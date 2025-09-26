2025-09-26 15:05 女子漾／編輯張念慈
頂級保養週年慶開打！SK-II 晶透小熊 × 肌膚之鑰盲盒吊飾必收
2025百貨週年慶戰火點燃，頂級美妝品牌紛紛端出話題新品與限量組合，SK-II推出「晶透小熊夢幻奇境」、 Clé de Peau Beauté（肌膚之鑰）則有光采盲盒吊飾，不只推出明星保養組合，更結合潮玩、盲盒等跨界元素，讓消費者在保養同時也能收集療癒小物，成為週年慶檔期最受矚目的話題焦點。
SK-II：PITERA™ 晶透小熊夢幻奇境
SK-II 今年週年慶以「PITERA™ 晶透小熊」為主角，打造沉浸式快閃體驗。除了超能精華王者青春露、今年突破升級的新品小燈泡精華、澎彈大紅球，以及風靡全台的防曬小白球，還有期間限定明星商品加大版，一次滿足美肌願望。10月1日年末限定晶透小熊節慶禮盒更將驚喜登場，搭配晶透奇蹟禮袋，無論是長期愛用者或新朋友，都能找到專屬組合。
推薦必收組合：
1.PITERA™ 精華體驗組（NT$2,990）：青春露 75ml＋青春敷面膜＋亮采化粧水，新客入門首選。
2.晶透奇肌套裝（NT$3,290，晶透小熊限定包裝）：青春露＋煥亮精華＋煥顏霜，節慶收藏感滿滿。
3.青春露超限量增量組（NT$6,900）：青春露 230ml＋多款 30ml 隨身瓶，鐵粉囤貨必搶。
4.超限量煥亮增量組（NT$7,690）：光蘊恆璨煥亮精華 50ml 搭配隨身瓶，亮膚必備。
5.青春面膜增量組（NT$9,100）：一次擁有 20 片青春敷面膜，節慶派對前急救首選。
6.LXP 凝時金緻系列（NT$11,000 起）：金字塔頂端的奢華保養，乳霜、精華皆有加大版與滿額禮，追求極致呵護必選。
週年慶限定贈品：滿額可獲「晶透小熊吊飾／托盤」，首四日加碼更是粉絲搶購重點。
肌膚之鑰：光采盲盒吊飾療癒登場
緊跟全球「療癒系潮玩」趨勢，Clé de Peau Beauté（肌膚之鑰）今年週年慶首度推出 限量光采盲盒。活動期間於櫃點消費滿 NT$8,000，即可獲得抽獎機會，隨機帶回3款光采玩偶吊飾之一。吊飾設計結合精品與可愛元素，呼應品牌「光采」理念，讓消費者在享受高奢保養的同時，也能收集專屬小物，增加收藏樂趣。
必收推薦單品／組合：
肌膚之鑰周年慶必收5大組合
1.精質乳霜單品組（NT$18,500，價值 NT$26,336）
經典乳霜 30mL，附多款隨身版精華與乳霜，適合有紋路、鬆弛困擾的入門抗老首選。
2.奇幻列車乳霜晶露組（NT$27,000，價值 NT$36,948｜百貨9折 NT$24,300）
年度藝術聯名限定包裝，乳霜＋晶露一次收齊，還附奇幻列車旅行提包，收藏價值極高。
3.創生‧極致乳霜單品組（NT$40,500，價值 NT$58,974）
頂級乳霜 40mL，加贈 極致香水 50mL 正貨，結合保養與香氛的奢華體驗。
4.24K 黃金精華單品組（NT$8,500，價值 NT$11,898）
2025 最新話題新品，購買精華 40mL，就能獲得小容量黃金精華＋多款修護品，適合熟齡肌。
5.創生‧極致眼霜單品組（NT$15,000，價值 NT$24,298）
眼霜 20mL，附多款極致系列眼部保養小樣與價值 NT$4,800 的專屬護理療程，針對細紋、暗沉特別推薦。
週年慶限定亮點：光采盲盒吊飾數量有限，送完為止，已成社群上「最療癒奢寵收藏」。
