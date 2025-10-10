2025秋冬流行色彩，優雅與活力的時尚調色盤

中秋已過，雖然天氣依舊酷熱難耐，但各大時尚品牌早已悄悄換上初秋系列。此時，當然還不急著全面換季，卻可以先在心裡開始盤算，哪些單品該整燙備用？哪些顏色值得優先嘗試？當秋風真正吹起時，便能在轉換季節的瞬間，穿出優雅與時髦的氛圍。

2025年的秋冬流行色彩，延續春夏依舊以「摩卡慕斯（Mocha Mousse）」為代表的中性色，同時加入一系列溫暖而飽和的色調，營造出放鬆隨興卻不失高雅的時尚風格。

Pantone權威色彩機構推出2025秋冬紐約流行色彩，10個流行色彩，及5個經典配色，交織出秋冬的時尚風景。製圖/崔至覲

Pantone權威色彩機構推出2025秋冬倫敦流行色彩，10個流行色彩，及5個經典配色，交織出秋冬的時尚風景。製圖/崔至覲

那麼，這一季有哪些色彩是可以多嘗試？又該如何搭配，才能展現個人風采？以下精選幾個重點色，幫助你提前掌握秋冬的時尚密碼。

1. 摩卡慕斯色，溫潤沉靜的基底

摩卡慕斯色介於咖啡與奶茶之間，溫暖卻不厚重，是今年不可或缺的中性色。它可以是上衣、褲裝，甚至大衣，營造低調卻極具質感的氛圍。

同色系穿搭：營造層次感與優雅氣質。

搭配開心果綠：增添秋日溫暖與清新活力。

與米色互補：展現簡約俐落的秋冬氣質。

摩卡慕斯色搭配範例。圖/崔至覲

2. 純淨米色，柔美的百搭色

米色可說是秋冬的「安全牌」。它幾乎能與任何顏色融合，無論毛衣、風衣或長靴，都能在米色的襯托下顯得溫潤而出色。

搭配咖啡或磚紅：營造熱情又具能量的秋冬印象。

搭配深藍色：帶出端莊的氣質，同時保有活潑的印象。

純淨米色搭配範例。圖/崔至覲

3. 沉穩鐵灰色，知性優雅的代表

無彩色的鐵灰色沉穩內斂，可以與冷、暖色互配，凸顯出每一個色彩的特色。

搭配藍灰色，有著同色系呼應，時髦又高級。

搭配粉紫或薰衣草紫，增添柔美與知性氛圍。

搭配薑黃色：讓低調的灰色瞬間活潑，增添亮眼焦點

沉穩鐵灰色搭配範例。圖/崔至覲

4. 久違的墨綠色：沉穩溫暖的點綴

墨綠色重回時尚舞台，帶來一股復古又溫暖的氛圍。

與秋香綠、草綠、開心果綠搭配，展現自然清新的層次，獨特又有個性的時尚感。和紫色調互配更是協調亮眼。

搭配紫色系：低調中散發亮眼的和諧感。





墨綠色搭配範例。圖/崔至覲

色彩搭配小技巧

秋冬的穿搭，常因層次與保暖需求而顯得厚重。若能巧妙運用流行色彩，就能讓整體造型更顯活潑與立體。建議掌握「一深一淺、一亮一暗」的搭配原則，例如；深色大衣搭配亮色毛衣，讓氣質穩重又不失活力。或是沉重的服裝，配上色彩鮮明的圍巾，能瞬間提升時尚度。

2025秋冬的色彩調性，溫暖、飽和而優雅，既能滿足我們在季節轉換時的舒適需求，也能透過巧妙搭配，讓造型展現活力。這個秋冬，不妨先從衣櫃裡挑出能呼應流行色的單品，搭配成屬於自己的時尚組合。當秋風真正起時，你將自在地散發優雅與活力兼具的時尚態度。