2025年10月上映新片懶人包！許光漢《他年她日》、真人快打續集、《女孩》連假必看

2025-09-26 12:19 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：甲上娛樂提供
圖片來源：甲上娛樂提供

2025年10月連假超豐富！中秋節（10月4日至6日）、國慶日（10月10日至12日）、光復節（10月24日至26日）接連登場，若你還沒安排連假計畫，去看場電影也是不錯的選擇呦！今天編輯幫大家整理10月上映新片懶人包，快揪親朋好友去看電影吧。

2025年10月上映新片1：《他年她日》

電影類別：愛情、奇幻/科幻(保護級)

主演：許光漢、袁澧林、陳澤耀

圖片來源：甲上娛樂提供
圖片來源：甲上娛樂提供

《他年她日》劇情簡介：

故事背景設定在一場毀天滅地的大地震之後，世界被「重力牆」一分為二，「優日區」與「長年區」的時間與重力規則完全不同：優日區的一天，相當於長年區的一年。許光漢飾演的薯仔生活在資源匱乏、時間急速流逝的長年區，與弟弟番茄（陳澤耀 飾）相依為命。一次工廠意外中，13歲的薯仔（許光漢 飾）被來自優日區的實習醫生安晴（袁澧林 飾）拯救，這場際遇成為改寫他一生命運的起點。

上映日期：2025/10/03

2025年10月上映新片2：《夢想巨無霸》

電影類別：動畫(普遍級)

《夢想巨無霸》台灣版海報。圖片來源：采昌提供
《夢想巨無霸》台灣版海報。圖片來源：采昌提供

《夢想巨無霸》劇情簡介：

十歲孤兒東東，因外貌常被同學嘲笑，唯一的心靈寄託是父母留下的故事書。為了在學校才藝表演中獲得認同，他決定將故事書中的奇幻篇章搬上舞台。沒想到故事書被好友偷走，讓他陷入低潮，但奶奶與摯友始終陪伴左右。旅程中，東東還遇見神秘小精靈，帶領他在夢境與現實間尋找父母，也學會面對恐懼與孤獨。當舞台燈光亮起，他能否展現最真實的自己，並重新找回那本承載夢想的故事書？

上映日期：2025/10/03

2025年10月上映新片3：《深度安靜》

電影類別：家庭、懸疑(保護級)

主演：張孝全、林依晨、金士傑

《深度安靜》劇情簡介：

故事描述諭明(張孝全飾)與依庭(林依晨飾)在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識，兩人相愛並走入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。行動不便的岳父(金士傑飾)搬入同住，諭明努力維繫這個家，過著陌生客套的窒息生活。始終無法猜透依庭的內心的諭明，直到他讀到依庭正在編輯的書，才驚覺她所承受的，遠超過自己所理解的一切。

上映日期：2025/10/03

2025年10月上映新片4：《河鰻》

電影類別：奇幻/科幻(輔15級)

主演：潘綱大、柯泯薰

《河鰻》劇情簡介：

以台北市兩條河交匯處的社子島為背景，藉由靈動的攝影調度，風格獨具的影音佈署，構建一如夢似幻、充滿屬於台灣鄉野靈氣的世界，反映出生命中的不確定性與人們對歸屬的渴望，是一部關於慾望的奇幻愛情故事。

上映日期：2025/10/03

2025年10月上映新片5：《奇幻導航》

電影類別：奇幻/科幻、劇情(保護級)

主演：瑪格羅比、柯林法洛、菲比沃勒布里奇

《奇幻導航》劇情簡介：

如果你能打開一扇門，走進去重溫人生中的關鍵時刻，會發生什麼事？

莎拉和大衛是兩位素未謀面的單身男女，在一次共同朋友的婚禮上相遇，因為各種出人意料的命運轉折，他們踏上一段大膽、奇幻又美麗的旅程。這是一場充滿趣味與奇想的冒險，他們得以重返各自過去的重要時刻，重新理解自己如何走到今天的現在，甚至有機會改寫自己的未來。

上映日期：2025/10/09

2025年10月上映新片6：《泥娃娃》

電影類別：恐怖(輔15級)

主演：楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、郭雪芙、周采詩

《泥娃娃》劇情簡介：

在 VR 遊戲公司工作的旭川(楊祐寧 飾)，為開發一項新的恐怖 VR 遊戲，意外將一尊來自凶宅現場的殘破泥娃娃帶回家，沒想到懷有身孕、身為文物修護師的妻子慕華(蔡思韵 飾)對其產生異常執念，不斷進行修復。隨著家中怪事頻傳，慕華狀態也越來越虛弱，旭川無計可施，輾轉求助通靈驅魔人阿生(張軒睿 飾)，而泥娃娃背後深埋的駭人祕密，也隨之浮出水面......

上映日期：2025/10/09

2025年10月上映新片7：《徵人啟弒》

電影類別：驚悚(輔15級)

主演：李炳憲、孫藝真、朴喜洵、李星民、廉惠蘭、車勝元

《徵人啟弒》劇情簡介：

中年失業的柳萬洙（李炳憲 飾）為了守住妻子美莉（孫藝珍 飾）與兩個孩子，以及辛苦得來的房子，在重返職場的絕境中踏上一條不歸路。

上映日期：2025/10/09

2025年10月上映新片8：《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影》

電影類別：動畫(普遍級)

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影》劇情簡介：

貝貝彬在玩躲貓貓時意外被吸進平板電腦，哥哥布羅迪與姊姊寶拉只能聯手碰碰狐，在電量耗盡前展開緊急救援！2D、3D結合打造繽紛世界，恐龍、賽車、獨角獸等驚喜角色輪番登場，帶來滿滿冒險與歡笑。

上映日期：2025/10/09

2025年10月上映新片9：《真人快打II》

電影類別：武俠奇幻(輔15級)

主演：卡爾艾本、林路迪、潔西卡麥克納米、喬塔斯利姆、真田廣之、艾德琳羅道夫、淺野忠信

《真人快打II》劇情簡介：

改編自電玩的系列電影【真人快打 II】，這部精彩大作再度呈現出高強度的殘酷和榮耀。這次粉絲最愛的英雄們，包括新加入的經典角色強尼凱吉，將展開毫無保留、血腥凶猛的終極對戰，以打敗紹康的黑暗統治，此人威脅了陽間及其守護者的生存。

上映日期：2025/10/23

2025年10月上映新片10：《王者》

電影類別：恐怖

主演：馬龍韋恩斯、泰瑞克懷瑟斯

《王者》劇情簡介：

前大學美式足球新星卡麥隆，在選秀前夕遭到粉絲攻擊，腦部重創可能斷送前途。就在他陷入低谷時，偶像兼傳奇四分衛以塞亞懷特收留並訓練他。然而隨著訓練深入，偶像的光環逐漸轉為危險的黑暗力量，讓卡麥隆在追逐夢想的路上，面臨失去自我的致命考驗。

上映日期：2025/10/24

2025年10月上映新片11：《女孩》

電影類別：劇情

主演：邱澤、9m88、白小櫻

《女孩》劇情簡介：

故事背景設定於1980年代末到1990年代末，描繪台灣社會在工業化與現代化進程中，家庭與個人面對的矛盾與掙扎。舒淇表示，創作初衷是想刻畫大環境變遷下的親情、女性角色的掙扎與獨立，「那是一個灰濛濛的時代，父母為了生活奔波，男性常忽略家庭。

《女孩》電影海報。圖片來源：甲上娛樂提供
《女孩》電影海報。圖片來源：甲上娛樂提供

進入1998年之後，社會氛圍轉變，女性有了更多教育機會，也更自由奔放，不需要依附在父權或家庭底下，這是我最主要的創作初衷。」她希望透過角色刻畫，呈現女性在世代更迭下的奮鬥與覺醒。

上映日期：2025/10/31

#舒淇 #愛情 #驚悚 #許光漢 #恐怖片 #韓國電影 #動畫電影

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

2025-09-17 10:46 女子漾／編輯ANDREA

娛樂圈從不缺少光鮮亮麗的面孔，卻也藏著難以言說的悲傷與無常，近年來，不少中港男女星的生命戛然而止，讓影迷和圈內人士痛心不已，這回盤點六位曾經紅極一時、卻不幸英年早逝的明星，梳理他們最具代表性的作品與離世背後的原因。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

劉丹：永遠的還珠格格「香妃」

劉丹（是中國著名女演員，畢業於中央戲劇學院，她最為人熟知的角色是經典電視劇《還珠格格II》中的「香妃」一角，憑藉該角色她在華語娛樂圈迅速走紅，成為觀眾心目中難忘的青春偶像。

劉丹的演藝事業正值上升期，不僅出演了《宰相劉羅鍋》、《新龍門客棧》、《西遊記續集》等多部影視作品，也展現了出色的演技與表演多樣性。然而，2000年1月30日凌晨，她因赴廣東參加商業活動，在深圳高速公路發生嚴重車禍，當時她在後座休息，未繫安全帶，因車輛失控撞擊護欄，劉丹被拋出車外，頭部重創不治，年僅27歲，這場意外震驚了整個娛樂圈和廣大粉絲，她的突然離世也成為經典劇集《還珠格格》中的巨大遺憾。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

喬任梁：傾城四少的憂鬱別離

喬任梁憑借《陸貞傳奇》等劇贏得大量粉絲喜愛，音樂和戲劇事業均有不俗成績，惟因憂鬱症困擾，於2016年自殺離世，年僅28歲。事件曝露演藝圈內心理健康問題嚴峻，社會對精神疾病更加關注。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

于朦朧古裝男神疑點重重墜樓亡

著名作品有《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》，于朦朧風靡一時，被譽為古裝男神。2025年9月在北京墜樓身亡，死因疑點多，官方調查未認定刑事因素。此悲劇引發了演藝圈多方哀悼與社會熱議。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

梁祐誠：新生代古裝演員病逝震驚圈內

梁祐誠年輕有為，出演《卿卿我心》等劇。2025年因中樞神經感染病逝，年僅27歲。起初誤診為普通感冒，病情迅速惡化無法挽回，猝逝令人痛惜。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

李詠：央視名嘴生命終結於癌症

 李詠作為央視知名主持人，主持春晚等重要節目深受觀眾喜愛。2018年與癌症奮鬥17個月後離世，享年50歲。他的去世提醒國內癌症防治的嚴峻形勢，也引發社會對健康教育的重視。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

周海媚：經典「周芷若」病痛纏身辭世 

以1994年經典新版《倚天屠龍記》中周芷若一角紅遍華語世界的周海媚，演藝生涯光彩照人。晚年卻與紅斑狼瘡病魔纏鬥多年，身體持續惡化，最終於2023年底因心臟病離世，享年57歲。她的離去成為娛樂圈健康議題的重要警鐘。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#癌症 #古裝 #過世 #死因 #演藝圈 #于朦朧 #還珠格格

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

2025-09-16 12:51 女子漾／編輯張念慈
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix

時序來到九月中旬，隨著秋意漸濃，不少人開始在職場迎來收穫期。根據《搜狐網》報導，9月中後有4個生肖特別容易因努力與實力被看見，升職加薪的機會大增。如果能把握機會，再搭配穩健心態，將能在工作中寫下漂亮成績單。

現在就來看看，哪4個生肖在九月中旬迎來高光時刻，收穫努力成果！

《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni
《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni

生肖牛：厚積薄發，穩重受賞識

屬牛的朋友一向腳踏實地，這段時間正是你們展現實力的關鍵期。過去默默付出的努力，終於有機會被主管看見。你們在團隊中可靠、沉穩，讓人放心把重要任務交給你。

近期若能勇於承擔挑戰，不僅能完成任務，還有可能在關鍵專案中脫穎而出。這份穩重與專業，將成為你獲得升遷或加薪的最大助力。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖猴：靈活果斷，突破帶來機會

屬猴的人在這段期間頭腦靈活，遇到職場變動時，能迅速抓住機會。無論是新市場開發，還是突如其來的挑戰，你們都能主動出擊，並在一次次嘗試中找到突破口。

這種「敢衝敢試」的精神，將成為主管眼中最難得的特質。建議你們在九月中旬多發揮領導力，積極表現，將有機會為自己贏來升遷舞台。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖羊：沉著應對，穩中求進

屬羊的朋友近期最適合發揮細心與耐心。你們懂得在壓力下保持冷靜，逐步推進計畫。即便遇到複雜專案，也能有條不紊地協調資源，讓整體進展平穩。

領導會因為你的專業態度與細緻作風，而對你刮目相看。九月中旬，屬羊的人將有機會用穩健表現，收穫升遷加薪的肯定。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖虎：展現魄力，領袖氣場全開

屬虎的人天生具備領導風範，九月中旬更是你們施展影響力的時刻。當團隊面臨困難時，你們願意勇敢站出來承擔責任，帶領大家一同突破。

這種敢於承擔的態度，將讓主管對你更加信任。無論是帶隊簽下大客戶，還是開創新業績，都可能成為你升職加薪的契機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#生肖運勢

一夜爆紅2025陸劇黑馬TOP 6！《不眠日》霸榜，這部權謀復仇劇狂吸粉

一夜爆紅2025陸劇黑馬TOP 6！《不眠日》霸榜，這部權謀復仇劇狂吸粉

2025-09-23 11:31 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

近幾年追劇題材多變，刑偵、懸疑、武俠和都市題材中，滿滿的高能反轉和情感衝突，總能讓劇迷們每集都緊盯螢幕。

2025年話題之最，莫過於以時間循環燒腦推理聞名的《不眠日》，開播便收穫高口碑，被譽為今年必追神劇，而同樣入列的其他五部精選作品，也各有獨到魅力，從頭到尾驚喜不斷，來看看那些劇你還沒追，保證讓你一集接一集停不下來。

1. 《不眠日》時間循環的燒腦刑偵

白敬亭、文詠珊主演的《不眠日》，將「時間逆轉」與刑偵推理完美結合。

故事設定在虛構的華澳市，神探丁奇每日可重置時間五次，藉此拆解一連串完美犯罪，劇情節奏緊湊，層層翻轉的人性考驗帶來懸疑與感動。精密的時間機制與細膩的情感描寫，使本劇成為年度必看燒腦代表作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

2. 《無憂渡》奇幻志怪與浪漫交織

任嘉倫、宋祖兒的全新組合，帶領觀眾走入人妖共存的異境世界。女主擁有陰陽眼，與捉妖師聯手解開單元式的奇案，浪漫愛情中帶點驚悚氛圍，每集都有驚喜轉折，唯美古風與默契演技，讓這部奇幻愛情劇在口碑與人氣上雙贏。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

3. 《藏海傳》權謀復仇的大男主之路

肖戰領銜的《藏海傳》以古裝權謀為主軸，講述欽天監監正之子滅門後的復仇史，男主化名重返京城，憑謀略步步高升，劇中既有奇幻冒險的奇景，也有朝堂政治的腥風血雨，老戲骨助陣更添張力，節奏明快、高潮迭起，是權謀劇迷的理想選擇。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

4. 《仙台有樹》雙重身份的仙俠群像

榮登2025微博熱選冠軍，《仙台有樹》結合仙俠元素與群像戲碼，主角的雙重身分帶來連環反轉，友情線與愛情線並重，角色立體、劇情流暢。精緻的美術與攝影，使其成為當代古裝仙俠劇的質感代表。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

5. 《深情眼》都會愛情的細膩溫度

張予曦、畢雯珺主演的《深情眼》，以職場與家庭交錯的現代愛情為主線。兩人在現實壓力下相互扶持，故事細膩動人，節奏緊湊又不失溫柔，呈現出成熟都市愛情的真實感，療癒系氛圍格外討喜。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

6. 《雁回時》重生復仇的貴女風雲

改編自人氣小說《重生之貴女難求》，劇中女主莊寒雁帶著前世記憶歸來，揭穿家族偽善面具、展開精密復仇，權謀心計與情感糾葛交織，情節緊張卻不失女性視角的堅韌魅力，是古裝復仇劇迷不容錯過的黑馬之作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#古裝 #劇情 #陸劇 #仙俠劇 #不眠日 #白敬亭 #無憂渡 #藏海傳

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26 16:46 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#老師 #屏東 #教師節 #下午茶 #台北喜來登

2025最瘋狂實境秀《接吻生死鬥》！AV女優、影帝同場比拼「不能親的吻戲」　6集劇情亮點＋女優IG一次掌握

2025最瘋狂實境秀《接吻生死鬥》！AV女優、影帝同場比拼「不能親的吻戲」　6集劇情亮點＋女優IG一次掌握

2025-09-15 08:05 女子漾／編輯周意軒
2025最瘋狂實境秀《接吻生死鬥》！AV女優、影帝同場比拼「不能親的吻戲」　6集劇情亮點＋女優IG一次掌握。圖片來源 :netflix、netflix截圖
2025最瘋狂實境秀《接吻生死鬥》！AV女優、影帝同場比拼「不能親的吻戲」　6集劇情亮點＋女優IG一次掌握。圖片來源 :netflix、netflix截圖

日本Netflix再度端出腦洞大開的綜藝節目——《接吻生死鬥》（デスキスゲーム／Kiss or Die），9月9日一次上架六集，立刻成為全球話題。由綜藝鬼才佐久間宣行製作，這檔節目設定簡單卻殘酷：唯一規則就是「不能真的接吻」，一旦親下去，就立刻淘汰。參賽者必須在荒唐的情境劇裡即興發揮，把「吻戲」演得爆笑又精彩，爭奪最後的「最佳之吻」。

主持群找來矢作兼、山里亮太、池田美優，三人用毒舌與犀利吐槽控場。參賽者更是星光熠熠：從搞笑藝人劇團一人、森田哲矢，到實力派演員西岡德馬、寺島進，還有聲優宮野真守、偶像結木滉星，以及AV女優紗倉真菜等跨界陣容。這種「影帝＋女優＋搞笑藝人」同場飆戲的組合，光是名單就足以掀起熱搜。

圖片來源 :netflix
圖片來源 :netflix

圖片來源 :netflix
圖片來源 :netflix

六集劇情亮點

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

EP1 誘人的陷阱：參賽者進入第一場無劇本情境，誘惑一波比一波強烈，能否守住底線？

EP2 遊戲開始：陰謀逐漸浮現，有人因情境觸動真情落淚，爆點升溫。

EP3 教派戒律：邪教設定中，藝人面對「女神」誘惑，考驗即興反應。

EP4 背負命運：被囚禁的角色逐步揭開驚人真相，局勢逼近崩潰。

EP5 死亡之吻：警探角色登場，遊戲進入決戰關鍵。

EP6 新世界的主人：最嚴苛的規則下，誰能奪得「最佳之吻」？

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

節目風格

圖片來源 :netflix
圖片來源 :netflix

雖以吻」為核心，但並非情慾導向，而是展現演員如何在禁忌規則裡轉場、搞笑、談判，把荒謬玩到極致。鏡頭幾乎不剪接，完整保留現場即興，讓觀眾看得心驚膽跳又笑到崩潰。難怪網友直呼：「這只有日本人想得出來！」

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

女優演員介紹IG

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

在參賽陣容中，AV女優紗倉真菜的加入最受矚目，她過去跨界參與談話節目就展現過高綜藝感，這次更在《接吻生死鬥》裡用真實魅力逼退對手。粉絲也立刻翻出她的Instagram，節目上線後追蹤數直線上升。

紗倉真菜

月乃露娜（Tsukino Luna）

月乃露娜 (月乃 ルナ，1995年10月1日 - )是日本的AV女優及歌手，出身於東京都，隸屬於NAX推廣公司。

由 AV 女優月乃露娜（月乃ルナ）主演的謎片「天井特化アングルVR ～LOVE LOVE 同棲性活～ 月乃ルナ」，最近因為一則網友的評論大爆紅。 圖片來源：dmm
由 AV 女優月乃露娜（月乃ルナ）主演的謎片「天井特化アングルVR ～LOVE LOVE 同棲性活～ 月乃ルナ」，最近因為一則網友的評論大爆紅。 圖片來源：dmm

八木奈奈（Yagi Nana）

橘瑪麗（Tachibana Marie）

金松季步（Kanematsu Shibu）

葵伊吹（Aoi Ibuki）

塔乃花鈴（Tano Karin）

《接吻生死鬥》將即興劇、挑戰遊戲與荒謬喜感完美融合，6集短短不到一週就成功登上熱門榜。想知道影帝、女優與搞笑藝人如何在「不能親的吻戲」中互相周旋，這部實境秀絕對能讓你又緊張又爆笑。

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

#演員 #劇情 #偶像 #禁忌 #實境秀

「電影首映」 日本暢銷童書改編 #神奇柑仔店錢天堂，善惡對決的人生選擇題！「電影推薦」

「電影首映」 日本暢銷童書改編 #神奇柑仔店錢天堂，善惡對決的人生選擇題！「電影推薦」

#圖文插畫 #好物推薦 #戲劇推薦 #藝人大小事 #劇情

～17七公主的小天地～ 2025.09.27 8
荒謬租屋！房東規定「四季都要開窗」夫妻崩潰：還是買房比較簡單

荒謬租屋！房東規定「四季都要開窗」夫妻崩潰：還是買房比較簡單

#租屋族 #結婚 #保養 #冷氣 #戴資穎

新頭條Thehubnews 2025.09.27 16
【派庫廚房凍乾開箱】 狗狗凍乾評價 ｜鮭魚、鳥下水、骰子牛全都有 好剪、好咬、好吃！挑嘴毛孩也淪陷的健康零食 毛孩開箱

【派庫廚房凍乾開箱】 狗狗凍乾評價 ｜鮭魚、鳥下水、骰子牛全都有 好剪、好咬、好吃！挑嘴毛孩也淪陷的健康零食 毛孩開箱

#寵物 #狗 #毛孩 #鮭魚

貝ㄦ貪食怪 2025.09.27 8
金高銀為《妳和其餘的一切》增胖6公斤再瘦身！自曝心聲：「我有時候是誾重，有時候是商燕」

金高銀為《妳和其餘的一切》增胖6公斤再瘦身！自曝心聲：「我有時候是誾重，有時候是商燕」

#金高銀 #妳和其餘的一切 #暴君的廚師 #姜漢娜 #童年 #韓劇

女子漾／編輯Wendi 2025.09.27 329
趙露思大轉變！新戲《許我耀眼》搭陳偉霆演心機女！5大亮點一次看 

趙露思大轉變！新戲《許我耀眼》搭陳偉霆演心機女！5大亮點一次看 

#趙露思 #劇情 #小說 #霸總 #許我耀眼

女子漾／編輯ANDREA 2025.09.26 409
【選書】書是人類的基本需求 也是一種信仰—《從前從前，有間古書店》

【選書】書是人類的基本需求 也是一種信仰—《從前從前，有間古書店》

#好書推薦 #獨立書店 #魅力 #靈異

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.09.26 13
【選書】比起一般人 他們更需要了解生活的意義—《成為一個新人》

【選書】比起一般人 他們更需要了解生活的意義—《成為一個新人》

#好書推薦 #內心 #心理諮商 #現況 #上班族

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.09.26 8
【選書】稍嫌老派的羅東行醫見聞錄—《後山怪咖醫師與那些奇異病人》

【選書】稍嫌老派的羅東行醫見聞錄—《後山怪咖醫師與那些奇異病人》

#分享 #年齡 #氛圍

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.09.26 16
開始全面預熱！blackbear 兩個月內一連助陣三首合作單曲！

開始全面預熱！blackbear 兩個月內一連助陣三首合作單曲！

#歌手 #歌單推薦 #520 #戀情

睿忒 2025.09.26 13
真愛靠演算法配對？《你未曾給我的》談一場「靈魂伴侶實驗」

真愛靠演算法配對？《你未曾給我的》談一場「靈魂伴侶實驗」

#導演 #浪漫 #演員 #黑鏡 #艾美獎

女子漾／編輯王廷羽 2025.09.26 38
18+