2025-10-13 13:56 女子漾／編輯譚麗敏
吃得健康卻瘦不下來？醫師揭「假健康食物」讓你越吃越胖
不少人照著「211 餐盤」飲食法吃得很節制，卻仍然瘦不下來，李唐越醫師指出，問題往往不在比例，而在「食物的真實度」。他引用刊登於《Nature Medicine》的最新研究發現，同樣遵守健康飲食指南的人，在吃原型食物（最低加工）時減重效果幾乎是吃超加工食品的兩倍。
研究納入55名過重或肥胖者（BMI 介於25至40），參與者的日常飲食中超過一半熱量來自超加工食品。實驗採「交叉隨機對照」設計，所有菜單的營養比例都一樣，只差在加工程度。結果發現，八週的最低加工飲食（MPF）平均減重2.06%，而超加工飲食（UPF）僅1.05%，差距接近兩倍。
更關鍵的是，MPF減掉的主要是體脂肪與內臟脂肪，而UPF雖然體重下降，卻沒有帶來明顯脂肪改善。李唐越醫師指出：「這說明即使看似健康的超加工食品，對代謝與減重的幫助仍遠不及原型食材。」
李唐越醫師強調，這項研究雖然不是專門針對 211 餐盤，但「挑對食材」的原則，與 211 餐盤完全相符。他也整理出三個重點，讓民眾透過正確的飲食方式，不僅看得到減重成效，更能長期維持。
1.蔬菜（餐盤的½)
蔬菜是 211 餐盤中最重要的角色，佔據餐盤的一半。它們飽足感強，能提供纖維、維生素與礦物質，是腸道益生菌的能量來源。
日常飲食中，建議挑新鮮、顏色多樣的蔬菜，烹調方式越簡單越好。如果在自助餐夾菜，盡量避免把油湯撈進去或者過水去除菜餚表面過多附著的油脂。
2.蛋白質（餐盤的¼)
蛋白質在 211 餐盤裡至少要有四分之一，因為它能刺激飽足激素分泌，讓人更快感到滿足，讓身體在消化過程中燃燒更多能量。更重要的是，蛋白質能幫助減重過程中維持肌肉量，避免「瘦了卻變虛弱」的情況。
建議選擇天然來源，例如魚、雞胸肉、蛋或豆腐，而不是火腿、香腸這類加工肉品。像是點便當時，滷蛋或豆干會比香腸更符合 211 的原則。
3.全穀雜糧（餐盤的¼）
澱粉屬於多醣類，但精緻澱粉（像麵條、白吐司、餅乾）容易讓血糖快速升高，也更容易上癮，是肥胖的隱形推手。
建議選擇五穀糙米、原型燕麥、地瓜這類全穀雜糧，不僅能有助於降低餐後血糖上升幅度，並延長飽足感。舉例來說，早餐把白吐司換成地瓜，就是簡單又有效的做法。
不過，李唐越醫師也提醒，慢性腎臟病患者（特別是中重度或末期）因對蛋白質與蔬菜中的鉀離子需求不同，不建議直接套用 211 餐盤。
此外，若已經出現體重控制不佳、血糖起伏大、三高或代謝症候群等問題，光靠自行調整飲食往往效果有限，仍應尋求專業醫師與營養團隊的協助，透過完整的評估與規劃，才能安全又有效地達到控糖減重的目標，並真正長期維持健康。
