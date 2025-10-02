新光三越×韓國現代百貨聯名快閃！STAND OIL秋冬新品搶先看

2025-10-02 11:07 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：STAND OIL提供
圖片來源：STAND OIL提供

喜愛韓牌的朋友注意！新光三首度跨海與韓國現代百貨（Hyundai Department Store）聯手，推出台韓首度的「跨國百貨聯名快閃」。於10／1至12／25在新光三越台北信義新天地A11一樓舉辦近三個月的《THE HYUNDAI POP-UP STORE》，不只打造沉浸式韓系空間，更一口氣帶來11個韓國社群爆紅品牌，兩週換一次主題，讓人次次去都有驚喜。

這次企劃鎖定最懂話題的Z世代，以「韓風選物精神」為核心，像STAND OIL、Wacky Willy、RolaRola都在名單裡，直接把韓國街頭的時尚氛圍來台灣。無論是追求潮流穿搭，還是想找IG打卡新熱點，都能一次滿足。

STAND OIL 打頭陣 25秋冬新品同步登場

打響第一波的就是韓國小眾人氣品牌 STAND OIL。這次不僅首度把 25秋冬新品帶到台灣，還與韓國同步上市，直接把聖水店的裝潢原封不動搬進信義新光A11快閃現場。走進去，就像瞬間穿越到首爾街頭，韓系氛圍感滿滿。

圖片來源：STAND OIL提供
圖片來源：STAND OIL提供

本季以 「HAPPY TOGETHER」 為主題，強調「尊重彼此的個性與喜好，自由享受風格」。氛圍就像一場多元派對，每個人都能在這個繽紛場景裡找到屬於自己的STAND OIL包款，不論是大容量的實用派，還是偏愛復古質感的小眾控，都能展現獨特而自在的風格。

圖片來源：STAND OIL提供
圖片來源：STAND OIL提供

STAND OIL 25秋冬亮點單品推薦

這一季的主打單品是 Breezy Bag，以柔軟材質搭配側邊褶皺設計，勾勒出立體輪廓，不僅外型有型，實用的大容量更是一大亮點，能輕鬆放入 14 吋 MacBook。同步推出的 Star Pods Keyring 採立體星星造型設計，與 Breezy Bag 搭配時既能展現時尚感，也兼顧實用性。

STAND OIL本季主打單品 Breezy Bag。圖片來源：STAND OIL提供
STAND OIL本季主打單品 Breezy Bag。圖片來源：STAND OIL提供

STAND OIL本季主打單品 Breezy Bag。圖片來源：STAND OIL提供
STAND OIL本季主打單品 Breezy Bag。圖片來源：STAND OIL提供

第二款重點包型則是 Velow Bag，同樣主打大容量，包身以柔軟自然的垂墜線條搭配立體方形輪廓，質感與實用並重。這款包共有黑色與栗色兩種版本，黑色呈現皮革光澤感，栗色則以仿麂皮材質打造，柔軟可摺疊的特性讓攜帶更加方便。

STAND OIL本季重點包型 Velow Bag。圖片來源：STAND OIL提供
STAND OIL本季重點包型 Velow Bag。圖片來源：STAND OIL提供

STAND OIL本季重點包型 Velow Bag。圖片來源：STAND OIL提供
STAND OIL本季重點包型 Velow Bag。圖片來源：STAND OIL提供

最後登場的 Square Bowling Bag，則是在復古托特包結構中注入現代設計感，提把可透過金屬釦具自由調整，能依需求變換手提或肩背方式。除了今年流行的酒紅色之外，還推出煙霧棕色，搭配仿麂皮質感，讓整體更顯高級，是秋冬最值得入手的時髦選擇。

STAND OIL本季重點包型 Square Bowling Bag。圖片來源：STAND OIL提供
STAND OIL本季重點包型 Square Bowling Bag。圖片來源：STAND OIL提供

STAND OIL本季重點包型 Square Bowling Bag。圖片來源：STAND OIL提供
STAND OIL本季重點包型 Square Bowling Bag。圖片來源：STAND OIL提供

STAND OIL快閃限定優惠必衝

1.全館95折，加入 LINE 好友再折 100 元。

2.滿額扭蛋：單筆消費滿 3,200 元即可參加，每顆都有獎，包包小物直接帶回家。

3.買大送小：購買指定包款即贈限量吊飾，送完為止。

4.假日限定「尋找泰迪熊」：現場打卡就能抽刮刮卡，最大獎是價值 1,290 元的泰迪熊鑰匙圈。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
2025-09-26 16:46 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
2025-09-16 12:51 女子漾／編輯張念慈
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix

時序來到九月中旬，隨著秋意漸濃，不少人開始在職場迎來收穫期。根據《搜狐網》報導，9月中後有4個生肖特別容易因努力與實力被看見，升職加薪的機會大增。如果能把握機會，再搭配穩健心態，將能在工作中寫下漂亮成績單。

現在就來看看，哪4個生肖在九月中旬迎來高光時刻，收穫努力成果！

《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni
《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni

生肖牛：厚積薄發，穩重受賞識

屬牛的朋友一向腳踏實地，這段時間正是你們展現實力的關鍵期。過去默默付出的努力，終於有機會被主管看見。你們在團隊中可靠、沉穩，讓人放心把重要任務交給你。

近期若能勇於承擔挑戰，不僅能完成任務，還有可能在關鍵專案中脫穎而出。這份穩重與專業，將成為你獲得升遷或加薪的最大助力。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖猴：靈活果斷，突破帶來機會

屬猴的人在這段期間頭腦靈活，遇到職場變動時，能迅速抓住機會。無論是新市場開發，還是突如其來的挑戰，你們都能主動出擊，並在一次次嘗試中找到突破口。

這種「敢衝敢試」的精神，將成為主管眼中最難得的特質。建議你們在九月中旬多發揮領導力，積極表現，將有機會為自己贏來升遷舞台。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖羊：沉著應對，穩中求進

屬羊的朋友近期最適合發揮細心與耐心。你們懂得在壓力下保持冷靜，逐步推進計畫。即便遇到複雜專案，也能有條不紊地協調資源，讓整體進展平穩。

領導會因為你的專業態度與細緻作風，而對你刮目相看。九月中旬，屬羊的人將有機會用穩健表現，收穫升遷加薪的肯定。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖虎：展現魄力，領袖氣場全開

屬虎的人天生具備領導風範，九月中旬更是你們施展影響力的時刻。當團隊面臨困難時，你們願意勇敢站出來承擔責任，帶領大家一同突破。

這種敢於承擔的態度，將讓主管對你更加信任。無論是帶隊簽下大客戶，還是開創新業績，都可能成為你升職加薪的契機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
2025-09-17 10:46 女子漾／編輯ANDREA

娛樂圈從不缺少光鮮亮麗的面孔，卻也藏著難以言說的悲傷與無常，近年來，不少中港男女星的生命戛然而止，讓影迷和圈內人士痛心不已，這回盤點六位曾經紅極一時、卻不幸英年早逝的明星，梳理他們最具代表性的作品與離世背後的原因。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

劉丹：永遠的還珠格格「香妃」

劉丹（是中國著名女演員，畢業於中央戲劇學院，她最為人熟知的角色是經典電視劇《還珠格格II》中的「香妃」一角，憑藉該角色她在華語娛樂圈迅速走紅，成為觀眾心目中難忘的青春偶像。

劉丹的演藝事業正值上升期，不僅出演了《宰相劉羅鍋》、《新龍門客棧》、《西遊記續集》等多部影視作品，也展現了出色的演技與表演多樣性。然而，2000年1月30日凌晨，她因赴廣東參加商業活動，在深圳高速公路發生嚴重車禍，當時她在後座休息，未繫安全帶，因車輛失控撞擊護欄，劉丹被拋出車外，頭部重創不治，年僅27歲，這場意外震驚了整個娛樂圈和廣大粉絲，她的突然離世也成為經典劇集《還珠格格》中的巨大遺憾。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

喬任梁：傾城四少的憂鬱別離

喬任梁憑借《陸貞傳奇》等劇贏得大量粉絲喜愛，音樂和戲劇事業均有不俗成績，惟因憂鬱症困擾，於2016年自殺離世，年僅28歲。事件曝露演藝圈內心理健康問題嚴峻，社會對精神疾病更加關注。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

于朦朧古裝男神疑點重重墜樓亡

著名作品有《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》，于朦朧風靡一時，被譽為古裝男神。2025年9月在北京墜樓身亡，死因疑點多，官方調查未認定刑事因素。此悲劇引發了演藝圈多方哀悼與社會熱議。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

梁祐誠：新生代古裝演員病逝震驚圈內

梁祐誠年輕有為，出演《卿卿我心》等劇。2025年因中樞神經感染病逝，年僅27歲。起初誤診為普通感冒，病情迅速惡化無法挽回，猝逝令人痛惜。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

李詠：央視名嘴生命終結於癌症

 李詠作為央視知名主持人，主持春晚等重要節目深受觀眾喜愛。2018年與癌症奮鬥17個月後離世，享年50歲。他的去世提醒國內癌症防治的嚴峻形勢，也引發社會對健康教育的重視。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

周海媚：經典「周芷若」病痛纏身辭世 

以1994年經典新版《倚天屠龍記》中周芷若一角紅遍華語世界的周海媚，演藝生涯光彩照人。晚年卻與紅斑狼瘡病魔纏鬥多年，身體持續惡化，最終於2023年底因心臟病離世，享年57歲。她的離去成為娛樂圈健康議題的重要警鐘。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
2025-09-24 07:36 女子漾／編輯 Wendi
圖片來源：芒果TV、eslite、愛奇藝
圖片來源：芒果TV、eslite、愛奇藝

微博熱門話題製造機、雲端運算平台「酷雲」日前針對上個月電視劇進行統計，評選出最新陸劇「高收視率」榜單Top5，想知道有哪些人氣夯劇上榜嗎？趕快跟著女子漾一起來揭曉吧！

圖片來源：芒果TV
圖片來源：芒果TV


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《我們的河山》

圖片來源：央視
圖片來源：央視

被譽為「全民抗戰史詩」的時代劇《我們的河山》改編自同名小說，集結王雷、陳鈺琪、焦俊豔、張天陽、王森、孫爽、白恩、于洋群星們共同主演，劇情背景在1937年代中國崮城縣，一位青年共產黨員「莊埼風」（王雷 飾），在其上級領導「周密」（於洋 飾）的指導下深入民間，運用謀略與智慧喚醒廣大群眾，將團結民意凝聚成抗日洪流。

圖片來源：央視
圖片來源：央視


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《無憂渡

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝

任嘉倫、宋祖兒主演的人氣古裝劇《無憂渡》改編自網路作者半明半寐小說《半夏》，劇情描述神秘捉妖師「久宣夜」（任嘉倫 飾）和擁有陰陽眼的富家千金「段半夏」（宋祖兒 飾）在人妖共處的世界中找尋身世、共解懸案，並發展出一段超越生死的深情愛戀。

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝


最新陸劇「高收視率」榜單Top5《大染坊》

圖片來源：iqilu
圖片來源：iqilu

2004年傳奇電視劇《大染坊》由侯勇、羅剛、劉奕君、薩日娜，孫儷共同演出，劇情主軸為清末民初山東周村、印染業奇才「陳壽亭」在亂世中勵志崛起的故事，被譽為「中國商戰劇開山鼻祖」，該劇近期時隔21年重播，再度擠進排行榜，經典不在話下。

圖片來源：eslite
圖片來源：eslite


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《深情眼

圖片來源：芒果TV
圖片來源：芒果TV

Netflix人氣甜寵劇《深情眼》根據人氣網路作家耳東兔子同名小說改編，劇情描述年過30的單身女郎「葉濛」（張予曦 飾），在都市職場打拚多年，決定帶著積蓄返鄉生活，結束北漂生涯，她在家鄉小鎮意外邂逅擁有一雙深情雙眸的落魄少年「李靳嶼」（畢雯珺 飾），隨著2人的曖昧火花不斷延燒，這段浪漫情緣也開始交織…

圖片來源：芒果TV
圖片來源：芒果TV


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《錦月如歌

圖片來源：微博@錦月如歌官方
圖片來源：微博@錦月如歌官方

稱霸月冠軍的古裝夯劇《錦月如歌》改編自千山茶客小說《重生之女將星》，原著當中的女主角「禾晏」遭人陷害導致眼瞎，於是重返前世向兄長索命…而電視劇中拿掉奇幻穿越橋段，描述「禾晏」（周也 飾）女扮男裝化為禾家嫡長子「禾如非」奔赴沙場，卻慘遭歹毒家人設計差點丟掉小命，她大難不死前往掖州投軍，與昔日同窗「肖珏」（丞磊 飾）再次重逢，2人一起智鬥奸佞、扶助弱者、抵御外邦、守護國家，撰寫一代傳奇。

圖片來源：微博@錦月如歌官方
圖片來源：微博@錦月如歌官方


【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
2025-09-23 13:34 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：微博 @不眠日官微
圖片來源：微博 @不眠日官微

不眠日》一播出就掀起熱潮！劇中白敬亭飾演的刑警丁奇，捲入銀行爆炸案後意外獲得「五次時間循環」的能力，必須在有限次數內抽絲剝繭，與文詠珊、泰國女星Aokbab聯手追查基因實驗陰謀。《不眠日》第一季全集數已上線，如果你追完還覺得空虛，今天編輯整理了7部同樣以「無限流」為題材的懸疑影劇，劇荒的你快收藏起來吧！

懸疑無限流影劇推薦1. 《不眠日》（2025，陸劇

演員：白敬亭、文詠珊、茱蒂蒙·瓊查容蘇因（Aokbab）、宋洋、劉奕君

《不眠日》劇情

刑警丁奇（白敬亭 飾）在調查銀行爆炸案時意外獲得「一天最多能重啟五次」的特殊能力。每一輪重啟，世界都會有細微變化，他必須在有限次數內抽絲剝繭，追查與基因實驗相關的陰謀。與此同時，神祕兇手「X」竟也擁有循環能力，雙方展開高智商對決。文詠珊飾演的生物學家安嵐，以及泰國演員Aokbab飾演的外籍科學家Maggie，都成為關鍵拍檔，懸疑氛圍緊繃到最後一刻。

圖片來源：微博 @不眠日官微
圖片來源：微博 @不眠日官微

圖片來源：微博 @不眠日官微
圖片來源：微博 @不眠日官微

懸疑無限流影劇推薦2. 《19層》（2024，陸劇）

演員：孫千、魏哲鳴、肖凱中

《19層》劇情：

改編自懸疑小說《地獄十九層》。一群年輕人誤入名為「19層」的遊戲世界，裡面每一層都充滿驚悚挑戰與邏輯謎題，他們必須不斷破關才能活下來。隨著層數推進，生死選擇與人性考驗越來越殘酷，春雨（孫千 飾）與高玄（魏哲鳴 飾）等人並肩闖關的過程中，逐漸發現遊戲背後的龐大陰謀，並決心揭開真相。

圖片來源：微博 @芒果TV
圖片來源：微博 @芒果TV

懸疑無限流影劇推薦3. 《在人間》（2023，陸劇）

演員：趙麗穎、尹昉、張一珊、周一圍、董冬咚、辛芷蕾

《在人間》劇情：

乘客賈小朵（趙麗穎 飾）與迷失方向的兼職司機徐天（尹昉 飾），意外闖入虛擬空間，在多重世界中與各懷煩惱的年輕人相遇。隨著彼此陪伴與鼓勵，他們逐步掙脫內心束縛，展開一段自我療癒的旅程。該劇融合奇幻與多重人格設定，懸疑氛圍與心靈探索並行，張力十足。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

懸疑無限流影劇推薦4. 《開端》（2022，陸劇）

演員：白敬亭、趙今麥、劉奕君、黃覺、劉丹、劉濤

《開端》劇情：

《開端》改編自祈禱君的同名小說，大學生李詩情（趙今麥 飾）與遊戲工程師肖鶴雲（白敬亭 飾）因一次公車爆炸事件，陷入「無限重啟」循環。兩人從驚慌到冷靜，逐漸聯手收集線索，並與乘客建立複雜的情感連結。他們不僅要揭開炸彈客的動機，還要解開乘客彼此間的秘密，並結束車上循環的故事。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

懸疑無限流影劇推薦5.《365：逆轉命運的1年》（2020，韓劇

演員：李準赫、南志鉉、金志秀

《365：逆轉命運的1年》劇情：

10名參與者透過「Reset」計畫重返一年前，帶著記憶改寫命運，卻接連遭遇死亡。刑警池賢柱（李準赫 飾）與漫畫家申佳賢（南志鉉 飾）懷疑背後陰謀，展開懸疑推理，他們必須在循環中推理出背後的操縱者。

圖片來源：截自網路
圖片來源：截自網路

懸疑無限流影劇推薦6.《Russian Doll》（2019，美劇

演員：Natasha Lyonne、Charlie Barnett

圖片來源：截自網路
圖片來源：截自網路

《Russian Doll》劇情：

女主角Nadia在生日派對當晚意外身亡，卻一次次回到同一晚，無論怎麼死都逃不出循環。正當她陷入絕望時，遇到另一名同樣不斷死亡重啟的男子。兩人決定合作尋找「破局」方法。這部劇以黑色幽默切入，探討孤獨、創傷與自我救贖，在無限流中加入存在主義思考，讓人邊笑邊感到心酸。

懸疑無限流影劇推薦7.《忌日快樂》（2017，美國電影）

演員：Jessica Rothe、Israel Broussard

《忌日快樂》劇情：

大學生Tree在生日當天被神祕殺手殺害，卻不斷醒來重複同一天。為了脫離循環，她必須逐一排查身邊所有人，找出兇手。過程中她不僅要躲避死亡，還必須正視自己自私的人生選擇。電影結合驚悚與黑色喜劇元素，既緊張又充滿反轉樂趣。

圖片來源：截自網路
圖片來源：截自網路

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

