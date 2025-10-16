日本神級精華液Dermacept登台！「早C晚A」女神光感肌怎麼保養？喝的、擦的保養全攻略。圖片來源：品牌提供

2025秋冬保養圈最大焦點，一定就是日本神級醫美品牌Dermacept正式登台啦！Dermacept由日本百年藥廠樂敦製藥研發、以高達25%純維他命C配方榮獲日本美妝大賞134冠榮耀，被譽為「神級精華液」，這篇女子漾就要教你怎麼正確實踐「早C晚A」保養法，並搭配最新登場的三款熱門產品，一次掌握喝的、擦的全方位亮膚攻略。

「早C晚A」是近年最受歡迎的分時保養法。圖片來源：Canva

「早C晚A」是什麼？白天亮膚、夜晚修護的女星級保養節奏

「早C晚A」是近年最受歡迎的分時保養法，指的是早上使用維他命C類產品、晚上使用含維他命A衍生物（A醇）。

白天維他命C能發揮抗氧化與光防護力，協助肌膚抵禦紫外線與環境壓力，使膚色更明亮；夜晚的A醇則在休息時段溫和調理膚質，幫助維持細緻與彈潤。

專家提醒，兩者皆屬高活性成分，初次嘗試可從低濃度開始、分時使用並搭配防曬，才能讓保養節奏更穩定，也更安全地達到「發光肌」效果。

【早C代表】日本Dermacept維他命C精華 日本美妝大賞榮獲134冠王

「早C」的靈魂主角Dermacept維他命C精華終於登台！Dermacept 採用專利滲透技術，成功突破維他命C在穩定性與吸收力上的難題，以更細緻的分子狀態滲透肌膚，帶來持續的透亮光感。C25維他命C精華更在日本美妝大賞榮獲134冠王之殊榮，刷新維他命C保養極限，10月16日於Dermacept官網獨家正式開賣。

圖片來源：品牌提供

系列共有四種維他命C濃度，滿足不同膚況需求：

1.C5（5%）：日常入門，溫和提亮膚色。

2.C10（10%）：維持自然光澤與保濕平衡。

3.C20（20%）：適合希望膚質更細緻、光滑的族群。

4.C25（25%）：高濃度代表作，展現科研極限，被譽為「日本神級精華液」。

日本的殿堂級醫美品牌Dermacept正式登台，最受矚目的明星商品Dermacept C25維他命C精華。圖片來源：品牌提供

Dermacept強調「高濃度不等於高刺激」，透過專利穩定技術與維他命E協同作用，讓維他命C在白天成為抗氧防護力的核心。每天早晨一滴，幫肌膚築起亮白防線，以後不用再到日本、香港搶貨，台灣就買得到啦。

日本的殿堂級醫美品牌Dermacept正式登台，最受矚目的明星商品Dermacept C25維他命C精華。圖片來源：品牌提供

日本Dermacept維他命C精華 日本美妝大賞榮獲134冠王。女子漾編輯張念慈/攝影

【喝的補給】DR.WU「水光雙膠原飲」 維他命C × 膠原蛋白 由內而外透亮加乘

圖片來源：品牌提供

想讓「早C」更全面，內在補給也不可少。

台灣醫美品牌 DR.WU 推出「水光雙膠原胜肽飲」，邀請韓國女神朴信惠代言，以「超濃縮配方 × 一瓶抵多瓶」概念打造內服式保養。

每瓶含 6000mg 小分子膠原胜肽、維他命C、B5、玻尿酸與神經醯胺等多重美妍成分，尤其是亮妍雙膠原胜肽飲 更加入維他命C亮妍錠與植萃抗氧化物，讓肌膚從體內展現自然光澤。

圖片來源：品牌提供

【晚A代表】OZIO蜂王乳A醇緊緻精華EX 夜間修護膚質的溫和能量

圖片來源：品牌提供

夜晚時分，交給A醇接力修護。日系保養品牌OZIO推出的《蜂王乳A醇緊緻精華EX》，結合蜂王乳、0.3%純A醇、植物來源補骨脂酚與新世代HPR配方，在緊緻與潤澤間取得完美平衡。

如果怕A醇太刺激，可先每週使用兩到三次，循序漸進建立肌膚耐受度，讓夜間修護更安心。

圖片來源：品牌提供

【平價實踐版早C晚A】MUJI無印良品「高濃度美容液系列」 簡單也能養出發光肌

圖片來源：品牌提供

如果你想以更輕鬆的方式實踐「早C晚A」，MUJI無印良品的全新「高濃度美容液系列」是入門好選擇。無印良品以「日夜分時保養」為概念，推出三款新品──維他命C誘導體美容液、A醇誘導體美容液與ALL IN ONE美容精華凝膠，主打「台灣企劃、日本製造」，用簡單步驟就能完成保養。

1.早晨用 維他命C誘導體美容液：含10%維他命C誘導體與橙皮精華，幫助提亮氣色、柔化膚質。

圖片來源：品牌提供

2.夜間用 A醇誘導體美容液：添加0.1%A醇誘導體與積雪草精華，質地清爽不黏膩，適合初學者。

圖片來源：品牌提供

3.高濃度ALL IN ONE美容精華凝膠：一次結合維他命A、B、C三大成分，省去繁瑣步驟，一瓶搞定化妝水、乳液、精華液功能。

圖片來源：品牌提供

MUJI以「簡單、高濃度、無負擔」為訴求，讓想跟上「早C晚A」趨勢卻怕太複雜的族群，也能輕鬆入門發光保養。