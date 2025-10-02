新光三越×韓國現代百貨聯名快閃！STAND OIL秋冬新品搶先看

圖片來源：STAND OIL提供

喜愛韓牌的朋友注意！新光三首度跨海與韓國現代百貨（Hyundai Department Store）聯手，推出台韓首度的「跨國百貨聯名快閃」。於10／1至12／25在新光三越台北信義新天地A11一樓舉辦近三個月的《THE HYUNDAI POP-UP STORE》，不只打造沉浸式韓系空間，更一口氣帶來11個韓國社群爆紅品牌，兩週換一次主題，讓人次次去都有驚喜。

這次企劃鎖定最懂話題的Z世代，以「韓風選物精神」為核心，像STAND OIL、Wacky Willy、RolaRola都在名單裡，直接把韓國街頭的時尚氛圍搬來台灣。無論是追求潮流穿搭，還是想找IG打卡新熱點，都能一次滿足。

STAND OIL 打頭陣 25秋冬新品同步登場

打響第一波的就是韓國小眾人氣品牌 STAND OIL。這次不僅首度把 25秋冬新品帶到台灣，還與韓國同步上市，直接把聖水店的裝潢原封不動搬進信義新光A11快閃現場。走進去，就像瞬間穿越到首爾街頭，韓系氛圍感滿滿。

圖片來源：STAND OIL提供

本季以 「HAPPY TOGETHER」 為主題，強調「尊重彼此的個性與喜好，自由享受風格」。氛圍就像一場多元派對，每個人都能在這個繽紛場景裡找到屬於自己的STAND OIL包款，不論是大容量的實用派，還是偏愛復古質感的小眾控，都能展現獨特而自在的風格。

圖片來源：STAND OIL提供

STAND OIL 25秋冬亮點單品推薦

這一季的主打單品是 Breezy Bag，以柔軟材質搭配側邊褶皺設計，勾勒出立體輪廓，不僅外型有型，實用的大容量更是一大亮點，能輕鬆放入 14 吋 MacBook。同步推出的 Star Pods Keyring 採立體星星造型設計，與 Breezy Bag 搭配時既能展現時尚感，也兼顧實用性。

STAND OIL本季主打單品 Breezy Bag。圖片來源：STAND OIL提供

STAND OIL本季主打單品 Breezy Bag。圖片來源：STAND OIL提供

第二款重點包型則是 Velow Bag，同樣主打大容量，包身以柔軟自然的垂墜線條搭配立體方形輪廓，質感與實用並重。這款包共有黑色與栗色兩種版本，黑色呈現皮革光澤感，栗色則以仿麂皮材質打造，柔軟可摺疊的特性讓攜帶更加方便。

STAND OIL本季重點包型 Velow Bag。圖片來源：STAND OIL提供

STAND OIL本季重點包型 Velow Bag。圖片來源：STAND OIL提供

最後登場的 Square Bowling Bag，則是在復古托特包結構中注入現代設計感，提把可透過金屬釦具自由調整，能依需求變換手提或肩背方式。除了今年流行的酒紅色之外，還推出煙霧棕色，搭配仿麂皮質感，讓整體更顯高級，是秋冬最值得入手的時髦選擇。

STAND OIL本季重點包型 Square Bowling Bag。圖片來源：STAND OIL提供

STAND OIL本季重點包型 Square Bowling Bag。圖片來源：STAND OIL提供

STAND OIL快閃限定優惠必衝

1.全館95折，加入 LINE 好友再折 100 元。

2.滿額扭蛋：單筆消費滿 3,200 元即可參加，每顆都有獎，包包小物直接帶回家。

3.買大送小：購買指定包款即贈限量吊飾，送完為止。

4.假日限定「尋找泰迪熊」：現場打卡就能抽刮刮卡，最大獎是價值 1,290 元的泰迪熊鑰匙圈。