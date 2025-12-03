2025-12-03 09:48 女子漾／編輯張念慈
敏弱肌怎麼保養？謝欣穎40歲保養細節曝光＋4款敏弱肌保養品推薦
40歲的謝欣穎近日出席活動時，因明亮膚況吸引媒體關注。她受訪時坦言，自己屬於敏弱與酒糟膚質，年輕時因大量嘗試美白、抗老等不同類型保養品，曾讓肌膚出現一大片紅疹，「那時厚粉都遮不住，後來才知道敏弱肌不能亂擦。」這段經驗也使她重新調整保養方式，逐步建立適合自己的穩定節奏。
1.保養原則從「少量測試」開始
謝欣穎表示，敏弱肌的重點是「能不能承受」，而不是一次擦多少。「任何新品我都先用一點點，確定沒有紅癢才會開始加量。」她將這套方法套用在抗老、保濕與日常保養中，尤其在眼尾、法令紋及抬頭紋等區域，都以小面積、分次方式加強。
2.「脖子比臉更容易洩齡」 把保養延伸到身體
她也提醒，臉部之外的細節往往更能看出年齡，包括脖子、後頸、手肘與胸口都需要定期保濕，「這些地方乾起來比臉更明顯。」因此她平時會將保養品延伸塗抹到上述部位，維持整體肌膚狀態一致。
3.生活作息同步影響膚況
除了外在保養，謝欣穎也透過生活作息維持肌膚穩定。她每天起床先喝500c.c.的水，外出則會準備裝有紅棗與枸杞的保溫瓶，「體質不能吃太補，這樣的熱水剛剛好。」此外她採行 168 斷食法，把進食集中在 8 小時內，以減少身體負擔。她認為，「身心狀態穩定，臉就會跟著穩。」
4款敏弱肌保養品推薦
像謝欣穎這樣的敏弱肌，如果用錯保養品，容易讓皮膚狀況變得更糟糕。本篇整理四款敏弱肌可使用的保養品，讓脆弱皮膚也能溫和地做好保養。
1. 舒特膚緊緻賦活系列｜主打敏弱肌可用的抗老配方
近年敏弱肌族群成長，使「低刺激抗老」成為市場重要趨勢。舒特膚推出的緊緻賦活系列以胜肽、米粕與維他命 B5、B3 等成分組成，不含酒精、香精與皂鹼，強調敏弱肌可耐受。臨床測試顯示能提升膠原蛋白相關活性，是希望開始抗老的敏弱膚質可考慮的基礎選項，這也是謝欣穎的愛用款。
2. 寵愛之名黃金藍銅玻尿酸系列｜鎖水、補水、修護三段式結構
冬季乾敏問題增加，「補水—抓水—鎖水」成為多數品牌強調的方向。寵愛之名的黃金藍銅玻尿酸系列，以大小分子玻尿酸搭配藍銅胜肽與生物螯合金，訴求在溫度落差大、濕度低時維持肌膚含水度，減少乾癢與緊繃等常見敏弱反應。
3. 一理潤（ILLIYOON）植萃神經醯胺系列｜韓國敏感肌市場的屏障路線
一理潤以植萃神經醯胺聞名，主軸在於提升皮脂膜的完整性。該品牌的化妝水、乳液與清潔產品均以弱酸性、低刺激為原則，反映韓國近年興起的「屏障優先」保養法，即先讓肌膚恢復穩定，再進入其他功能性保養。
4. FULLY 綠番茄毛孔緊緻系列｜敏弱肌的溫和毛孔管理
毛孔粗大及粉刺問題仍是敏弱肌的困擾，但傳統高濃度酸類容易造成刺激。FULLY 採用綠番茄萃取的天然番茄鹼搭配 PHA、LHA，提供較溫和的角質調理方式。泥膜、卸妝油與精華等多項產品均通過低敏性檢測，適合不能承受高刺激酸類、但又需要改善毛孔的族群，這是李多慧的愛用款。
