身紅毯，展現絕對的女王氣勢。禮服以俐落剪裁搭配細肩帶與胸前鏤空設計，完美勾勒纖細肩頸線條，散發高級時尚感。裙襬層層堆疊並綴以羽葉細節，隨步伐搖曳生姿，增添靈動與戲劇張力。她以俐落盤髮搭配鑽飾點綴，舉手投足間盡顯從容與光彩，成為紅毯上最具氣勢的焦點之一。
「一代女皇」潘迎紫
她以一襲夢幻白紗登上紅毯，宛如仙氣降臨。禮服以透膚薄紗結合細膩珠繡勾勒出柔美線條，肩部與手臂的透視設計增添若隱若現的性感氣息，裙襬層層輕盈飄逸，隨步伐展現優雅律動。短髮造型讓整體更顯俐落年輕，搭配精緻耳環與珍珠球形手拿包，完美平衡華麗與俏皮。她笑著透露，這套裙裝要價高達百萬元，氣勢與風采皆不輸年輕世代。
《影后》入圍女主角獎-林廷憶&鍾欣凌
《影后》「胖姐與史艾瑪」紅毯再度合體，成為全場焦點！鍾欣凌以一襲銀黑亮片套裝展現大器氣場，閃耀的西裝外套在燈光照映下閃爍奪目，盡顯從容與自信；而角逐金鐘視后的林廷憶，則以一襲淡黃色漸層禮服亮相，柔和色調與層疊紗質相互交織，裙身側邊的鏤空剪裁恰到好處地展現線條之美。隨步伐微晃的A字裙襬輕盈飄逸，散發清新高雅氣息，再以寶格麗（Bvlgari）珠寶點綴，整體造型典雅又不失星味。
《影后》入圍女主角獎-楊謹華
楊謹華今年再次憑藉大熱戲劇《影后》問鼎最佳女主角寶座。一現身便吸引全場目光，今晚她選用一襲MaisonMet銀白色水鑽條紋刺繡的平口柱形晚禮服，貼身收腰剪裁凸顯優雅身線，簡約禮服廓形更襯托她自信大器的風範。搭配Boucheron珠寶，舉手投足間展現影后風采。
《童話故事下集》入圍女主角獎-柯佳嬿
壓軸登場的柯佳嬿，以《童話故事下集》角逐視后寶座，氣場全開。她選穿設計師品牌 Demo 的黑白禮服，以極簡線條結合戲劇張力，完美詮釋「柯仙」的優雅力量。上身為寬版落肩白襯衫，後襬延伸如斗篷般飄逸，行進間帶出流動感；下身則搭配高腰黑色魚尾裙，雕塑般的剪裁勾勒纖細曲線與俐落氣勢。整體造型簡約卻極具故事性，再以 Bvlgari Serpenti 祖母綠鑽石項鍊與珠寶增添奢華光芒，氣質冷冽中透出高級仙氣。