【船井石墨烯智能溫熱眼罩開箱】金盞花眼周噴霧＋蒸氣保濕棉｜15 分鐘享受眼周專屬 SPA

長時間用眼已經是現代人的日常，不論是上班盯螢幕、追劇或滑手機，眼睛經常覺得疲累或需要休息

我經常工作一整天後，還要陪孩子看書或玩遊戲，總覺得眼睛沒有真正停下來～～

開箱】金盞花眼周噴霧＋蒸氣保濕棉｜1" src="https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/805/f_29062805_1.JPG&ver=20250714&width=1200&height=900"> 【船井石墨烯智能溫熱眼罩開箱】金盞花眼周噴霧＋蒸氣保濕棉｜1

這次體驗的「船井®石墨烯智能溫熱蒸氣眼罩」，搭配「金盞花眼周噴霧」和「蒸氣保濕棉」

就像替眼睛安排了一段專屬的休息時光，讓忙碌的一天多了片刻靜下來的時間～～

這款眼罩的材質我很喜歡，嚴選的彈力潛水布摸起來滑順柔軟，用起來舒服，不會掉棉絮

細緻的包邊設計讓整體質感加分，搭配時尚印花，戴上時也有小小的時尚感

魔鬼氈的貼合設計很貼心，可以自由調整寬度，無論臉型大小都能找到最舒適的佩戴感

眼罩的設計採用奈米石墨烯電熱片，升溫快速、溫度分布均勻，搭配智慧恆溫設定，使用時讓人覺得很安心

提供三段溫控（39℃／42℃／45℃），可以依照喜好選擇，還有 15 分鐘自動關機設計，特別適合午休或睡前使用

眼罩用的是抗菌網眼布，可以拆下來清洗，隨時保持乾淨衛生～～

熱敷眼睛容易有淚液、油脂等分泌物的產生，為避免這些分泌物沾上眼罩，形成病黴菌繁殖的場所

熱敷眼罩最好選擇接觸眼睛部位有抗菌處理，最好是外層可拆下清洗的產品

USB 供電的設計，接行動電源或電腦都能用，出門也方便攜帶

還附贈一個束口收納袋，把眼罩放進袋子裡，不佔空間，也不用擔心弄髒～

「船井蒸氣保濕棉」加入石墨烯材質後導熱效果更好，搭配噴霧時能釋放更多蒸氣

放進眼罩內側後，觸感柔軟親膚，不會有異味或粗糙感，整體體驗更加完整

並且保濕棉經過抗菌加工，給眼睛最安全的呵護～～～

「金盞花眼周噴霧」的成分包含金盞花萃取、海洋膠原蛋白、大馬士革玫瑰、洋甘菊和薰衣草萃取物

噴霧細緻均勻、不會滴落，吸收速度快，質地清爽，氣味淡雅自然，搭配眼罩時能感覺蒸氣更濃郁，使用過程舒適愉悅

使用方式簡單，閉上眼睛，將金盞花眼周噴霧拿離眼睛約 15～20 公分，左右眼各噴 1～2 下

也可以直接噴在可更替的蒸氣保濕棉上，再放進眼罩內側使用～

實際體驗下來，我很喜歡眼罩的包覆感，鼻翼處的可調整設計能遮光

晚上睡前使用，能讓我慢慢放鬆，入睡前的時間更舒適，隔天醒來眼周狀態也更自然

連續使用一週後，我覺得每天固定留一小段時間給自己休息，精神狀態比以前更穩定

過去我也試過拋棄式蒸氣眼罩，雖然方便，但溫度會隨時間慢慢下降，而且完全無法調整

相比之下，船井智能溫熱眼罩就實用多了，不僅能維持穩定的溫度，還可以依照喜好選擇舒適的溫控

對我這種每天長時間用眼的人來說，不只環保，也更經濟，每次使用都能感受到眼周的舒適和溫暖

船井智能溫熱眼罩搭配金盞花眼周噴霧和蒸氣保濕棉，從設計到使用感受都很完整

三段溫控、抗菌布料、USB 供電、可水洗設計，搭配濕潤蒸氣與淡淡香氣，讓日常休息更有儀式感

它不只是一個眼罩，更像是一段專屬的 15 分鐘放鬆時光，讓我每天都能好好停下來休息一下

