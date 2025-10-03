【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

圖片來源：女子漾AI製圖

中秋連假不只烤肉、月餅～今年各大餐飲、超商、速食、樂園、外送平台、住宿與交通通通下殺！從「可口可樂暢飲」到「牛肋條免費吃」、速食買一送一到超商咖啡買7送7、遊樂園變裝第2人15元等超多優惠。編輯今天幫你分類整理中秋節優惠懶人包，快跟親朋好友一起省荷包吧！

【2025中秋節優惠懶人包】 連假吃喝玩樂一次看

【2025中秋節優惠懶人包】中秋節怎麼可以不吃烤肉！燒肉、餐廳優惠

1.本家BORNGA韓式燒肉（敦南）：牛肋條免費吃

10/3～10/12連假點指定套餐，送「秘醬牛肋條」1 份（價值 $800）。

圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉

2.胡同燒肉：可口可樂無限暢飲

9/26～10/31點指定雙人套餐，免費升級暢飲，加贈可口可樂曲線杯與刮刮卡（保證中獎）；登錄 Coke+ 還可抽 Switch 2 等好禮。

胡同攜手可口可樂，9_26起「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。圖片來源：品牌提供

延伸閱讀：胡同燒肉20週年！攜手可樂果辦「同樂會」 7-11零食開賣、送5000元大禮包再抽iPhone

3.乾杯燒肉居酒屋：中秋套餐近 8 折

9/26～10/12推出中秋套餐，雙人／三人套餐應景上新，「日本和牛炎肉」+「兔耳朵冰淇淋」，2 人 $2,360、3 人 $3,590（另收 10%）。

圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋

4.老乾杯：帝王蟹和牛壽司

9/26～10/12「月映套餐」每位 $2,380+10%，含帝王蟹和牛壽司等 10 道燒烤料理。「豐盛套餐」每位 $1,880+10%

圖片來源：FB @老乾杯

詳細活動辦法

5.KANPAI CLASSIC：前菜雙新品

9/26～10/12「月升套餐」每位 $2,380+10%，鮭魚卵紅蝦和牛手卷、5J生火腿牡蠣串炸登場。

圖片來源：品牌提供

6.和牛47（微風台北）：990 元加購龍蝦

10/1 起「神無月套餐」每位 $3,880+10%；10/1～10/6 升級牛排，龍蝦半隻加購 $990（原 $1,480）。

圖片來源：和牛47官網

詳細活動辦法

7.夯下去新潮和牛燒肉（吃到飽）：烏魚子吃到飽

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，達指定價位，全桌烏魚子吃到飽。

圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

8.熊一頂級燒肉（吃到飽）：九孔鮑吃到飽

即日起～10/31 活動，證件號碼含 0/1/9 任兩碼或當月壽星，預約指定價位以上，全桌九孔鮑魚吃到飽。

圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

9.燒肉ChaCha（個人燒肉）：牛胸腹或豚五花免費加

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，每人單筆滿 $600，送特上牛胸腹（$200）或精選豚五花（$170）。

圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

【2025中秋節優惠懶人包】速食、披薩優惠爽爽吃

1.麥當勞：APP優惠券+連假加碼送

即日起至 10/5，APP 優惠券連發；10/3～10/5 購買任一超值全餐送蘋果派。另有歡樂送優惠至 10/7，包括買一送一、加 $1 多一件，以及超爽 5 件組。

圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

2.肯德基：雙節同慶桶$399

10/3～10/6、10/9～10/13 推出「雙節同慶桶」（代碼 40666），8 塊咔啦脆雞＋6 顆原味蛋撻只要 $399（原價 $850）。另外「金夏優惠券」至 12/20 仍有多檔買一送一與加價優惠。

圖片來源：FB @KFC

3.漢堡王：全肉漢堡+加 $1 多一件

9/23~10/12推出限定「烤肉堡」，無麵包！全是肉，滿足肉食控需求。漢堡王即日起~12/31推出全新一季優惠券，多款薯條、洋蔥圈、雞塊、飲料皆可加 $1 多 1 件。

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

4.摩斯漢堡：百元組合+冰橙咖啡優惠

即日起至 10/15 推出早餐、點心、飲品等百元組合。10/4 起限定冰橙咖啡第 2 杯只要 $10，MOS App 跨店取再享買 6 送 4。

圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

更多活動優惠

5.德克士脆皮炸雞：狂歡吃雞買一送一

10/3～10/6、10/10～10/13 中秋＋雙十連假加碼，6 塊炸雞桶送手槍腿、酪乳雞腿堡送辣雞翅、薯霸大送中薯，買一送一不手軟。

圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

6.達美樂：燒肉披薩+買大送小

攜手胡同燒肉推出「秘醬嫩牛燒肉披薩」，外帶大披薩享半價優惠。外送則祭出「買大送小／買巨送大」多種組合，CP 值爆表。

圖片來源:FB @達美樂披薩

詳細活動辦法

7.必勝客：屋馬聯名月見牛披薩

中秋限定「月見七盎司厚燒牛披薩」與屋馬聯名，外帶單點半價 $459。再推「買 1 送 2」，買大披薩就送私廚紙包筆管麵與燉飯共 2 份。

圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan

8.拿坡里：買披薩送炸雞+香菇雞湯

推出「金賞烏魚子披薩」買大送大 $490；買大披薩或 6 塊炸雞桶即送原盅香菇雞湯。與美聯社合作，酒類滿額再送炸雞 6 塊兌換券。

圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團

【2025中秋節優惠懶人包】超商、咖啡中秋節限定超優惠！ 【2025中秋節優惠懶人包】超商、咖啡中秋節限定超優惠！

1.7-ELEVEN：咖啡買 7 送 7

10/1～10/5「行動隨時取」精品美式／拿鐵／馥芮白買 7 送 7；10/1～10/6 特大美式 3 杯 $100、特大拿鐵 2 杯 $100 等多款優惠飲品。10/1～10/14 文旦新品現折 $10。

2.全家 FamilyMart：霜淇淋 5 支 $188

10/3～10/6 使用 APP 隨買跨店取，霜淇淋 5 支 $188（每人限購 2 組）。10/5 推出「香香菜菜霜淇淋」體驗店限定開賣；10/3～10/12 滿額指定支付享回饋。多款咖啡飲品第2杯10元。

香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖

延伸閱讀：全家×7-ELEVEN 10月冰品大戰！香菜霜淇淋PK蛋黃酥雪淋霜 誰更敢挑戰？

3.萊爾富 Hi-Life：大杯咖啡買一送一

10/1～10/28 大杯咖啡天天買一送一，特大四季春青茶、紅玉紅茶每杯 $29，任 2 杯 $49。

4.OKmart：咖啡加碼買 6 送 3

即日起～10/15 推出大杯 OKCAFE 聯名影城杯；10/1～10/3 特大美式／拿鐵買 2 送 1。雲端商城同步加碼，買 6 送 3 或買 20 送 12，再送點數。

5.星巴克：買一送一＋萬聖冷變杯

10/1～10/31 每週三～五，外送平台指定飲品買一送一；另推星冰樂套組，組合價 $400 含萬聖冷變杯。

圖片來源：品牌官網

6.85 度 C：咖啡第二杯 4 折

10/6 中秋當天，中大杯咖啡第 2 杯 4 折（限同品項同杯量）。

【2025中秋節優惠懶人包】外送平台加碼開烤！不出門也能爽吃

foodpanda：超級會員週 5 折

10/1～10/10「pandapro」會員美食外送享 5 折不限次數，生鮮雜貨 7 折。餐飲品牌包含 bb.q CHICKEN、必勝客、龜記等。另有 LINE GO 聯名，交通金最高回饋 $4,900。中秋再推與美福食集合作的烤肉組，最低 77 折。

【2025中秋節優惠懶人包】樂園瘋玩指南、景點限定活動別錯過！

1.小人國：門票最低 $178

指定日期捐紙本發票且號碼含 1／7／8 任兩碼，門票只要 $178（原 $1,050）。連假另有買一送一及名字含「秋」免費活動。

2.六福村：學生票 $599 起

9 月推出多重票種：學生專案 $599、桃竹鄉親 $499、40+ 票 $400、兒童 $399；指定檔期雙人同姓 $1,299。

3.九族文化村：送日月潭纜車

中秋 10/4～10/6 門票 $980，送日月潭纜車；雙十 10/10～10/12 門票 $780，同樣贈送纜車。

4.義大世界：萬聖裝扮第 2 人 $15

指定檔期穿萬聖裝扮入園，第 2 人僅需 $15；10/11 夜場星光票優惠價 $350。

5.麗寶樂園：贈 COLD STONE 冰桶

連假購買雙園擇一全票 $899 或水陸聯票 $1,199，加贈 COLD STONE 950ml 冰桶（每日限量）。

6.走馬瀨農場：12 歲以下免費入園

10/3～10/6 期間，12 歲以下免費，成人優待票 $200。露營連住二晚，第 2 晚半價，並有現場抽獎活動。

7.貓空纜車：夜間優惠+摸彩

10/4～10/6 17:00 後一日票 $250；10/6 15:00～19:00 搭乘贈摸彩券（抽 iPhone 16）。

8.林本源園邸：10/4 免費入園

10/4 當日全區免費參觀，15:00 迎請台北霞海城隍爺、城隍夫人及月老駐駕，感受濃厚中秋氛圍。

9.「2025潮月新莊」系列活動：烤肉派對+音樂市集

9/27～10/5 新莊廟街與新月廣場接力登場，包含烤肉派對、戰鬥陀螺比賽、中秋音樂饗宴及兔兔裝置藝術，並串聯 60 家廟街店家推出打卡與集點送抵用券。

10.圓山大飯店高空烤肉宴：邊賞月邊烤肉

10/4、10/5 將烤肉搬上 12 樓，在高空享受台北夜景。現場有樂團演出與萬元抽獎活動，包括住宿券與跨年派對票券。

11.圓山中秋市集：手作美食+親子活動

10/3～10/6 於台北圓山花博入口廣場舉行，結合手作品牌、美食攤位與表演，打造文創與親子友善的節慶市集。

12.大稻埕中秋微瘋市集：夕陽市集+音樂表演

10/4～10/5 在大稻埕碼頭登場，市集時間 14:00～20:00，可邊逛攤位邊欣賞夕陽夜景，還有現場音樂表演。

13.月圓虎頭埤．烤肉趣團圓：烤肉+毛孩好禮

10/4～10/6 在虎頭埤風景區舉辦，提供客製化烤肉組合，前 100 組報名者加碼好禮，毛孩入園還送犬糧。指定套餐加贈水彈槍對戰與體驗折價券。

14.安平古堡熱蘭遮市集：跨文化美食+表演

10/4～10/6 登場，特色活動包括跨文化音樂演出（西拉雅樂曲、荷蘭旋律、日本三味線等）、古幣收藏、荷蘭甜點與日式弓道體驗。

15.埔心牧場：早鳥票最低 $150

10/4～10/6、10/10～10/12 推限時票價，11:00 前入場 $150，11:00～15:00 入場 $200。

16.霧峰林家宮保第園區：發票換免費入園

10/11 當日捐贈發票即可免費入園。即日起～9/26 捐贈 20 張雲端發票，還可報名 5～12 歲「一日小掌櫃」體驗。

17.薰衣草森林新社店：香草小禮包體驗

即日起～11/16，單人票 $200 含地圖、繪馬與茶包，完成任務可兌換香草小禮包。

【2025中秋節優惠懶人包】飯店住宿大放送！中秋連假躺好躺滿

1.惠蓀林場：連住 3 晚享 5 折

2025/10/1～10/31 於粉專按讚分享指定貼文或 Google 五星評論，住宿享定價 7 折；同房型連住 3 晚以上再享平日 5 折。

2.裕元花園酒店：會員專屬訂房禮遇

10 月 APP 會員訂房，平日雅緻客房 $4,860 起，假日 $7,390 起，均含雙人早餐。

3.林酒店 THE LIN HOTEL：國慶專案$6,988 起

10 月推出平日雙人含早晚餐 $6,988 起並贈酒廊體驗券；假日雙人含早晚餐 $8,638 起，尊榮客房四人入住 $13,738。

4.長榮桂冠酒店台中：三重好禮住房方案

2025/9/1～12/30 平日入住高級客房 $3,799 含雙早，贈茄芷袋、夾腳拖、悠遊卡，再享計程車單趟服務五選一（逢甲、一中、勤美、大遠百等）。

5.台中福華大飯店：雙人房$3,810 起

10/1～10/31 入住 2 人含早 $3,810 起、4 人含早 $6,010 起，還送餐飲禮遇組合與星巴克咖啡加價券。

6.大毅老爺行旅：贈明信片套組

即日起～10/31 雙人房 $3,100 起，入住即贈「漫郵台中」明信片組。

7.百橙橙居台中：10 月壽星專屬好禮

2025/10/1～10/31 凡證件同時有「1」和「0」、或戶籍 10 號、或 10 月壽星，透過官網/電話/LINE@ 訂房，即贈現金禮券並加碼抽獎。

8.仲信金鬱金香酒店：科博館住房方案

即日起～12/30 推出住房專案，附早餐並贈科博館優待票及迎賓小點，每日限量 5 間。

9.天閣酒店 THE Tango：早餐買一送一

2025/10/1～10/31 透過官網預訂不含早餐專案，入住可享現場加購早餐買一送一優惠。

10.水雲端旗艦概念旅館：平日住宿 5 折

2025/10/1～10/31 活動期間，週日至週五入住享 5 折，最低 $2,500。

【2025中秋節優惠懶人包】中秋連假交通神助攻！高鐵、客運優惠一次看

1.國光客運／轉乘優惠

10/3～10/6 中秋連假指定國道路線享 6 折，10/9～10/12 再推 85 折。另持高鐵、臺鐵或國道客運票證，10 小時內轉乘在地客運可享一段票免費；指定「幸福巴士」亦提供免費轉乘。

2.台灣高鐵：早鳥／大學生最低 5 折＋TGo 加碼

2025/9/26～10/13 指定車次標準車廂對號座，早鳥最低 5 折。大專院校在學學生搭乘指定車次，享 5 折／75 折／88 折不等優惠。同期間搭乘符合條件之早鳥或大學生優惠車次，加碼贈 TGo 會員點數 50%。