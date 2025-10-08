史蒂芬史匹柏科幻力作《一級玩家》10/24重返大銀幕！

影迷敲碗七年終於成真！由傳奇導演 史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg） 執導的科幻鉅作 《一級玩家》（Ready Player One），將於10/24日全面重返大銀幕！

《一級玩家》海報、劇照。圖/華納兄弟

本次將同步推出 2D、3D、IMAX 3D、4DX 3D、MX4D 3D 多版本放映，讓觀眾再次沈浸在前所未有的虛擬宇宙冒險中，體驗令人血脈噴張的視覺震撼。

【一級玩家】導演為三度奧斯卡獎得主史蒂芬史匹柏，編劇是塞克潘和原著作者恩斯特克萊恩，電影改編自後者的原著小說，該書曾登上《紐約時報》暢銷書排行榜破百週。

卡司陣容包括泰謝里丹（【X戰警：天啟】、【泥土】）、奧利薇亞庫克（【我們的故事未完待續】、影集【貝茲旅館】）、班曼德森（【星際大戰外傳：俠盜一號】、影集【血脈】）、莉娜韋斯（影集【不才專家】）、T.J.米勒（【死侍】）、趙菲利普、森崎溫、漢娜約翰卡門（【STAR WARS：原力覺醒】），還有賽門佩吉（【不可能的任務】電影系列）及奧斯卡獎得主馬克勞倫斯（【間諜橋】、【敦克爾克大行動】）。

【一級玩家】劇情描述2045年的現實世界變得嚴酷難耐，韋德瓦茲（泰謝里丹 飾）只有在逃入「綠洲」的時候才真正感到活著。綠洲是一個令人感到身歷其境的虛擬宇宙，多數人平時都會在這裡泡上一整天。

《一級玩家》劇照。圖/華納兄弟

在綠洲裡，你能無所不在，你能隨心所欲，你能成為任何人，唯一的界限就在於你的想像。綠洲的原創者是怪胎奇才詹姆士哈勒代（馬克勞倫斯 飾），他宣布要把巨額遺產和綠洲的完全控制權留給能通過三關競賽的贏家，他特別設計出這整場比賽，想要找到當之無愧的繼承人。

《一級玩家》劇照。圖/華納兄弟

終於，韋德克服了第一關的尋寶挑戰，於是他跟一群好友，他們號稱超技五將，就要在這個充滿新奇和危險的幻想宇宙中一路破關，努力拯救綠洲和他們的世界。

《一級玩家》劇照。圖/華納兄弟