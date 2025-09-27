【美妝開箱】KORÉNA一次滿足水潤、修護與緊緻 雙魚子×黑白松露保養！媲美醫美的奢華級逆齡保養體驗

女生的化妝台是不是永遠都少一瓶保養品？尤其年過 25 之後，真的開始會認真想：「我要怎麼讓肌膚保持 Q 彈、不顯老？」這次就來跟大家分享我最近的新寵 —— KORÉNA！實際用了一陣子，發現它不只外型有質感，連質地和效果都很讓人驚喜。尤其是那種塗上去的瞬間，肌膚像喝了水一樣澎潤，隔天照鏡子真的有差！這篇就要來開箱我自己真實的使用心得，看看這組號稱「必敗」的保養組，究竟有多必敗！如果你也在找一組兼顧保濕、彈潤、抗老的保養好物，那就一起看下去吧～

KORÉNA

女生是不是常常有這種小劇場：看著鏡子裡的自己，覺得昨天還好好的，今天怎麼細紋變明顯了？肌膚好像突然變得比較乾、比較沒精神。尤其像我這樣熬夜又常接觸電腦藍光的人，真的覺得臉上寫滿「加班痕跡」~說真的，保養品我也試過不少，但真正有感、而且讓我覺得「哇！值得一再回購」的，其實不多。

這次要跟大家分享的 KORÉNA ，完全可以說是近期我的肌膚救星。先說結論：這一組根本就是「擦的魚子水光針」！因為成分真的太奢華，裡面用到雙魚子精華、黑白松露，還搭配上黃金A醇、多重胜肽等黑科技。原本我以為這種高端保養只會出現在萬元等級的專櫃，沒想到 KORÉNA 竟然用比較親民的價格，做到媲美醫美等級的效果。

KORÉNA

而且我自己連續用了快一個月，最明顯的就是：肌膚真的變得澎潤、乾紋改善很多，甚至化妝師朋友還問我：「你最近是不是偷偷去打什麼醫美？」 這就是我愛上它的原因！

KORÉNA

在開始介紹產品之前，我一定要先聊聊 KORÉNA 這個品牌，因為它背後的理念其實滿打動我的。KORÉNA 是韓國 KT&G 集團底下的高端保養品牌，強調把「大自然的珍貴精華」和「尖端科技」結合。光聽可能會覺得抽象，但你看它的產品成分就知道，它是真的把最奢華的元素都搬進瓶子裡。

KORÉNA

像是深海的鮭魚子和鱘魚子、森林裡的黑白松露，這些原本就是醫美或頂級保養愛用的明星成分。再加上韓國三大科研集團共同研發的專利科技，讓這些活性成分不會流失，而是能在擦上的瞬間才釋放出來，維持新鮮度和效果。這一點真的很厲害，因為很多時候保養品打開後，成分會慢慢氧化變質，但 KORÉNA 的瓶設計和技術，讓我用到最後一滴都還是穩定高效的。

KORÉNA

更重要的是，品牌哲學是「奢華卻不該是少數人的專屬」。這句話我真的很有感！因為以前一聽到魚子精華就覺得遙不可及，但 KORÉNA 把這個奢華帶到更親近的價位區間，讓我們這些小資女也能享受像明星般的護膚待遇。

KORÉNA 煥顏露

煥顏露

第一次用到 KORÉNA 煥顏露，我覺得它是「被低估的強者」！因為很多人可能會把它當化妝水，但其實它是有滿強大功能的前導精華。它的質地介於化妝水和精華液之間，帶一點潤度，但拍開後超快吸收！

KORÉNA 煥顏露

裡面有 99% 煙酰胺和類肉毒成分，所以不只是補水，還有改善毛孔和亮白的效果。我特別喜歡拿來當妝前保養，因為它真的有讓底妝更服貼、不浮粉的神奇效果。

KORÉNA 煥顏露

KORÉNA 煥顏露

我自己實測下來，連續用兩週後，鼻翼和額頭毛孔真的小了一圈（我自己照放大鏡看得出來）。而且它是全天候補水，早上用也不會泛油，晚上用又夠滋潤，完全就是一瓶「全膚質救星」。

KORÉNA 煥顏露

KORÉNA 煥顏露給了我一種「輕盈卻不單薄」的質地！最明顯的感受就是吸收超快。它不像一般化妝水那樣清透得像水，也不是濃稠到會黏膩的精華，而是介於兩者之間的柔滑液態，帶著微微的厚度，倒在手心時能感受到一股柔順的延展感~連我最近在換季時，兩頰常常會出現乾燥脫皮的狀況，連上妝都卡粉，用了這瓶後狀況改善很多。敷妝前用它當打底，妝感真的更服貼、更有光澤，朋友還問我是不是換了粉底液，但其實只是保養打底做對了！

KORÉNA小藍鑽晚霜

小藍鑽晚霜

如果要我選一個這組裡面最讓我「離不開」的產品，那就是 小藍鑽晚霜。我第一眼就被它的名字吸引，覺得光聽就很夢幻，結果實際用下來，真的有被圈粉~

KORÉNA小藍鑽晚霜

我最常在熬夜後用它，因為這瓶有黃金A醇和多重胜肽，等於夜間膠原修復的黃金組合。熬夜的隔天通常我臉色會很暗沉，但用了小藍鑽晚霜的晚上，隔天起床真的臉色好很多，泛紅的地方也穩定下來，整體感覺是「休息好了」的膚況。

KORÉNA小藍鑽晚霜

它真的不是一般的保濕霜，而是有修護力的「夜間保養神器」。如果你跟我一樣，常常因為生活忙碌或熬夜而讓膚況小鬧脾氣，那麼小藍鑽晚霜會是你很可靠的睡前伴侶~

KORÉNA小藍鑽晚霜

打開瓶子的瞬間，可以看到乳霜質地帶著一點點藍白的光澤，看起來就很高級。用手指取一點，會發現它是那種綿密厚實的霜狀，但完全不會死厚或油膩，推開來反而很柔滑，帶點「化開」的感覺，像奶油被溫熱後慢慢融化在皮膚上。

KORÉNA小藍鑽晚霜

它被很多人叫「小藍鑽晚霜」，質地超特別，是那種雪酪狀的固態膏，推開後在手溫下會乳化，然後化成一層絲滑的修護膜。這設計我超喜歡，因為它在臉上完全不會厚重或悶痘！

KORÉNA小藍鑽晚霜

我的保養習慣是晚上睡前一定要鎖水，因為開冷氣睡覺超容易流失水分。以前用過一些太油的晚霜，結果早上起來臉反而悶痘，但小藍鑽的使用感超棒——擦完之後臉蛋是帶著水潤光澤的，不會有「一層膜」的厚重感，反而像肌膚自己在散發健康的光。最神奇的是，隔天醒來照鏡子，臉真的會覺得變得更 Q 彈！尤其法令紋那一區，以前總是很容易顯乾紋，但用了幾次小藍鑽後，那條紋路明顯不會那麼深，甚至覺得臉型線條比較有精神~

KORÉNA時光針修護面膜

時光針修護面膜

最後要大推的，就是 時光針修護面膜。老實說，我是一個很愛敷面膜的人，因為覺得那段時間很像「儀式感」，能讓自己靜下來專心休息。但市面上的面膜千百種，真的要有特別的效果才能讓我想回購，而這款時光針完全打中了我的心！

KORÉNA時光針修護面膜

我最常在重要約會或拍照前敷，因為敷完真的會透亮！暗沉直接消失，膚況變得很像剛去完做臉一樣。重點是它的精華液超多，不會滴得滿臉都是，而是剛剛好能被肌膚吃進去！

KORÉNA時光針修護面膜

這款面膜絕對不只是單純的補水，而是我用過後會覺得「有在抗老」的那種高效修護。它被取名為「時光針」真的名副其實，用起來就像給肌膚打了一劑回春針，短時間內就能看到皮膚狀態被喚醒的感覺~

KORÉNA時光針修護面膜 小金管修護乳

除了面膜本身帶來的深層修護，這組合裡貼心附上的 小金管修護乳 更是我意想不到的驚喜。這支乳液雖然外表小巧，但功能卻非常全面。它主打 日間修護與長效保濕，擦在臉上的瞬間就能感受到輕盈又絲滑的質地，不會油膩厚重，反而像替肌膚蓋上一層柔軟的防護膜。最讓我驚豔的是，它的保濕力真的很持久，出門一整天到晚上回家，臉上依然維持著細緻的光澤與彈潤感，完全沒有乾燥緊繃的困擾。對於常常待在冷氣房的我來說，這種 24小時續航的保濕力 簡直就是救星~~

KORÉNA時光針修護面膜

先說它的膜布，觸感非常細緻，敷在臉上不會有硬邦邦的感覺，反而是輕薄服貼的那種，好像第二層肌膚一樣~

KORÉNA時光針修護面膜

最棒的是，它的精華液超級足，袋子裡還會剩很多，可以順便擦脖子和手臂。敷上去的瞬間，整張臉都被「澆灌」一樣，冰涼感讓人瞬間放鬆。我通常會在洗完澡後敷，邊看劇邊享受這種療癒時刻~

KORÉNA時光針修護面膜

使用上的效果更是讓人驚艷。大概敷 15–20 分鐘後拿下來，臉上的肌膚不只是水潤，而是帶有一種「玻尿酸打滿」的澎潤感，所以它才叫「時光針」吧！而且那種光澤感不是油亮，而是從肌膚裡透出來的健康光澤，讓人照鏡子的時候都會忍不住多看兩眼。對我來說，它很適合在重要場合前使用，比如拍攝、約會或出席活動，因為它真的能讓膚況瞬間提升一個等級！

KORÉNA時光針修護面膜

而且我觀察到，它的修護力不只是一時。像有幾次我膚況比較差，臉上冒了一些小粉刺或泛紅，用了時光針後，隔天肌膚的穩定度也會更好，膚色看起來比較均勻，敏感感覺被安撫了。我自己已經默默把它列入「冰箱必備面膜」，因為冰冰涼涼的使用感，真的很療癒又有效。對我來說，這款面膜不只是保養，而是心情加分的存在~

KORÉNA

KORÉNA從魚子精華的立體緊緻，到小藍鑽晚霜的夜間修護，再到煥顏露的補水打底，以及時光針面膜的急救效果，真的每一樣都有它的亮點~

我覺得 KORÉNA 成功的地方，就是把醫美級的成分搬到日常保養裡，讓我們可以每天輕鬆使用，而不用花大錢去醫美診所。這種感覺很像：你在家就能享受專櫃級、甚至更高規格的呵護！而且最重要的是真的「有感」。我這個人很挑，保養品如果沒感覺，一兩週就會被打入冷宮，但這組我已經用到見底，還默默加購了~

如果你跟我一樣，開始在意小細紋、鬆弛，或是單純想要讓肌膚穩定健康，真的很推薦試試看這一組。保養不只是擦瓶瓶罐罐，而是對自己的一種投資，讓未來的自己感謝現在努力呵護的你。💙