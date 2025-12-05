低價、快速、免等待？地下醫美毀容了！醫師提醒：選醫美應以3關鍵為原則

醫美黑市興起藏風險

近年醫美需求暴增，不少非法地下密醫趁勢而起，透過網路、社群平台或口耳相傳吸引消費者，以「低價、快速、免等待」等話術提供侵入性醫療服務；這些場所多位於租屋處、工作室、甚至民宅，醫療設備與感染管控相對不足，一旦發生術後感染、出血或不對稱等問題，患者後續求助與釐清責任往往較為困難，也可能增加醫療爭議風險。

廉價誘惑掩蓋高風險

有部分個案在術後才發現，操作人員並非具備合格醫師身分，使用的相關用具來源與衛生狀況也難以確認，甚至可能未確實遵守無菌操作原則；更令人擔心的是，一旦術後出現外觀變形、組織壞死或假體排斥等情況，部分執行者可能無法持續提供後續協助，使當事人在責任釐清與後續修復上，往往需要自行尋求合法醫療院所評估與處理。這類糾紛時常與一開始對醫療場所、醫師資格與相關風險評估不足有關。

邱浚彥醫師提醒：選醫美應以合法、安全、可追責為原則

醫師指出：「相關醫美程序屬於醫療行為，只要牽涉切開、植入、注射等處置，就需要在合格醫療環境中，由具專業訓練的醫療團隊依照標準流程執行。」他提醒，不少醫療爭議與三大面向有關：術前評估與溝通不足、施作場所條件不符合規範、以及術後追蹤與照護不完整。

他進一步強調，合法的醫療機構通常會具備適當的無菌設備、醫療紀錄與團隊配置，並建立術後追蹤機制；專科醫師則可依照個人條件與臉型比例進行評估與規劃，協助求診者避免過度模仿他人五官。邱醫師呼籲民眾，不要貪圖價格或方便，應優先確認醫師資格與診所是否合法登記。

避開醫療糾紛的關鍵：術前溝通與術後追蹤缺一不可

不少醫療爭議並非完全來自手術技術本身，而是「原本可以說得更清楚的地方沒有說明完整」、「相關風險或照護方式交代不夠詳盡」。邱醫師表示，術前應完整溝通預期效果、限制、風險與恢復過程；術後則須定期回診，由醫師確認傷口與外觀變化。他提醒：「真正專業的醫療，不會只陪你走進手術房，而是陪你走完整個恢復歷程。」

保障自己，遠離非法密醫

醫美應該是提升自信的過程，但若走錯一步，卻可能換來長期重修甚至醫療糾紛。邱浚彥醫師提醒，選擇合法醫療、重視溝通、理解風險，是所有醫美行為的基本原則。唯有在安全與專業的前提下，美麗才真正值得投資。

免責聲明：本文為健康資訊與醫療知識介紹，非作為醫療診斷或治療依據。 手術效果因個人體質與條件不同而異，建議親自諮詢具執照醫師。

原文出處：地下醫美隆鼻暗藏風險！醫師曝：醫療糾紛風險大增