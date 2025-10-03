韓國現代百貨快閃新光三越 A11！ 11 大韓牌接力登場時間表一次看

圖片來源：IG @queenoftears_tvn、新光三越官網

韓流熱潮再度襲台！首爾知名「現代百貨」（The Hyundai Seoul）攜手新光三越，推出跨國百貨聯名快閃企劃，開創「國際百貨品牌聯名選物」新模式，此次於 2025 年 10 月 1 日至 12 月 25 日進駐新光三越 A11，集結 11 大韓國人氣品牌，從潮流服飾、彩妝保養到生活風格選品，一次網羅。今天女子漾整理了必逛亮點與快閃資訊，趕快來看看吧！

韓國現代百貨於台北新光三越 A11 快閃登場！

韓國現代百貨（Hyundai Department Store）是什麼？

2021 年才正式開幕的首爾汝矣島現代百貨（The Hyundai Seoul）是首爾最大型的百貨公司，總營業面積達 89,100 平方米，除匯集了時尚購物及特色美食之外，更設有人工瀑布、室內植物園、藝文中心和展覽公演場地等空間，更是人氣韓劇《淚之女王》中的「女王百貨」取景地，如今也是許多遊客朝聖的觀光景點之一。

首爾汝矣島現代百貨（The Hyundai Seoul）於 2021 年正式開幕，是人氣韓劇《淚之女王》中的「女王百貨」取景地。圖片來源：截自網路

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 必逛亮點！

繼日本常設店之後，現代百貨近期攜手新光三越於台北信義新天地 A11 一樓打造為期近三個月的快閃店，本次企劃以「韓風選物精神」為核心，精選 11 個社群熱搜的韓國時尚、美妝與生活風格品牌，包括 Stand Oil、Wacky Willy、RolaRola 等輪番登場，快閃店採「兩週一主題」策展方式，打造沉浸式韓系場域，從視覺到穿搭全面引爆話題，鎖定追求潮流的 Z 世代消費者，同時貼合社群文化下的選品風潮。

韓國現代百貨近日攜手新光三越於台北信義新天地 A11 一樓打造為期近三個月的快閃店。圖片來源：新光三越官網

活動期間更規劃多項限定亮點，獨家單品首賣、台灣專屬版本搶先曝光，以及不定期邀請 KOL 擔任一日店長與粉絲互動，消費者無須飛往韓國，即可在台體驗零時差的韓流逛街氛圍，輕鬆享受韓國設計能量與生活美學！

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 集結 11 個人氣品牌、快閃時間一次看！

Stand Oil（10/1～10/14）

打頭陣的 Stand Oil 首度將 2025 秋冬系列帶到台灣，這次新品與韓國同步上市，更將韓國聖水店的裝潢原封不動搬到台北信義新光 A11 快閃店，讓台灣消費者能第一時間感受本季秋冬全新風格。系列主題「HAPPY TOGETHER——尊重彼此的個性與喜好，以各自方式自由享受風格的朋友們」呼應多元且歡樂的家庭派對氛圍，呈現自由多彩的風格，在這樣繽紛的場景中，每個人都能找到屬於自己的 Stand Oil 包款，展現獨特且自在的個性。

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：Stand Oil（10/1～10/14）圖片來源：品牌提供

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：Stand Oil（10/1～10/14）圖片來源：品牌提供

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：Stand Oil（10/1～10/14）圖片來源：品牌提供

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：Stand Oil（10/1～10/14）圖片來源：品牌提供

Wacky Willy（10/15～10/23）

曾在韓國最大電商平台創下年度 140 億韓元銷售佳績的 Wacky Willy，以街頭感與玩趣風格為核心，品牌代表 ICON 為經典小黃人，將童趣塗鴉與搞怪元素融入日常配件，讓實用單品瞬間化身穿搭亮點！

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：Wacky Willy（10/15～10/23）圖片來源：品牌提供

NOMANUAL（10/24～10/30）

街頭時裝品牌 NOMANUAL 以無性別設計為核心，倡導「無規則、無界線」的自由精神，品牌將極簡剪裁巧妙融合不對稱結構、實驗性布料及前衛元素，打造出獨具未來感的視覺語言，同時兼顧功能性與美學，透過創新材質與細節設計，讓舒適與時尚完美共存。

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：NOMANUAL（10/24～10/30） 圖片來源：品牌提供

MILLO ARCHIVE（10/31～11/6）

MILLO ARCHIVE 對鍾愛黑、白、灰服飾的人來說，是一大福音！以「無色彩」作為核心語言，並以搶眼色彩點綴細節，MILLO MEN 展現不羈街頭風格，MILLO WOMEN 則散發優雅自信魅力，從服飾到包款配件，全方位滿足潮流與實穿需求，簡約線條設計，讓人無論在街頭或都市生活中都能輕鬆駕馭。

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：MILLO ARCHIVE（10/31～11/6） 圖片來源：品牌提供

MUCENT（11/7～11/13）

韓國寶藏包款與配飾品牌 MUCENT，以都會個性與休閒學院風聞名，極簡設計的包款點綴標誌性 Logo，每個細節都低調有型，不僅容量大、百搭實用，無論日常通勤或各種穿搭場合都是理想夥伴，更是韓星 IU 的愛用品牌之一。

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：MUCENT（11/7～11/13） 圖片來源：品牌提供

LAKA（11/14～11/20）

亞洲首個「無性別彩妝品牌」LAKA 可說是美妝界的革新代表，打破性別界限，男女皆可使用，以純粹的色彩與質地吸引年輕世代，從唇釉、眼影到底妝，每一款產品都強調：「你的美，無須任何標籤定義，由你自由描繪。」

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：LAKA（11/14～11/20） 圖片來源：品牌提供

INSILENCE（11/21～11/27）

極簡時裝品牌 INSILENCE，名稱為「靜默」之意，靈感來自日本作家谷崎潤一郎的隨筆作品《陰翳禮讚》，展現光與影的張力，從男裝起家延伸至女裝系列，精準長在 Z 世代審美點上，透過全球配送，將「靜默中的力量」帶向世界。

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：INSILENCE（11/21～11/27） 圖片來源：品牌提供

ROLAROLA（11/28～12/4）

曾由張員瑛代言的韓國服飾品牌 ROLAROLA，絕對是喜愛少女風格的人必逛店家之一，無論是甜美芭蕾風還是優雅氣質款，所有女孩都能在這裡找到自己心動的單品！

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：ROLAROLA（11/28～12/4） 圖片來源：品牌提供

ROCKFISH WEATHER WEAR（12/5～12/11）

韓國女星最愛的鞋履品牌，以機能性滿分的雨靴為名，近年搭上芭蕾鞋熱潮，將復古又帶有少女感的元素完美融合進經典英倫美學，想入手 i-dle 舒華、KISS OF LIFE 成員同款鞋必逛！

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：ROCKFISH WEATHER WEAR（12/5～12/11） 圖片來源：品牌提供

TIRTIR（12/12～12/18）

熱銷全亞洲的彩妝品牌 TIRTIR 以其神級氣墊聞名，微霧妝感且超持妝，是許多人去韓國必逛必買的彩妝品牌之一！

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：TIRTIR（12/12～12/18） 圖片來源：品牌提供

Ronron（12/19～12/25）

蝴蝶結控必收！超人氣時裝品牌 Ronron 以蝴蝶結與修身剪裁集甜辣於一身，穿上後魅力值滿點，也是 BLACKPINK Jennie、aespa 寧寧多次在 IG 分享穿搭時會出現的愛牌！

韓國現代百貨 x 台北新光三越 A11 進駐品牌：Ronron（12/19～12/25） 圖片來源：品牌提供

延伸閱讀：2025 韓國品牌台灣門市／快閃店資訊一次看！MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD、MATIN KIM⋯車銀優、高允貞等韓星同款通通買得到～

【本文為JUSKY街星授權提供】