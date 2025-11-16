眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

2025-11-16 12:49 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：IG @jennierubyjane、@for_everyoung10
圖片來源：IG @jennierubyjane@for_everyoung10

眼鏡時，眼鏡經常會有在視覺上改變臉部線條、遮住部分輪廓，或者因戴上近視鏡片而看起來眼睛比例變小等情況，進而影響妝容呈現，小編今天為女孩們整理5招「眼鏡妝」上妝重點，專為戴眼鏡的人所設計，掌握這些技巧，就算戴著眼鏡也能擁有活力妝容！

1. 底妝：輕透控油

圖片來源：IG @jennierubyjane
圖片來源：IG @jennierubyjane

戴眼鏡時，因鏡框貼近鼻樑與臉頰，容易在這些位置卡粉或流汗而脫妝。建議底妝選擇質地輕薄、控油度高的粉底液，並且避免一次厚塗，最後還要記得使用蜜粉，針對這兩個部位加強定妝。

2. 眉毛：俐落挑高

圖片來源：IG @dlwlrma
圖片來源：IG @dlwlrma

因為鏡框會略微遮蔽眉毛線條，建議眉毛要畫得高挑一點點，稍微提高眉峰位置，像是繪製野生眉一樣俐落地呈現眉型，這樣在視覺上才能撐起鏡框，即使鏡框遮住眉眼區域，也能讓眼神看起來明亮有神，妝感更出色。

3. 眼影：清透自然

圖片來源：IG @egg204
圖片來源：IG @egg204

建議選擇自然清透的風格，避免過濃的眼影在鏡框中壓縮眼睛比例，可以挑選像是橙棕或暖棕等低飽和色系，能自然放大雙眼，在鏡框下也更有神。另外，可以在下眼線或眼尾內側加上一點點亮色或珠光，提升眼部立體感。

4. 腮紅：提高位置

圖片來源：IG @for_everyoung10
圖片來源：IG @for_everyoung10

如果腮紅位置太低，被鏡框擋住，容易顯得臉部比例短，因此建議將腮紅位置提高到顴骨上方，從顴骨上方向臉部中央輕刷，拉提視覺重心，與眼妝自然銜接，並且選擇自然血色色系，提升整體氣色！

5. 唇妝：重點加強

圖片來源：IG @qqqqqueen
圖片來源：IG @qqqqqueen

眼鏡可能會讓人將視線集中在臉部上半區，因此下半部需要更加強，來做出整體妝容亮點，建議唇色選擇飽和度高、帶有光澤的唇膏，還可以在下唇中心點綴一點點透明亮彩，讓整體妝感更加完整立體。

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025-11-05 16:29 女子漾／編輯張念慈
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影

當秋意漸濃，唇膏成為妝容靈魂的關鍵。今年秋冬的唇色主題不再是「越濃越好」，而是回歸內斂高級的光澤層次與柔霧質地的溫潤氣場。不論妳是水光派還是霧面控，從歐美高訂到日韓開架，這9款2025秋冬話題唇膏都能為妳打造專屬風格。

2025秋冬唇膏神榜1. TOM FORD Fucking Fabulous液態唇膏：奢華霧光的極致革新

以「名字即態度」為靈感，TOM FORD的全新Fucking Fabulous液態唇膏開創「固態轉液態」的創新質地。輕盈如霧、滑順如蜜，一抹即顯高訂級光澤。

推薦色F6 Berry冷漿果色與F10 Mocha摩卡棕最具代表性，完美結合都會女性的理性與性感。

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供

TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜2.太陽親吻紅毯超性感唇膏：雪映光澤的冬日限定

延續冬日光芒彩妝概念，全新太陽親吻紅毯超性感唇膏結合唇膏的飽滿、唇蜜的亮澤與潤唇膏的柔潤。質地輕盈水潤，富含維他命E與洋甘菊花油，一抹即現雪光流轉的晶透亮澤。靈感取自阿爾卑斯山的日落光景，推出三款限定色：

01 Peak Glamour：莓粉玫瑰色，柔美高雅。

02 Rose D’hiver：暖磚紅色，優雅熱度。

03 Fireside：莓紫色，帶微醺魅力。

搭配純白銀邊包裝，散發節慶雪景般的奢華光彩。

TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜3. TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品

11月限定登場的極致奢華設計師唇膏，堪稱TOM FORD最頂級唇彩作品。以「極致工藝 × 高訂唇色」為核心，採可替換蕊心設計與鋁合金雕刻外殼，將唇膏升級為藝術收藏。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

全系列共5款限量色：

56 Design Nude邁阿密粉裸色

57 Taormina Rose西西里玫瑰粉

16 Scarlet Rouge經典史嘉蕾紅

58 Rodeo Red洛杉磯磚紅

59 Madison Mink曼哈頓馥棕

質地柔滑光澤，一抹展現立體層次，外殼印有金色T字標誌，象徵TOM FORD的極致奢華與永續收藏美學。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜4. ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏：玻璃光澤打造「怦然唇」

ADDICTION以「Clear Color Technology」實現極致鏡面光澤，推出癮釉水光嘟嘟唇膏。內含90%美容精華，保濕同時撫平唇紋。

主打色#005 Stay Mellow柔光暖橙、#010 Not a Girl深棕色為今年秋冬的高顯白代表，輕抿即顯自然豐潤唇型。

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜5. FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜：開架人氣王的變色魔法

FRESHO2再度延續《方糖家族》的甜美風格，以Lip²晶透感應小豐蜜掀起話題。雙頭設計結合極細唇線筆與pH晶透感應唇蜜，擦上後會依個人酸鹼值轉變色調。

熱門色Bubble Gum粉紅泡泡糖與Soda Pop蘇打軟糖擦起來水潤有光，素顏也能顯氣色，是學生族與上班族的日常救星。

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

2025秋冬唇膏神榜6. 曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏：柔霧控的秋冬救星

結合保濕潤澤與柔霧妝效的持色霧光潤唇膏，是今年開架界最大驚喜。柔滑細緻、不顯唇紋，即使乾唇也能輕鬆駕馭。

推薦新色煙燻霧粉與裸霧赤陶，低飽和卻不失氣勢，擦上後彷彿自帶柔焦濾鏡。

曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜7. NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏：未來感裸粉的高訂藝術

NARS攜手荷蘭設計師Iris van Herpen推出星漾幻境高訂系列，以前衛未來感重新詮釋唇妝。主打色#BLAME裸粉緞光搭配銀色立體雕紋外殼，散發高訂奢華氣場。

光澤細膩如絲綢，單擦柔亮、疊擦更顯立體，是年底節慶派對的完美選擇。

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜8. PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏：顛覆想像的時尚蕉亮色

PRADA以經典香蕉圖騰為靈感推出妄甜香蕉潤唇膏，以偏光粉金的淡黃色光澤掀起新潮流。

質地輕透水潤，可單擦呈現自然光澤，也能疊加作為打亮棒使用，蕉香氣息與細閃偏光在光影間閃爍，是時髦與玩趣的完美融合。

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜9. Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏：輕奢玫瑰的柔霧質感

Bobbi Brown以喀什米爾絲絨唇膏重新定義秋冬霧感。質地如羊絨般細膩輕盈，保濕同時撫平唇紋。

色選以玫瑰與紅茶棕調為主，Midtown Mauve暖莓棕與Afternoon Tea琥珀棕是最襯亞洲膚色的經典色，散發知性優雅。

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

10. 3CE 粉漾柔光潤唇膏：韓系裸唇的柔光代表

3CE以「柔光小粉管」定義韓系淡顏裸唇。84%椰子保濕精粹讓雙唇全天潤澤，質地絲滑零黏膩。

代表色#32 聖水洞秋之蜜柚柔暖活潑、#38 弘大熱摩卡深邃摩卡棕，無論素顏或全妝都能完美消化，是首爾女孩唇妝的代名詞。

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

11. Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色：絲絨甜點唇，甜進冬日氣氛

媚比琳NO.1鎖吻棒秋冬新色以「絲絨甜點」為靈感，推出#275玫瑰可麗露與#280薔薇馬卡龍。

霧中帶光的質地宛如奶油甜點，一抹即顯色。獨家「水光鎖色科技」讓妝效維持16小時不沾杯不掉色，搭配蘆薈與維他命E成分，實現乾冷冬季也不乾裂的「水光奶油唇」。

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

小紅書熱門秋冬髮色指南！盤點8款韓系柔霧髮色推薦：焦糖棕、牛奶棕、栗子棕...仙氣滿滿，不漂也能超顯白！

小紅書熱門秋冬髮色指南！盤點8款韓系柔霧髮色推薦：焦糖棕、牛奶棕、栗子棕...仙氣滿滿，不漂也能超顯白！

2025-11-15 13:00 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：小紅書 一一、MILBON糯米
圖片來源：小紅書 一一MILBON糯米

秋冬換季之時是許多人想換髮色的時候，但每次想換髮色又怕傷髮、怕布丁頭、怕顯黃，這時，韓系柔霧髮色正是安全又高級的解方。小編為女孩們盤點8款今年秋冬小紅書最熱門的韓系髮色，以柔霧棕色系為主，是低飽和、顯白、又能自然融於原髮色的質感選擇，一起換上吧！

1. 焦糖棕

圖片來源：小紅書 上海髮型設計藤野造型奕銘
圖片來源：小紅書 上海髮型設計藤野造型奕銘

焦糖棕具有暖調與輕微光澤感，非常適合亞洲人的膚色，當光線照射時，髮絲散發淡淡光澤感，讓整體氣色看起來更明亮，而且長出新髮也不突兀，後續維護壓力較低，或者可以在染髮時請髮型師稍微加深髮根顏色，髮尾處帶亮，形成自然漸層效果。

2. 牛奶柔棕

圖片來源：小紅書 YUKINIAN ISOM
圖片來源：小紅書 YUKINIAN ISOM

牛奶柔棕是一種低飽和的淺棕色，帶有奶霧質感，看起來柔軟且不過度亮眼，非常適合想換髮色但不想大改造的人，不需漂髮也能擁有奶霧質感。

3. 栗子棕

圖片來源：小紅書 臭髒髒包
圖片來源：小紅書 臭髒髒包

栗子棕是比較深一點的暖棕色，更具沉穩感，很適合秋冬季節，而且不容易褪色顯黃，屬於染後維持期較為友善的選擇，完全不擔心出現布丁頭。

4. 摩卡棕

圖片來源：小紅書 代
圖片來源：小紅書

摩卡棕與今年年度代表色「摩卡慕斯」相呼應，融合了咖啡色與焦糖色元素，是一款較中性的髮色，平時搭配冷調妝容，能讓整體造型更有質感。

5. 焦糖粉棕

圖片來源：小紅書 請叫我柚子小姐
圖片來源：小紅書 請叫我柚子小姐

焦糖粉棕比焦糖棕再多了一點橘調，整體色調更活潑明亮，很適合膚色偏白或想提升活力感的人，在陽光下能透出閃閃發亮的光澤感，在灰暗的冬日中拉提氣色。

6. 奶茶灰棕

圖片來源：小紅書 天津TITI髮色推薦
圖片來源：小紅書 天津TITI髮色推薦

在低飽和的柔霧棕中加入一些灰調元素，是每年到了秋冬換季染髮時都非常受歡迎的髮色，褪色後也很好看。但若膚色偏黃或偏深，建議先諮詢髮型師，可以加入一點點暖調色彩，避免顯得暗沉。

7. 榛果灰棕

圖片來源：小紅書 我是拼多多新人
圖片來源：小紅書 我是拼多多新人

榛果灰棕是一款帶有明顯灰調但又保有暖棕底色的髮色，它能修飾偏黃或偏紅膚色，讓膚色視覺更乾淨、顯白。

8. 焦糖奶茶棕

圖片來源：小紅書 NINI^
圖片來源：小紅書 NINI^

將焦糖棕與奶茶灰棕融合，有淡淡的光澤蜜感，也有一點奶霧感，既溫柔又高級。

韓女星太妍、秀智、ROSÉ最愛「寬感T恤」鬆弛感穿搭！5套搭配公式必學

韓女星太妍、秀智、ROSÉ最愛「寬感T恤」鬆弛感穿搭！5套搭配公式必學

2025-11-08 23:06 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@roses_are_rosie、@taeyeon_ss、@skuukzky
圖片來源：IG@roses_are_rosie@taeyeon_ss@skuukzky

每次在關注流行動態或者穿搭參考的時候，都覺得韓國女星們真的很會穿，不僅能搭出層次亮點之外，還能將基本款的衣服，穿出與眾不同視覺感受，像是大家衣櫃裡一定都有「寬感 T 恤」，百搭實穿的款式，最適合拿來懶得想搭配時使用，尤其韓國女團的太妍秀智、 ROSÉ 、雨琦，平時也都超愛搭 T 恤呈現造型，想知道有哪些寬感 TEE 是必備款？另外還有什麼推薦的混搭靈感範本的話，本篇寬感 T 恤穿衣技巧一定要收藏！

韓女星最愛單品「寬感T恤」搭配公式推薦LOOK 01.

圖片來源：IG@taeyeon_ss
圖片來源：IG@taeyeon_ss

太妍的私服一直以來都是粉絲爭相模仿對象，近期她穿上近期很夯的寬感 POLO 衫，下身搭配直筒長褲營造簡約印象，隨性戴上棒球帽、黑框眼鏡就很好看加分。

韓女星最愛單品「寬感T恤」搭配公式推薦LOOK 02.

圖片來源：IG@taeyeon_ss
圖片來源：IG@taeyeon_ss

另一套太妍換上寬感白 TEE 與粉紅色棉褲，立即傳達出一股運動風時尚，而將衣角綁結的小技巧，同時製造顯瘦顯高的修飾比例。

韓女星最愛單品「寬感T恤」搭配公式推薦LOOK 03.

圖片來源：IG@skuukzky
圖片來源：IG@skuukzky

最近熱播韓劇《許願吧，精靈》飾演女主角的秀智，再度成為熱門討論話題，絕美精緻臉蛋與纖細身形令人超羨慕，而她私底下也很愛輕鬆的裝扮，例如寬感連帽T恤 + 休閒長褲，絕對是秀智日常的最愛。

韓女星最愛單品「寬感T恤」搭配公式推薦LOOK 04.

圖片來源：IG@roses_are_rosie
圖片來源：IG@roses_are_rosie

ROSÉ 則以同色系寬感T恤加工裝褲，讓造型看起來個性又酷帥，簡單不燒腦的穿衣方式，非常適合剛換季時候穿著。

韓女星最愛單品「寬感T恤」搭配公式推薦LOOK 05.

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

結合寬感與運動風的 POLO 領上衣，瞬間點亮街頭十足的亮點，跟著雨琦選用鮮豔亮色系配色，呈現專屬時髦態度的韓系魅力。

美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

2025-10-31 15:28 女子漾／編輯張念慈
MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供

一年一度的雙11購物節又要來啦！各品牌紛紛端出超殺優惠、限量贈禮與專屬套組，讓人購物車滿到爆。這次《女子漾》精選彩妝、保養、開架、聯名組合與精品級儀式保養的全品牌優惠，一次收藏最划算、最值得入手的「雙11必買清單」！

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」

MAKE UP FOR EVER今年的雙11優惠堪稱底妝控天堂，10/23– 11/13期間，除了祭出加價$11元多一件、全館免運等超殺好康外，還加碼波段優惠，只要看好時機下手就能用最低的價格購入！

1.粉無痕柔霧空氣粉餅(特價$1,961 原價$3,400)

2.粉無痕持久粉底液*2（特價$1,861 原價$3,700）

3.藝術大師高調玩色眼影盤（特價$861起 原價$1,700起）

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰「光采無瑕妝前凝霜」

在眾多妝前產品中脫穎而出、被網友封為「年度最值得入手的妝前神霜」的肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜 #造光霜，今年雙11於11/1–11/13限時登場，祭出官網獨家「奢寵5大回饋」活動，全是精品等級的寵愛，錯過要再等一年。

肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供
肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供

雙11官網獨家奢寵5重回饋：

首購滿$10,000贈「潔膚旅行組」、滿$1,111贈「創生‧極致洗顏皂6g」、滿$2,000享免運、全單贈「2件自選體驗禮」、使用LINE Pay結帳享最高6%回饋。

MIRAE 未來美

今年最可愛的雙11聯名非它莫屬！來自未來的肌膚專家 MIRAE 未來美，首度攜手人氣萌系品牌 Bunni Konbiny兔子便利商店，10/27–11/16推出「Everyday with Bunni」限量療癒組合。從保養到生活小物一次收藏，贈品全是「只送不賣」！

1.LED嫩膚美容面罩＋PDRN精華護理組（原價$22,280 → 雙11價$14,111）

未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供
未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供

2.PDRN外泌體精華囤貨組（原價$9,840 → 雙11價$3,611）

未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供
未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供

3.年度口碑霸榜面膜禮盒組（原價$5,187 → 雙11價$1,211）

未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供
未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供

活動加碼贈品：滿$2,000送Bunni吊飾購物袋、滿$5,000送Bunni毛毯、momo獨家滿$2,000再送伸縮皮票夾

雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供
雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供

雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供
雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供

未來美全館滿 2000元 送 Bunni Konbiny吊飾購物袋。圖片來源：品牌提供
未來美全館滿 2000元 送 Bunni Konbiny吊飾購物袋。圖片來源：品牌提供

Drunk Elephant 醉象「全品項7折起」

全球Z世代熱愛的純淨保養品牌Drunk Elephant，今年11/1–11/13於百貨與官網同步全品項7折起，推出多款限時精華組與滿額贈；單筆滿$5,000贈精華＋髮帶組、單筆滿$12,000再送「醉象電解質保濕水面膜50ml正貨」。

熱銷組合：

1.醉潮水潤調色盤組（總價值$2,410 → 特價$1,260）

2.醉潮晨間活力組（總價值$3,895 → 特價$2,310）

3.醉潮夜間滑嫩組（總價值$5,066 → 特價$2,310）

醉象 醉潮晨間活力組5,066元，總價值3,895元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮晨間活力組5,066元，總價值3,895元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

醉象 醉潮夜間滑嫩組 限時7折醉殺價2,310元 總價值5,066元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮夜間滑嫩組 限時7折醉殺價2,310元 總價值5,066元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

醉象 醉潮水潤調色盤組 限時7折醉殺價1,260元、總價值2,410元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮水潤調色盤組 限時7折醉殺價1,260元、總價值2,410元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

資生堂集團「雙11限定4天回饋最高48%」

11/8–11/11限時4天，資生堂集團品牌集體開打，保養、底妝、香氛全面回饋最高48%，滿$3,500登記送400mo幣，滿$30,000抽國際牌智能烘烤爐。！必買推薦：

1.資生堂紅妍小紅瓶限定組（價值$8,700 → 特價$3,615）

2.IPSA美膚機能液買1送1（價值$2,900 → 特價$1,450）

3.NARS超持久亮顏氣墊粉餅組（價值$4,700 → 特價$3,500）

4.ANESSA金鑽防曬露（價值$1,900 → 特價$855）

5.怡麗絲爾膠原緊V澎潤霜（價值$6,800 → 特價$3,400）

6.心機彩粧妝前乳雙入（價值$1,800 → 特價$1,111）

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

屈臣氏「千件商品任意混搭買1送1」

屈臣氏「7×4寵粉感恩祭」即日起至11/26開跑！超過千件商品任意混搭買1送1。11/8–11/11加碼「線上96小時爆殺價」與會員點數11倍、滿額抽Dyson吹風機活動！推薦必買：

1.TKLAB羊珞素全能奇蹟霜（原價$2,380 → 平均單件$1,190）

2.凡士林專業深層潤膚露聯名組（原價$298 → 平均單件$149）

3.我的心機10%菸醯胺光透煥白拉伸棉片（原價$598 → 平均單件$299）

4.美舒律蒸氣眼罩（原價$249 → 平均單件$125）

臣氏於即日起至11／26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。圖片來源：品牌提供
臣氏於即日起至11／26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。圖片來源：品牌提供

THREE「官網85折＋限量閃購組」

THREE官網雙11活動推出全館85折（美容工具除外）、全館免運與三層滿額贈。

滿$1,111贈「平衡花蜜洗顏皂霜22g」（價值$264，限量300組）、滿$3,000加贈「THREE馬克杯（暖淺灰）」（限量300個）、滿$6,000輸入折扣碼【THREE6000】現抵$600元。

限時閃購組合：

1.「潔膚油N×2」只要$2,240（原價$2,800），限量100組。

2.「平衡基萃洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。

3.「平衡花蜜洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。

THREE 平衡潔膚油 N 澄淨組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡潔膚油 N 澄淨組。圖片來源：品牌提供

THREE 平衡基萃修護組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡基萃修護組。圖片來源：品牌提供

THREE 平衡花蜜潤澤組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡花蜜潤澤組。圖片來源：品牌提供

VCool「雪松醇豐盈強健系列」

1.養髮組（原價$3,120 → 特價$1,899）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml、蓬鬆養髮液50ml、旅行瓶各一。

2.超值囤貨組（原價$4,170 → 特價$2,700）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml×4＋迷你養髮組各一。

VCool「雪松醇豐盈強健系列」。圖片來源：品牌提供
VCool「雪松醇豐盈強健系列」。圖片來源：品牌提供

MEKO × 游絲棋「完妝聯名組」

1.完妝一套走刷具組（原價$1,625 → 特惠$1,111）

2.免膠瞬貼美睫組（原價$627 → 特惠$495）

MEKO × 游絲棋 完妝一套走刷具組。圖片來源：品牌提供
MEKO × 游絲棋 完妝一套走刷具組。圖片來源：品牌提供

La Vinée「晨光儀式保養組系列」

1.晨光儀式組（原價$7,320 → 特價$6,540）：內含前導精華、養膚油、面膜與安瓶全套。

2.曙光奢養組（原價$13,180 → 特價$11,720）：含三盒面膜、兩瓶養膚油與能量板，奢華級儀式保養一次到位。

La Vinée 曙光奢養組 原價13180元特價11720元。圖片來源：品牌提供
La Vinée 曙光奢養組 原價13180元特價11720元。圖片來源：品牌提供

Dr.Cink「雙11限搶組」

1.花蜜抗皺限搶組（原價$2,270 → 特價$1,511）：花蜜酵母賦活精華露200ml＋抗皺精華液30ml。

2.撫紋雙膜限搶組（原價$1,979 → 特價$1,111）：黃金胜肽花蜜賦活霜60ml＋6D毒螺胜肽緊膚面膜5片。

Dr.cink 花蜜抗皺-限搶組。圖片來源：品牌提供
Dr.cink 花蜜抗皺-限搶組。圖片來源：品牌提供

2025秋冬髮色靈感！6款「復古舒芙蕾」柔霧髮色太顯白　時髦女孩必看！

2025秋冬髮色靈感！6款「復古舒芙蕾」柔霧髮色太顯白　時髦女孩必看！

2025-10-29 17:06 女子漾／編輯王廷羽
2025秋冬髮色靈感！6款「復古舒芙蕾」柔霧髮色太顯白　時髦女孩必看！圖片來源：品牌提供
2025秋冬髮色靈感！6款「復古舒芙蕾」柔霧髮色太顯白　時髦女孩必看！圖片來源：品牌提供

2025秋冬，資生堂專業美髮與施華蔻專業美髮首度攜手推出全新趨勢主題「復古舒芙蕾 Retro Soufflé」。靈感取自本季時裝週，70–90年代的絲絨與金屬時尚風潮，延伸出「柔霧+奶油光」的髮色概念。代表色包含「天鵝絨可可」、「杏糖榛果」與「焦糖莓紫」，以柔和霧化色調呼應本季服裝的絲絨與針織質地，展現療癒而高級的視覺氛圍。

2025秋冬必染色靈感1.天鵝絨可可

以復古絲絨為靈感，呈現霧棕色的深邃質感，是秋冬最具代表性的經典棕調。髮絲在光線下展現柔霧反光效果，帶出自然的高級氛圍。搭配輕微波紋或層次剪裁，更能突顯柔軟輪廓與髮絲厚度。

復古絲絨般的霧棕質感-天鵝絨可可。圖片來源：品牌提供
復古絲絨般的霧棕質感-天鵝絨可可。圖片來源：品牌提供

2025秋冬必染色靈感2.暖光蜜桃

柔橘粉調的暖色系帶來明亮氣息，散發溫潤光澤與輕盈甜感，能有效提亮膚色。適合希望在秋冬增添柔和氣質的族群，搭配「Session Label 水感慵懶霧」可打造自然空氣感。

暖橘粉調的柔亮氣息-暖光蜜桃。圖片來源：品牌提供
暖橘粉調的柔亮氣息-暖光蜜桃。圖片來源：品牌提供

2025秋冬必染色靈感3.杏糖榛果

以暖棕為基底，髮尾透出霧灰光澤，色彩層次自然漸變，整體輕盈又耐看。此色特別強調光影過渡與明亮度的平衡，能修飾臉部線條，搭配資生堂專業美髮「芯詩珀莉盈潤新生修護髮膜」可維持光澤與彈性。

漸層透灰的輕盈光感-杏糖榛果。圖片來源：品牌提供
漸層透灰的輕盈光感-杏糖榛果。圖片來源：品牌提供

2025秋冬必染色靈感4.焦糖莓紫

運用霧感奶金色調，髮尾暈染紫灰光澤，在光影中釋放低調冷冽氛圍，展現神祕感。髮尾細節設計不只為整體造型增添亮點，同時修飾線條、強化個人風格，非常適合想在自然髮色中嘗試新變化的族群。可搭配中長直髮或層次短髮，突顯秋冬質感。

紫灰光影的冷調魅力-焦糖莓紫。圖片來源：品牌提供
紫灰光影的冷調魅力-焦糖莓紫。圖片來源：品牌提供

2025秋冬必染色靈感5.暗韻花瓣

將層次堆疊於頭頂，修飾臉型輪廓，結合米色、粉色與黑色的協調配色。髮根透出淡淡粉霧光澤，髮尾則以深黑色收邊，帶出明顯的對比層次，從日常自然到精緻時髦的多變造型都能完美駕馭。

粉霧交織的時髦層次-暗韻花瓣。圖片來源：品牌提供
粉霧交織的時髦層次-暗韻花瓣。圖片來源：品牌提供

2025秋冬必染色靈感6.璀璨極光

以淡黃、紅與紫色調混合於復古米色中，在光線下展現虹彩閃耀效果。此色彩表現晶透而柔亮，使膚色更顯透白。使用施華蔻專業美髮「OSiS+ 女王蜂豐盈噴霧」可維持髮根立體度與蓬鬆線條，呈現秋冬的柔霧質感。

柔米淡彩的晶透光澤-璀璨極光。圖片來源：品牌提供
柔米淡彩的晶透光澤-璀璨極光。圖片來源：品牌提供

施華蔻專業美髮OSiS+系列-女王蜂豐盈噴霧。圖片來源：品牌提供
施華蔻專業美髮OSiS+系列-女王蜂豐盈噴霧。圖片來源：品牌提供

18+