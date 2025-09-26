2025年10月上映新片懶人包！許光漢《他年她日》、真人快打續集、《女孩》連假必看

圖片來源：甲上娛樂提供

2025年10月連假超豐富！中秋節（10月4日至6日）、國慶日（10月10日至12日）、光復節（10月24日至26日）接連登場，若你還沒安排連假計畫，去看場電影也是不錯的選擇呦！今天編輯幫大家整理10月上映新片懶人包，快揪親朋好友去看電影吧。

2025年10月上映新片1：《他年她日》

電影類別：愛情、奇幻/科幻(保護級)

主演：許光漢、袁澧林、陳澤耀

《他年她日》劇情簡介：

故事背景設定在一場毀天滅地的大地震之後，世界被「重力牆」一分為二，「優日區」與「長年區」的時間與重力規則完全不同：優日區的一天，相當於長年區的一年。許光漢飾演的薯仔生活在資源匱乏、時間急速流逝的長年區，與弟弟番茄（陳澤耀 飾）相依為命。一次工廠意外中，13歲的薯仔（許光漢 飾）被來自優日區的實習醫生安晴（袁澧林 飾）拯救，這場際遇成為改寫他一生命運的起點。

上映日期：2025/10/03

2025年10月上映新片2：《夢想巨無霸》

電影類別：動畫(普遍級)

《夢想巨無霸》劇情簡介：

十歲孤兒東東，因外貌常被同學嘲笑，唯一的心靈寄託是父母留下的故事書。為了在學校才藝表演中獲得認同，他決定將故事書中的奇幻篇章搬上舞台。沒想到故事書被好友偷走，讓他陷入低潮，但奶奶與摯友始終陪伴左右。旅程中，東東還遇見神秘小精靈，帶領他在夢境與現實間尋找父母，也學會面對恐懼與孤獨。當舞台燈光亮起，他能否展現最真實的自己，並重新找回那本承載夢想的故事書？

上映日期：2025/10/03

2025年10月上映新片3：《深度安靜》

電影類別：家庭、懸疑(保護級)

主演：張孝全、林依晨、金士傑

《深度安靜》劇情簡介：

故事描述諭明(張孝全飾)與依庭(林依晨飾)在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識，兩人相愛並走入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。行動不便的岳父(金士傑飾)搬入同住，諭明努力維繫這個家，過著陌生客套的窒息生活。始終無法猜透依庭的內心的諭明，直到他讀到依庭正在編輯的書，才驚覺她所承受的，遠超過自己所理解的一切。

上映日期：2025/10/03

2025年10月上映新片4：《河鰻》

電影類別：奇幻/科幻(輔15級)

主演：潘綱大、柯泯薰

《河鰻》劇情簡介：

以台北市兩條河交匯處的社子島為背景，藉由靈動的攝影調度，風格獨具的影音佈署，構建一如夢似幻、充滿屬於台灣鄉野靈氣的世界，反映出生命中的不確定性與人們對歸屬的渴望，是一部關於慾望的奇幻愛情故事。

上映日期：2025/10/03

2025年10月上映新片5：《奇幻導航》

電影類別：奇幻/科幻、劇情(保護級)

主演：瑪格羅比、柯林法洛、菲比沃勒布里奇

《奇幻導航》劇情簡介：

如果你能打開一扇門，走進去重溫人生中的關鍵時刻，會發生什麼事？

莎拉和大衛是兩位素未謀面的單身男女，在一次共同朋友的婚禮上相遇，因為各種出人意料的命運轉折，他們踏上一段大膽、奇幻又美麗的旅程。這是一場充滿趣味與奇想的冒險，他們得以重返各自過去的重要時刻，重新理解自己如何走到今天的現在，甚至有機會改寫自己的未來。

上映日期：2025/10/09

2025年10月上映新片6：《泥娃娃》

電影類別：恐怖(輔15級)

主演：楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、郭雪芙、周采詩

《泥娃娃》劇情簡介：

在 VR 遊戲公司工作的旭川(楊祐寧 飾)，為開發一項新的恐怖 VR 遊戲，意外將一尊來自凶宅現場的殘破泥娃娃帶回家，沒想到懷有身孕、身為文物修護師的妻子慕華(蔡思韵 飾)對其產生異常執念，不斷進行修復。隨著家中怪事頻傳，慕華狀態也越來越虛弱，旭川無計可施，輾轉求助通靈驅魔人阿生(張軒睿 飾)，而泥娃娃背後深埋的駭人祕密，也隨之浮出水面......

上映日期：2025/10/09

2025年10月上映新片7：《徵人啟弒》

電影類別：驚悚(輔15級)

主演：李炳憲、孫藝真、朴喜洵、李星民、廉惠蘭、車勝元

《徵人啟弒》劇情簡介：

中年失業的柳萬洙（李炳憲 飾）為了守住妻子美莉（孫藝珍 飾）與兩個孩子，以及辛苦得來的房子，在重返職場的絕境中踏上一條不歸路。

上映日期：2025/10/09

2025年10月上映新片8：《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影》

電影類別：動畫(普遍級)

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影》劇情簡介：

貝貝彬在玩躲貓貓時意外被吸進平板電腦，哥哥布羅迪與姊姊寶拉只能聯手碰碰狐，在電量耗盡前展開緊急救援！2D、3D結合打造繽紛世界，恐龍、賽車、獨角獸等驚喜角色輪番登場，帶來滿滿冒險與歡笑。

上映日期：2025/10/09

2025年10月上映新片9：《真人快打II》

電影類別：武俠奇幻(輔15級)

主演：卡爾艾本、林路迪、潔西卡麥克納米、喬塔斯利姆、真田廣之、艾德琳羅道夫、淺野忠信

《真人快打II》劇情簡介：

改編自電玩的系列電影【真人快打 II】，這部精彩大作再度呈現出高強度的殘酷和榮耀。這次粉絲最愛的英雄們，包括新加入的經典角色強尼凱吉，將展開毫無保留、血腥凶猛的終極對戰，以打敗紹康的黑暗統治，此人威脅了陽間及其守護者的生存。

上映日期：2025/10/23

2025年10月上映新片10：《王者》

電影類別：恐怖

主演：馬龍韋恩斯、泰瑞克懷瑟斯

《王者》劇情簡介：

前大學美式足球新星卡麥隆，在選秀前夕遭到粉絲攻擊，腦部重創可能斷送前途。就在他陷入低谷時，偶像兼傳奇四分衛以塞亞懷特收留並訓練他。然而隨著訓練深入，偶像的光環逐漸轉為危險的黑暗力量，讓卡麥隆在追逐夢想的路上，面臨失去自我的致命考驗。

上映日期：2025/10/24

2025年10月上映新片11：《女孩》

電影類別：劇情

主演：邱澤、9m88、白小櫻

《女孩》劇情簡介：

故事背景設定於1980年代末到1990年代末，描繪台灣社會在工業化與現代化進程中，家庭與個人面對的矛盾與掙扎。舒淇表示，創作初衷是想刻畫大環境變遷下的親情、女性角色的掙扎與獨立，「那是一個灰濛濛的時代，父母為了生活奔波，男性常忽略家庭。

進入1998年之後，社會氛圍轉變，女性有了更多教育機會，也更自由奔放，不需要依附在父權或家庭底下，這是我最主要的創作初衷。」她希望透過角色刻畫，呈現女性在世代更迭下的奮鬥與覺醒。

上映日期：2025/10/31