【保養日常】FULLY韓國純素品牌台灣開箱，李多慧推薦保養品泥膜補水＋洗面乳深層清潔體驗

身為一個標準的懶人女孩，我一直很希望保養和清潔能越簡單越好。

每天上班回家後，其實只想要快速把臉洗乾淨，最好是一個步驟就能同時做到清潔加保養，這樣才不會因為麻煩而偷懶跳過。

偏偏我又很容易覺得毛孔不乾淨，常常照鏡子時會注意到鼻翼和下巴的粗糙感，心裡總覺得不踏實。

也因為這樣，我才會想嘗試 FULLY 這個韓國純素品牌的三款潔膚泥膜，綠番茄、紅番茄果醬還有米糊，每一款都有不一樣的特色，就好像可以依照每天的膚況來挑選。

像是有些天氣特別悶熱，通勤一整天下來，臉上出油加上灰塵，毛孔的髒污感最明顯。

這時候我就會用綠番茄潔膚泥膜，它是淡綠色的泥狀質地，延展性很好，敷在臉上的時候帶一點清爽的涼感，香氣也有種青番茄的草本味，聞起來很乾淨。

加水按摩後泡沫細細的，沖掉時真的有一種毛孔被徹底呼吸的清爽感，洗完不會緊繃，皮膚是清爽卻帶著水潤感，對於我這種常常覺得臉「洗不乾淨」的人來說，真的很有安全感。

如果那天精神狀態比較差，或是加班到很晚，隔天照鏡子臉色暗沉無光，看起來好像特別沒精神，我就會選紅番茄果醬潔膚泥膜。

它的外觀設計真的很可愛，紅紅的就像果醬一樣，質地也比較特別，有點像是果醬混合泥的觸感，推開的時候非常滑順。

香氣是淡淡的熟番茄甜味，聞起來很清新。

最喜歡的是它在清潔的同時，肌膚會慢慢呈現亮澤感，洗掉之後臉色看起來好像透亮一點，不會那麼蠟黃，整個人精神也跟著變好。

而當天氣乾燥，或是我肌膚有一點小敏感的時候，我就會改用米糊營養潔膚泥膜李多慧推薦保養品。

它的外觀很療癒，是米白色的簡約設計，裡面的質地像奶油一樣柔軟，敷上去的觸感很溫潤。香氣帶著淡淡的米香，不會過度人工，反而有種安心的味道。

用水搓開時，能起像牛奶泡泡一樣的綿密泡沫，洗完臉之後膚觸軟嫩不乾，特別適合在晚上睡前使用，感覺肌膚被好好滋養過，第二天上妝也比較服貼。

我覺得 FULLY 這三款潔膚泥膜就像是我的「肌膚情境小幫手」，依照每天的膚況去選擇，既能清潔也能保養，完全符合我這種懶人又貪心的需求。

最重要的是，它們都屬於純素自然成分，不用擔心太多額外的負擔，外觀設計也很有質感，放在浴室裡隨手拿起來用就很方便。

現在的我，不再煩惱毛孔清不乾淨，甚至會有點小期待每天回家能挑一款「當天的面膜夥伴」。

這陣子因為天氣忽冷忽熱，皮膚狀態真的不太穩定。













尤其是我本身容易出油，毛孔又比較明顯，所以清潔和保濕這兩件事對我來說格外重要。

剛好最近入手了幾款產品，想趁這個機會一起分享：有 FULLY 台灣的使用心得，也有一款我很愛的保濕泥膜，還有一支清潔毛孔用的洗面乳，以及近期很紅的韓國純素保養品牌。

先從 FULLY 說起吧。

FULLY 在台灣這陣子討論度還蠻高的，不少人拿它跟市面上的平價保養做比較。

我自己實際用下來，覺得他們家產品的質地很貼心，不會厚重或讓皮膚悶住，尤其對像我這樣容易泛油光的人來說，算是友善的選擇。

網路上評價有些人覺得價位偏高，但我覺得以成分和使用感受來看，它的確有符合「給肌膚安心」這個概念，所以在我心裡算是值得推薦的品牌之一純素臉部清潔用品分享。

今天要分享





















FULLY韓國純素

另外它有附上一個品牌挖棒





















是我最近超喜歡的一款保濕泥膜。

以往我對泥膜的印象就是「吸油、拔乾」，常常敷完會覺得皮膚很繃緊，甚至有點乾澀，但這款保濕泥膜完全顛覆了這種感覺。

它在清潔毛孔的同時，還能保留肌膚的水潤度，洗掉的瞬間摸起來滑滑的，不會覺得被抽乾。敷的過程中也沒有刺痛或乾裂的情況，對敏感肌的人應該會相對友好。

再來聊聊毛孔清潔洗面乳。我挑選洗面乳最在意的就是「有沒有過度清潔」。

這支洗面乳泡沫細緻，清潔力剛剛好，用完之後不會讓臉立刻冒油，但也不會讓肌膚緊繃，反而有種舒服的清爽感。

連續用了幾週，鼻翼和下巴的粉刺感有變得比較平滑，毛孔看起來也不那麼粗糙，算是給我一點小驚喜。

最後不得不提最近很紅的韓國純素保養品牌。

這類品牌主打「純素」、「自然萃取」的理念，少了動物性成分和過度的化學添加，對敏感肌或追求乾淨保養的人來說，是很加分的選擇。

我自己用的是一款純素精華，質地很清爽，吸收後不會有黏膩感，疊加後續保養也完全不打架。更棒的是，用起來心理壓力比較小，會覺得自己在做環境友善的選擇。

整體來說，這段時間的保養新發現讓我對「清潔」和「保濕」的平衡有了更深的體會。









FULLY 台灣的產品給了我穩定的基礎，保濕泥膜和洗面乳幫助改善毛孔問題，而韓國純素保養則讓我在日常保養中找到更安心的替代方案。

保養真的沒有絕對的標準答案，但找到適合自己膚質與生活理念的產品，就是最棒的享受。





最近天氣還是很悶熱，我肌膚油油膩膩的很不舒服，鼻頭和臉頰都出油，年紀大了，毛細孔也變得很大，看起來就很不美觀!

FULLY韓國純素品牌綠番茄潔膚泥膜





















外包裝三個色系都一樣，是紙盒的包裝顏色是綠色的，正面是英文側面有標章，背面則是韓文說明，側邊貼有中文說明，

成份寫得很清楚，一罐總共是120ml，將泥膜塗抹至全臉，我是以我的方式使用它，

第二罐我再用他說的方式使用看看，我將泥膜用棒子將全臉塗抹上，

綠番茄潔膚泥膜的成分設計，其實很貼近我這種注重清潔同時又怕刺激的膚質需求。

裡面以自然礦物泥作為基底，能夠帶走毛孔裡的多餘油脂與髒污，卻不會讓肌膚在清潔後覺得乾巴巴的。

它的質地比想像中細緻柔滑，是那種介於奶霜和泥狀之間的觸感，延展性很好，輕輕一抹就能均勻覆蓋全臉。









加入的綠番茄萃取，帶有一點保護力的效果，對於平常容易因為作息不規律而看起來暗沉的膚況來說，算是一個很溫柔的小幫手。

















在敷泥膜的過程中，感覺臉頰微微涼涼的，他帶點薄荷的味道，敷上去會有微微的涼感，不會刺、不會緊，反而讓肌膚覺得很放鬆，特別適合在一整天回到家、卸妝洗臉後使用。那種感覺有點像在幫臉部做一場深呼吸。





















從軟管裡擠出來是泥狀的質地，顏色是淡綠色的，延展性非常的好，沒有特殊的香氣，

是有色無味的泥質狀態，打濕後可以當洗面乳使用，

等個約10 分鐘快乾的時候用水打溼在搓洗，充分按摩臉部，讓每個毛細孔都有泥膜泡沫沖洗按摩，泡沫綿密感十足，可以打出很多泡沫的感覺，

















我大概敷個八到十分鐘，期間泥膜會慢慢變得比較乾，但不會那種乾到裂開的程度。

洗掉的時候很容易沖乾淨，不需要一直搓，水一碰就能化開。洗完照鏡子時，真的會有一種「欸？皮膚變亮了」的感覺。毛孔周圍的暗沉和油光被帶走，整體變得乾淨清透，但摸起來卻依然保有柔軟度，不乾不緊繃。









一膜兩用，泥膜使用後沾水搓揉即可變成洗面乳使用；直接搓洗則可單獨作為每日清潔的洗面乳

讓肌膚更乾淨，再用清水沖洗乾淨即可，

泥膜非常好沖洗，用水輕輕沖洗就可以洗得乾乾淨淨的，感覺毛細孔都被打開了，

綠番茄潔膚泥膜的「番茄鹼」成分能有效改變肌膚彈性和毛孔，

肌膚沖洗乾淨之後，我的臉頰洗淨後的毛細孔感覺有縮水的感覺，看起來一點也不油膩，鼻頭摸起來不會油油的，









整個把我的臉洗得乾乾淨淨的，摸起來肌膚觸感很舒服乾淨，臉頰無殘留任何香氣，喜歡純淨自然的泥膜或洗面乳，就非常適合這款FULLY韓國純素品牌綠番茄潔膚泥膜，

我自己是混合偏乾肌，以往很怕用泥膜會讓兩頰更乾，但這款綠番茄泥膜讓我完全放心。敷完之後肌膚表面光滑又細緻，摸起來像是剛去完SPA那種柔嫩觸感。隔天上妝時也有明顯感覺——粉底更服貼、氣色更亮。





























洗淨過後的臉頰真的差很多，臉頰有拉緊的感覺，年紀大了感覺鬆垮的肌膚有救了，

再搭配像是蘆薈、植萃精華這類保濕與舒緩的成分，讓泥膜在吸附髒污的同時，也能保留肌膚該有的水分，不會有那種緊繃得讓人想立刻狂抹乳液的狀況。.

肌膚使用過後變得很乾淨，拉緊的感觸然後只要再塗抹乳液即可，韓國製的保養品就是精緻又好用，

使用幾次下來，我覺得這瓶真的很適合現在的季節，尤其是容易出油、毛孔堵塞的情況，用它來定期深層清潔剛剛好。綠番茄的抗氧化效果也讓膚色看起來更均勻，有種自然亮感，不需要額外開濾鏡。

簡單來說，FULLY 綠番茄潔膚泥膜是一種「溫和卻有感」的存在。它不像一般泥膜那樣粗糙或強勢，而是溫柔地幫肌膚清走雜質，留下乾淨又柔嫩的底膚感。每次敷完，我都會忍不住摸摸臉，然後心想——嗯，這瓶我會回購。

真的是非常好用的泥膜，把我的肌膚洗的晶瑩剔透，又很純淨的感覺，太完美了!!

























FULLY韓國純素品牌紅番茄果醬潔膚泥膜





























最近愛上了在家敷臉的小儀式感，這次想跟大家分享我新入手的 FULLY 韓國純素品牌「紅番茄果醬潔膚泥膜」。

光聽名字就覺得很可愛有趣，拿到手的第一眼，我就被它的外觀吸引了。

包裝設計簡約卻帶點小清新，紅番茄的元素點綴得剛剛好，不會太花俏，反而有種自然感。放在梳妝台上，整體氛圍都變得更療癒。

外觀是番茄紅的淡色系，跟綠番茄潔膚泥膜外包裝一樣有英文及韓文和中文說明，只是顏色不大相同，是好看的粉紅色，使用前先閱讀清楚，

打開後看到質地時，我真的笑了出來，因為它就像真的果醬一樣，帶點柔滑濃稠的紅潤感，看起來甜甜的卻又很乾淨清爽。

手指輕輕沾起來，能感覺到細緻卻帶點凝膠感的觸感，不是厚重那種，而是柔軟好推開的質地。





















塗在臉上的時候延展性很好，不會拉扯皮膚。質地式凝膠裡面含有紅色的顆粒狀，清輕薄塗一層即可，

紅番茄果醬潔膚泥膜的「砂糖顆粒」可以溫和去角質不刺激，去角質泥膜分享!!

他是透明紅色的，有點像是塑膠膜的外觀，像把臉上塗一層透明的紅色膠體，

成分上，它主打自然與純素，尤其添加了紅番茄精萃，對我來說特別安心。

紅番茄果醬潔膚泥膜 120ml」屬於品牌的「紅番茄系列｜水潤細緻」系列。容量與綠色第一罐一樣，





紅番茄萃取物：作為主打成分，用以提供番茄去氧化、柔潤功能。





微細顆粒 / 類砂糖顆粒：在一些使用者分享中提到，它的質地裡會有像砂糖一樣的顆粒感，使得在配水乳化或按摩時，能有輕微去角質或質地上的層次感。





泥質基底 / 清潔泥類成分：作為「泥膜」產品，裡面自然包含可吸附油脂、髒污的泥土成分，作為清潔與淨化毛孔用途。這類泥土通常具備良好清潔吸附能力。由於 FULLY 本身主打純素與溫和，其泥質成分應該也是比較溫和、微細的泥。





水分 / 濕潤調理配方：因為它屬於「水潤細緻」系列，所以可以期待會有一些保濕、調理成分（例如植物性保濕劑、舒緩植萃等）來平衡清潔的同時避免過度乾燥。]

毛孔護理保養品分享我一向很在意產品是不是溫和，因為我的膚質有時候會有點小敏感，而這款泥膜讓我在使用時有點刺痛感屬於正常的，反而覺得被好好呵護。

純素保養品品牌分享香氣也是我很喜歡的一點。一拆開包裝就有很香很香的女人花香，和第一罐綠色無味很不相同，

清爽濃郁的淡淡花香，帶點自然清新的氣息，聞起來很放鬆，不是那種人工香精的刺鼻味，敷著的過程會讓人覺得像在做居家 SPA，一邊保養一邊心情都被療癒了。

加水按摩時有顆粒可以搓洗邊按摩邊去角質，它會起一些細緻的泡沫，雖然不是那種厚厚一層的綿密泡泡，但帶來的清潔感很剛好。













泡沫產生的很多，只要一滴水可以產生綿密而濃郁的泡沫，這個面膜比綠色那罐難沖洗，

需要來回多沖洗幾次才會沖洗得乾淨，不過洗淨力也是一流的，

洗掉後，臉上會有一種乾淨卻不緊繃的觸感，摸起來滑滑嫩嫩的，甚至會覺得膚色有變亮一點。尤其是在外面跑了一整天，臉上總覺得有灰塵或小黏膩感，用它洗完會有種「深呼吸」的輕盈感。

我的肌膚使用過後聞起來香香的，淡淡的花香很舒服，然後肌膚像被拉起來過一樣，臉頰有往上提的感覺，而且肌膚觸感像摸雞蛋表面一樣光滑，

它使用過後的肌膚觸感真的是一流的好，真的好久沒清洗那麼乾淨，肌膚摸起來超滑溜完全不會有顆粒感，真的超級好用，大推!!

使用後的感受，我會形容成「乾淨卻溫柔」。它不像傳統清潔泥膜那樣讓皮膚乾巴巴的，反而讓毛孔有種被打理過的清爽，同時肌膚還保留著柔嫩感。





















對我這種懶得做太多保養程序的人來說，這罐真的是一舉兩得：既有清潔力，又能兼顧舒適感。

如果要用一句話總結，那就是：FULLY 紅番茄果醬潔膚泥膜，就像是一罐能讓肌膚呼吸的小果醬，不只好看、好聞，用完還會讓人上癮。 🍅✨





















FULLY韓國純素品牌米糊營養潔膚泥膜

















這是分享的最後一罐面膜，這罐面膜的封口是封住的，需要將它撕開來才可以擠出使用，跟前面兩罐不大相同，開封後盡量快點使用完!

最近真的太愛挖掘那種「兼具顏值又好用」的保養品了。

















尤其是韓國純素品牌 FULLY 的系列一直讓我很有好感，這次入手的是他們家的 米糊營養潔膚泥膜，光是名字就讓人有種溫柔又療癒的感覺。





第一次拿到這瓶的時候，我就忍不住多看了幾眼。

包裝走的不是那種華麗浮誇路線，而是低調又有質感的奶白色系，搭配霧面瓶身，整個氣質很乾淨、很舒服。

那種一拿在手上就覺得「嗯～這瓶會很好用」的直覺。瓶蓋設計緊密，質感也滿紮實的，不會有廉價感。

整體造型簡約又有韓系的溫柔氛圍，放在浴室洗手台上，光是看著就覺得心情很好。

開封時有淡淡的米香味撲鼻而來，不是那種人工香精的甜膩，而是有一點像新煮好的糙米飯那種自然香氣，很療癒、很放鬆。

主要靈魂成分是米糊萃取物，裡面富含胺基酸、維他命 B 群和微量礦物質，這些都是能讓肌膚在清潔的同時被滋養的來源。





















低敏洗面乳分享它質地有點偏凝膠又和泥狀的混合體，擠出來之後延展性很好可以均於推開肌膚，

此時噁已聞到淡淡的米糠香味還有淡淡清爽的花香，這味道很清淡比紅色那罐味道還好聞，

米糊的細緻分子能溫柔地帶走老廢角質與毛孔髒污，同時幫肌膚補充養分，讓皮膚洗完之後不會有乾澀感。





另外還添加了高嶺土與白泥這兩種礦物泥成分，它們可以深入清除毛孔裡的油脂與髒汙，但因為配方比例調得很溫和，不會過度吸附皮脂，所以洗完臉之後肌膚仍然保有柔潤度。





泥膜中還有燕麥萃取與乳酸菌發酵成分，這兩種成分能幫助乾燥不適，讓整體的清潔過程更溫和。

植物性油脂如乳木果油與向日葵籽油，也在配方中扮演保濕的角色，讓肌膚在清潔後仍能維持柔滑。





整體來說，這款米糊營養潔膚泥膜的配方沒有複雜的化學香料或刺激成分，而是以自然米糊、礦物泥與植萃油脂為主軸，讓肌膚在被深層清潔的同時，還能補充營養與水分。那種乾淨卻不乾的平衡感，正是這瓶泥膜最迷人的地方。

泥膜的質地比我想像中細緻很多，顏色帶著一點米白色的奶霜感，看起來就很溫和。

我用附的小刮棒挖出一點，滑開在手背上測試時，覺得延展性很好、不厚重，感覺敷起來應該不會乾裂。

真正敷在臉上的時候，那種觸感真的有點像在幫肌膚敷上一層營養糊糊（笑），冰冰涼涼的很舒服。

敷的過程中有稍微的癢感，可能是我肌膚太乾燥，滿特別的。敷這泥膜是種享受，聞起來很舒服!

























大概靜待十分鐘左右，用溫水慢慢打圈洗掉時會產生大量綿密的泡沫，泡沫真的超級多，

會發現泥膜遇水後會稍微變得滑順，洗起來很容易，這款沖洗的程度比紅色那罐好清洗，也不會像某些泥膜那樣要搓半天才乾淨。

洗完那一刻，我真的有被驚艷到。臉部清潔用品分享肌膚摸起來滑滑嫩嫩的，感覺像剛幫皮膚吃了一頓營養餐，毛孔的粗糙感有變細緻，整體亮度也更均勻，重點是完全沒有乾燥緊繃的感覺~









而且我的臉洗得相當乾淨的感覺，臉頰都在發光，肌膚波起來很光滑細緻，也有淡淡的香氣，

反而有一種潤澤、柔嫩的膚觸，後續擦化妝水跟精華的吸收速度明顯變快。

這幾次用下來，我覺得 FULLY 這款米糊營養潔膚泥膜特別適合像我這種肌膚偏乾又容易暗沉的膚質。

米糊營養潔膚泥膜的「PDRN」可幫助肌膚提升保濕感。

















它不像傳統泥膜那樣專攻「吸油清潔」那一派，而是溫和地幫肌膚做清潔同時補給營養，讓皮膚在洗完後還有水潤感。

對我這種懶得做太多步驟的人來說，這種「清潔兼保養」的設計真的是一大加分。

如果你也喜歡那種淡淡的自然香氣、不刺激又有實際保養感的產品，FULLY 這款米糊營養潔膚泥膜真的可以列入清潔保養的固定班底。

每次用完照鏡子，都有一種「嗯～今天皮膚狀態很好」的小確幸。





























FULLY泥膜評價這個韓國純素品牌一直走的是自然、簡約又帶點小清新的路線，他們的三款潔膚泥膜在外觀上就能看出不同的個性。

綠番茄潔膚泥膜以淡綠色的瓶身設計為主，給人一種清爽乾淨的氛圍，裡面的質地是柔滑細緻的綠色泥狀，延展性很好，塗在臉上不會有厚重感，還帶著一點微微的涼意。

香氣方面偏向青番茄的草本氣息，很清新自然，聞起來特別舒服。

加水按摩時能起出細緻泡沫，洗完之後感覺毛孔被徹底清潔，卻不會有乾澀或緊繃感，特別適合油性或混合肌。

敏感肌泥膜心得紅番茄果醬潔膚泥膜在外觀上相當討喜，半透明的紅色調讓人一眼就聯想到新鮮的番茄果醬，光是看著就覺得很可愛。

它的質地不像一般單純的泥膜，反而有點像泥狀果醬中帶點小果粒的觸感，抹開的時候滑順輕盈，讓人覺得使用感很特別。

味道則是熟番茄帶有一點花香的香味，清新卻不膩。加水後會起柔軟細緻的泡沫，在清潔的同時還能感覺肌膚帶來些許滋潤，毛孔清潔好物分享特別適合需要改善暗沉、想讓膚色提亮的人。

至於米糊營養潔膚泥膜，外包裝延續品牌的極簡風格，溫潤的米白色調給人一種療癒安心的感覺，單看就覺得很溫和。

內容物的質地像柔滑的米糊，塗抹時特別好延展，敷在臉上有種輕盈的滋潤感。

它的香氣帶著淡淡的米香與植物的清新氣息，沒有人工香精的濃烈味道，用起來很放鬆。

當加水搓揉後，會形成像牛奶泡泡般的綿密泡沫，觸感溫和細緻，洗完臉後肌膚柔軟不乾燥，特別適合乾性肌或敏感肌。

整體來說，FULLY評價這三款泥膜各有特色，從外觀設計到使用體驗都延續了 FULLY 純素自然的理念。

綠番茄專注在油脂調理與毛孔淨化，紅番茄則強調提亮與活力，而米糊則溫和滋養、適合乾燥膚質。

質地、香氣與起泡的綿密感各有不同，卻都有一個共同點，就是清潔後的膚觸乾淨卻不緊繃，讓人願意在日常中輪流使用，依照肌膚當天的狀態挑選最適合的一款。

有時候保養，對我來說就像挑選甜點一樣，心情不同、狀態不同，想要的感受也不一樣。

最近入手了

FULLY韓國純素品牌

的三款潔膚泥膜韓國清潔保養品分享——綠番茄、紅番茄果醬、米糊，每一罐都像是為不同的膚況量身打造的小驚喜。

先說說

綠番茄潔膚泥膜

。

每次熬過一整天外出，臉上油光和毛孔真的很鬧脾氣，這時候敷上綠番茄，涼爽又清新的感覺立刻撲面而來。

它的質地很好推開，敷的時候不會厚重，洗掉之後臉明顯乾淨許多，毛孔彷彿也吸了口氣般放鬆。這罐對混合偏油肌真的很友善，尤其是夏天，整個就是必備救星。

Olive Young熱銷泥膜分享綠番茄泥膜在韓國一上市就登上Olive Young不分類排行第一名，其他兩款在韓國也很受歡迎。

再來是

紅番茄果醬潔膚泥膜

。

FULLY泥膜好用嗎光聽名字就覺得可愛，打開時真的有種花香的香氣感。

它的質地比綠番清淡一點，敷在臉上不會悶。最喜歡的是它帶來的亮澤感，每次晚睡隔天敷一下，洗淨後臉色真的會變得比較有精神，看起來不像剛熬夜完。

對暗沉膚色來說，它就是提亮的秘密武器。

這罐紅色的是我裡面最喜歡的，三罐之中我最愛的，除了香氣還有去角質的感覺，臉洗得很光亮，真的很推!!

最後一定要提到

米糊營養潔膚泥膜

。

這款完全就是溫柔派，敷上去就像幫臉做一頓滋養大餐，過程中不會緊繃，反而有種被溫和照顧的感覺。

洗掉後臉滑滑嫩嫩的，乾燥感消失，保濕度明顯提升，特別適合換季或膚況比較敏感的時候。

三款泥膜用下來，我覺得FULLY的設計真的貼心，讓人可以依照膚質狀態去挑選。

就像我平常會交替著用，油光重的日子用綠番茄、暗沉想提亮的時候選紅番茄、需要滋潤呵護的時候就敷米糊。

這樣保養變得有趣又有儀式感，肌膚也能得到不同的照顧。

保養不一定要很繁瑣，但一定要懂得選擇。

這三款FULLY純素泥膜，讓我在不同狀態下都能找到最適合自己的那一罐，也讓日常護膚多了一份貼心的溫柔。



















































