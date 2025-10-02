2025-10-02 03:34 女子漾／編輯Wendi
白敬亭《不眠日》變身西裝暴徒！盤點陸劇10大帥氣警察角色，制服控必收！
憑著人氣甜寵劇《難哄》獲封「天選桑延」的90後男神白敬亭近期在新劇《不眠日》變身西裝暴徒，健身有成的他換上英挺制服，寬闊肩膀和精壯胸肌令人驚豔！究竟陸劇當中還有哪些帥氣指數破表的警察角色呢？今天跟著女子漾一起來盤點吧！
盤點陸劇帥氣警察角色1：《不眠日》丁奇 / 白敬亭 飾演
白敬亭在懸疑新劇《不眠日》飾演睿智驍勇的神探警官「丁奇」，性格冷靜幹練的他，辦案功力一流，憑著時間循環超能力更是幾乎戰無不勝！他在一次又一次的循環當中拾得重大線索，鍥而不捨地追查基因實驗背後的驚天陰謀。
盤點陸劇帥氣警察角色2：《警察榮譽》李大為 / 張若昀 飾演
張若昀在2022年《警察榮譽》飾演剛從警校畢業的菜鳥「李大為」，劇中性格毛躁又愛碎嘴的他，在擔任見習民警期間，被派往5年從未有過新人的「八里河派出所」，面對巨大工作壓力、尖鋭矛盾衝突，一度想放棄警察志業。「李大為」當初不僅是墊底考進警校，在校內還受過處分，但他在所長王守一（王景春 飾）和其他前輩的言傳身教之下，也逐漸克服挫折，展現亮眼的成長與蛻變。
盤點陸劇帥氣警察角色3：《冰雨火》陳宇 / 王一博 飾演
王一博、陳曉雙男神在2022年緝毒題材電視劇《冰雨火》聯手飆戲！劇中2人原本是好兄弟，但「吳振峰」（陳曉 飾）為了救「陳宇」（王一博 飾）被毒販擄走，3年後回歸竟與犯罪集團和懸疑命案有所牽扯。身為緝毒警察的「陳宇」則一心查明真相，為朋友洗清冤屈。王一博警察制服上身英姿煥發，相當令人驚艷呢！
盤點陸劇帥氣警察角色4：《法醫秦明》林濤 / 李現 飾演
網路播放量突破12億的經典探案推理劇《法醫秦明》改編自人氣同名小說，由張若昀、焦俊艷、李現領銜主演，李現在劇中扮演龍番市公安局刑警隊長「林濤」，一身皮衣勁裝與粗獷鬍渣造型展現出痞帥魅力，劇中該角與龍番市公安局法醫科長「秦明」（張若昀 飾）是多年好友，這也是李現首次飾演刑偵劇角色。
盤點陸劇帥氣警察角色5：《大奉打更人》許七安 / 王鶴棣 飾演
去年底至今年初熱播的人氣夯劇《大奉打更人》改編自網路作家賣報小郎君同名小說，締造出播放量飆破16.7億次的驚人佳績。王鶴棣在劇中演出的男主角-現代警校學生「楊凌」因參與劇本殺遊戲意外穿越至古代，成為大奉王朝的傳奇打更人「許七安」。
盤點陸劇帥氣警察角色6：《冬至》江成屹 / 黃景瑜 飾演
去年爆紅的懸疑愛情劇《冬至》講述刑警「江成屹」（黃景瑜 飾）和麻醉醫生「陸嫣」（孫千 飾）破鏡重圓的愛情故事，劇中的「江成屹」在大學期間與「陸嫣」交往，後突然因遭遇女方閨蜜「鄧蔓」離奇死亡而「被分手」，直到8年後2人在醫院再度重逢，不僅攜手攻破連環殺人案，還解開誤會，收穫昔日的美好戀情。向來給人獨樹一幟硬漢形象的黃景瑜，實在很適合出演軍警消類型角色呢！
盤點陸劇帥氣警察角色7：《獵狐》夏遠 / 王凱 飾演
2022年首播的犯罪懸疑追緝劇《獵狐》以中國公安部2014年開始部署的「獵狐行動」為真實背景，講述經偵警察「夏遠」（王凱 飾）和「吳稼琪」（王鷗 飾）等人偵破經濟案件、跨境追捕海外在逃經濟犯罪嫌疑人的故事。王凱詮釋的「夏遠」胸懷公理、正義凜然，是北江市公安局刑偵支隊的「天才捕手」，歷經恩師與愛人知法犯法，卻始終堅持正義法則。
盤點陸劇帥氣警察角色8：《黑白森林》文彬彬 / 丁禹兮 飾演
外型與演技兼具的「陸劇男神」丁禹兮2023年在刑偵犯罪劇《黑白森林》飾演青年刑警「文彬彬」，小鮮肉扮相稚嫩可口（咦？），劇中該角在尋找自己丟失配槍的過程中，與惡勢力展開鬥爭，他百折不撓地堅守意志，最終探明真相擒獲幕後真兇，將隱藏在黑暗中的惡勢力一網打盡。
盤點陸劇帥氣警察角色9：《掃黑風暴》李成陽 / 張藝興 飾演
2021年警匪劇《掃黑風暴》由孫紅雷、張藝興、劉奕君領銜主演，張藝興在劇中飾演青年刑警「林浩」，公正形象洗去了以往韓團時期的偶像光環，這個角色遺傳自刑警父親的熱血正義，性格正直、充滿衝勁，對掃黑除惡任務非常執著，與「李成陽」（孫紅雷 飾）攜手揭開綠藤市黑勢力與官商勾結的真相。
盤點陸劇帥氣警察角色10：《獵罪圖鑑》沈翊 / 檀健次
影視歌舞全棲男神檀健次在2022年人氣推理劇《獵罪圖鑑》化身為專門根據目擊者口述繪製犯罪嫌疑人畫像的刑警隊畫像師「沈翊」，一身制服的模樣英俊帥氣，他表面上是與警局合作的畫像專家，實際上背後隱藏著與過往案件相關的秘密。
