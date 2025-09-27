【美妝開箱】KORÉNA一次滿足水潤、修護與緊緻 雙魚子×黑白松露保養！媲美醫美的奢華級逆齡保養體驗

2025-09-27 10:23 貝ㄦ貪食怪

女生的化妝台是不是永遠都少一瓶保養品？尤其年過 25 之後，真的開始會認真想：「我要怎麼讓肌膚保持 Q 彈、不顯老？」這次就來跟大家分享我最近的新寵 —— KORÉNA！實際用了一陣子，發現它不只外型有質感，連質地和效果都很讓人驚喜。尤其是那種塗上去的瞬間，肌膚像喝了水一樣澎潤，隔天照鏡子真的有差！這篇就要來開箱我自己真實的使用心得，看看這組號稱「必敗」的保養組，究竟有多必敗！如果你也在找一組兼顧保濕、彈潤、抗老的保養好物，那就一起看下去吧～

KORÉNA

女生是不是常常有這種小劇場：看著鏡子裡的自己，覺得昨天還好好的，今天怎麼細紋變明顯了？肌膚好像突然變得比較乾、比較沒精神。尤其像我這樣熬夜又常接觸電腦藍光的人，真的覺得臉上寫滿「加班痕跡」~說真的，保養品我也試過不少，但真正有感、而且讓我覺得「哇！值得一再回購」的，其實不多。

這次要跟大家分享的 KORÉNA ，完全可以說是近期我的肌膚救星。先說結論：這一組根本就是「擦的魚子水光針」！因為成分真的太奢華，裡面用到雙魚子精華、黑白松露，還搭配上黃金A醇、多重胜肽等黑科技。原本我以為這種高端保養只會出現在萬元等級的專櫃，沒想到 KORÉNA 竟然用比較親民的價格，做到媲美醫美等級的效果。

KORÉNA

而且我自己連續用了快一個月，最明顯的就是：肌膚真的變得澎潤、乾紋改善很多，甚至化妝師朋友還問我：「你最近是不是偷偷去打什麼醫美？」 這就是我愛上它的原因！

KORÉNA

在開始介紹產品之前，我一定要先聊聊 KORÉNA 這個品牌，因為它背後的理念其實滿打動我的。KORÉNA 是韓國 KT&G 集團底下的高端保養品牌，強調把「大自然的珍貴精華」和「尖端科技」結合。光聽可能會覺得抽象，但你看它的產品成分就知道，它是真的把最奢華的元素都搬進瓶子裡。

KORÉNA

像是深海的鮭魚子和鱘魚子、森林裡的黑白松露，這些原本就是醫美或頂級保養愛用的明星成分。再加上韓國三大科研集團共同研發的專利科技，讓這些活性成分不會流失，而是能在擦上的瞬間才釋放出來，維持新鮮度和效果。這一點真的很厲害，因為很多時候保養品打開後，成分會慢慢氧化變質，但 KORÉNA 的瓶設計和技術，讓我用到最後一滴都還是穩定高效的。

KORÉNA

更重要的是，品牌哲學是「奢華卻不該是少數人的專屬」。這句話我真的很有感！因為以前一聽到魚子精華就覺得遙不可及，但 KORÉNA 把這個奢華帶到更親近的價位區間，讓我們這些小資女也能享受像明星般的護膚待遇。

KORÉNA 煥顏露

煥顏露

第一次用到 KORÉNA 煥顏露，我覺得它是「被低估的強者」！因為很多人可能會把它當化妝水，但其實它是有滿強大功能的前導精華。它的質地介於化妝水和精華液之間，帶一點潤度，但拍開後超快吸收！

KORÉNA 煥顏露

裡面有 99% 煙酰胺和類肉毒成分，所以不只是補水，還有改善毛孔和亮白的效果。我特別喜歡拿來當妝前保養，因為它真的有讓底妝更服貼、不浮粉的神奇效果。

KORÉNA 煥顏露

KORÉNA 煥顏露

我自己實測下來，連續用兩週後，鼻翼和額頭毛孔真的小了一圈（我自己照放大鏡看得出來）。而且它是全天候補水，早上用也不會泛油，晚上用又夠滋潤，完全就是一瓶「全膚質救星」。

KORÉNA 煥顏露

KORÉNA 煥顏露給了我一種「輕盈卻不單薄」的質地！最明顯的感受就是吸收超快。它不像一般化妝水那樣清透得像水，也不是濃稠到會黏膩的精華，而是介於兩者之間的柔滑液態，帶著微微的厚度，倒在手心時能感受到一股柔順的延展感~連我最近在換季時，兩頰常常會出現乾燥脫皮的狀況，連上妝都卡粉，用了這瓶後狀況改善很多。敷妝前用它當打底，妝感真的更服貼、更有光澤，朋友還問我是不是換了粉底液，但其實只是保養打底做對了！

KORÉNA小藍鑽晚霜
KORÉNA小藍鑽晚霜

小藍鑽晚霜

如果要我選一個這組裡面最讓我「離不開」的產品，那就是 小藍鑽晚霜。我第一眼就被它的名字吸引，覺得光聽就很夢幻，結果實際用下來，真的有被圈粉~

KORÉNA小藍鑽晚霜

我最常在熬夜後用它，因為這瓶有黃金A醇和多重胜肽，等於夜間膠原修復的黃金組合。熬夜的隔天通常我臉色會很暗沉，但用了小藍鑽晚霜的晚上，隔天起床真的臉色好很多，泛紅的地方也穩定下來，整體感覺是「休息好了」的膚況。

KORÉNA小藍鑽晚霜

它真的不是一般的保濕霜，而是有修護力的「夜間保養神器」。如果你跟我一樣，常常因為生活忙碌或熬夜而讓膚況小鬧脾氣，那麼小藍鑽晚霜會是你很可靠的睡前伴侶~

KORÉNA小藍鑽晚霜

打開瓶子的瞬間，可以看到乳霜質地帶著一點點藍白的光澤，看起來就很高級。用手指取一點，會發現它是那種綿密厚實的霜狀，但完全不會死厚或油膩，推開來反而很柔滑，帶點「化開」的感覺，像奶油被溫熱後慢慢融化在皮膚上。

KORÉNA小藍鑽晚霜

它被很多人叫「小藍鑽晚霜」，質地超特別，是那種雪酪狀的固態膏，推開後在手溫下會乳化，然後化成一層絲滑的修護膜。這設計我超喜歡，因為它在臉上完全不會厚重或悶痘！

KORÉNA小藍鑽晚霜

我的保養習慣是晚上睡前一定要鎖水，因為開冷氣睡覺超容易流失水分。以前用過一些太油的晚霜，結果早上起來臉反而悶痘，但小藍鑽的使用感超棒——擦完之後臉蛋是帶著水潤光澤的，不會有「一層膜」的厚重感，反而像肌膚自己在散發健康的光。最神奇的是，隔天醒來照鏡子，臉真的會覺得變得更 Q 彈！尤其法令紋那一區，以前總是很容易顯乾紋，但用了幾次小藍鑽後，那條紋路明顯不會那麼深，甚至覺得臉型線條比較有精神~

時光針修護面膜
KORÉNA時光針修護面膜

時光針修護面膜

最後要大推的，就是 時光針修護面膜。老實說，我是一個很愛敷面膜的人，因為覺得那段時間很像「儀式感」，能讓自己靜下來專心休息。但市面上的面膜千百種，真的要有特別的效果才能讓我想回購，而這款時光針完全打中了我的心！

KORÉNA時光針修護面膜

我最常在重要約會或拍照前敷，因為敷完真的會透亮！暗沉直接消失，膚況變得很像剛去完做臉一樣。重點是它的精華液超多，不會滴得滿臉都是，而是剛剛好能被肌膚吃進去！

KORÉNA時光針修護面膜

這款面膜絕對不只是單純的補水，而是我用過後會覺得「有在抗老」的那種高效修護。它被取名為「時光針」真的名副其實，用起來就像給肌膚打了一劑回春針，短時間內就能看到皮膚狀態被喚醒的感覺~

KORÉNA時光針修護面膜 小金管修護乳

除了面膜本身帶來的深層修護，這組合裡貼心附上的 小金管修護乳 更是我意想不到的驚喜。這支乳液雖然外表小巧，但功能卻非常全面。它主打 日間修護與長效保濕，擦在臉上的瞬間就能感受到輕盈又絲滑的質地，不會油膩厚重，反而像替肌膚蓋上一層柔軟的防護膜。最讓我驚豔的是，它的保濕力真的很持久，出門一整天到晚上回家，臉上依然維持著細緻的光澤與彈潤感，完全沒有乾燥緊繃的困擾。對於常常待在冷氣房的我來說，這種 24小時續航的保濕力 簡直就是救星~~

KORÉNA時光針修護面膜

先說它的膜布，觸感非常細緻，敷在臉上不會有硬邦邦的感覺，反而是輕薄服貼的那種，好像第二層肌膚一樣~

KORÉNA時光針修護面膜

最棒的是，它的精華液超級足，袋子裡還會剩很多，可以順便擦脖子和手臂。敷上去的瞬間，整張臉都被「澆灌」一樣，冰涼感讓人瞬間放鬆。我通常會在洗完澡後敷，邊看劇邊享受這種療癒時刻~

KORÉNA時光針修護面膜

使用上的效果更是讓人驚艷。大概敷 15–20 分鐘後拿下來，臉上的肌膚不只是水潤，而是帶有一種「玻尿酸打滿」的澎潤感，所以它才叫「時光針」吧！而且那種光澤感不是油亮，而是從肌膚裡透出來的健康光澤，讓人照鏡子的時候都會忍不住多看兩眼。對我來說，它很適合在重要場合前使用，比如拍攝、約會或出席活動，因為它真的能讓膚況瞬間提升一個等級！

KORÉNA時光針修護面膜

而且我觀察到，它的修護力不只是一時。像有幾次我膚況比較差，臉上冒了一些小粉刺或泛紅，用了時光針後，隔天肌膚的穩定度也會更好，膚色看起來比較均勻，敏感感覺被安撫了。我自己已經默默把它列入「冰箱必備面膜」，因為冰冰涼涼的使用感，真的很療癒又有效。對我來說，這款面膜不只是保養，而是心情加分的存在~

KORÉNA

KORÉNA從魚子精華的立體緊緻，到小藍鑽晚霜的夜間修護，再到煥顏露的補水打底，以及時光針面膜的急救效果，真的每一樣都有它的亮點~

我覺得 KORÉNA 成功的地方，就是把醫美級的成分搬到日常保養裡，讓我們可以每天輕鬆使用，而不用花大錢去醫美診所。這種感覺很像：你在家就能享受專櫃級、甚至更高規格的呵護！而且最重要的是真的「有感」。我這個人很挑，保養品如果沒感覺，一兩週就會被打入冷宮，但這組我已經用到見底，還默默加購了~

如果你跟我一樣，開始在意小細紋、鬆弛，或是單純想要讓肌膚穩定健康，真的很推薦試試看這一組。保養不只是擦瓶瓶罐罐，而是對自己的一種投資，讓未來的自己感謝現在努力呵護的你。💙

貝ㄦ貪食怪

貝ㄦ貪食怪

我是貝ㄦ貪食怪，我喜歡分享美食與生活，主要經營痞客邦、ig和臉書，同時也是PopDaily 創作者和食尚玩家駐站部落客，希望你喜歡我的分享❤️

#肌膚 #保養品 #彩妝保養 #保濕控油 #保濕面膜

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#時尚 #UGG

《瑞草洞》文佳煐纖細曲線養成5個秘訣！把握黃金時間自然瘦

《瑞草洞》文佳煐纖細曲線養成5個秘訣！把握黃金時間自然瘦

2025-09-08 23:34 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

近期與韓劇男神李鐘碩攜手合作《瑞草洞》的文佳煐，曾因演出《女神降臨》而擄獲許多粉絲的心，身高 169 公分體重 46 公斤的她，纖細的身形比例，加上精緻完美臉蛋，尤其有著一雙筆直修長的腿部線條令人超羨慕，讓人不禁想知道，私底下的她都怎麼變美跟維持好身材，此篇為大家總整理文佳煐分享過的纖瘦曲線養成秘訣，從以下 5 個習慣開始，並搭配飲食與運動，不僅可以快速瘦身，同時打造理想體態，由裡到外保持渾然天成的迷人魅力。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開01.不刻意節食

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

文佳煐曾經提到， 14 歲出道的她以往也試過極端減肥法，比如一天只吃一餐或者斷食，導致心情變得相當低落，而且恢復飲食之後還很容易復胖，所以後來她更換成均衡又健康的飲食習慣，並搭配運動才是維持理想身材的不二法則。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開02.固定運動

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

把運動當成興趣的文佳煐，不僅練芭蕾、騎馬、攀岩、高爾夫，也熱愛爬山與皮拉提斯，難怪她長期能維持纖細又緊緻的曲線，每天固定運動也能增加身體代謝，讓肌膚更年輕有光澤。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開03.習慣泡澡

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

私底下非常喜歡泡澡的文佳煐，曾分享在跑步或肌肉緊繃的狀態，會透過泡澡來達到放鬆、加速血液循環，一週大約會泡 4 - 5 次，然後在搭配瑜伽滾輪幫助伸展，雕塑曲線同時還很舒壓。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開04.多喝水

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

喝水的重要性，相信大家已經耳熟能詳，每天補足身體所需水份，可以消水腫

且保持肌膚水潤光澤，喝水的好處多多，減肥的大家千萬別忘記。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開05.早餐吃堅果與優格

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

每天早上的第一餐，文佳煐選擇半顆蘋果、優格、杏仁堅果為主，另外也會補充足夠蛋白質，能增加飽足感之外，也避免吃得太簡單而嘴饞，以低熱量又健康的食物開啟美好的一天。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#瑞草洞 #文佳煐 #藝人大小事

這波不囤對不起自己！週年慶「加大容量組」懶人包　保養、彩妝、香水一次看

這波不囤對不起自己！週年慶「加大容量組」懶人包　保養、彩妝、香水一次看

2025-09-12 17:13 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源： IG＠cledepeaubeaute、＠shiseido
圖片來源： IG＠cledepeaubeaute、＠shiseido

一年一度的百貨週年慶又來啦！每到周年慶一定要搶購各大百貨的「加大容量限定組」，容量翻倍、贈品爆棚、價格直接腰斬，錯過真的會搥心肝！今天編輯整理今年最強的週年慶必搶加大組，一次囤好一年份，保養之路不再斷貨焦慮～

超划算周年慶組合1： IPSA流金水大滿貫組

號稱濕敷神器的IPSA流金水，今年週年慶直接祭出200ml×2再送30ml×10的超狂組合，總容量高達430ml，平均1ml只要$3.7，天天濕敷也不心疼。原價$5,080，現在只要$2,610，濕敷控快囤。

IPSA 週年慶_預購會限定_流金水大滿貫組。圖片來源：品牌提供
IPSA 週年慶_預購會限定_流金水大滿貫組。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合２：　資生堂紅妍山茶花精華買1送1

紅妍精華這次祭出50ml買一送一超浮誇組，原價$8,700、週年慶只要$4,350。兩人一起分裝使用，CP值爆表，還能互相督促保養，快揪閨蜜一起買。

資生堂 山茶花修護精華排隊組 NT 4,350 [買一送一! 開打首四日排隊組合]。圖片來源：品牌提供
資生堂 山茶花修護精華排隊組 NT 4,350 [買一送一! 開打首四日排隊組合]。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合3：怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華加大版

Jolin欽點愛用的怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華，今年週年慶限量推出加大22g版本，比平常多出7g，價格卻依舊佛心$2,500。想和天后一樣擦出緊緻澎彈肌，這波真的不能錯過。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合4：肌膚之鑰精萃光采激光晶露II 1+1組

號稱「水光玻璃肌養成神器」的激光晶露II，這次一次推出75ml×2加大容量組，再加上滿滿贈品堆成禮盒山，總價值近$35,880，週年慶價只要$22,500，保養控看了都心動。

肌膚之鑰預購會限定 週慶合圖_加大激光瓶 1+1 組。圖片來源：品牌提供
肌膚之鑰預購會限定 週慶合圖_加大激光瓶 1+1 組。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合5：肌膚之鑰精質乳霜1+1奢寵組

被譽為「貴婦乳霜天花板」的精質乳霜，週年慶限時50ml×2超豪華大組，總價值$72,034，指定百貨週年慶再享9折只要$44,550，頂級乳霜派的囤貨首選。

肌膚之鑰預購會限定 週慶合圖_頂級乳霜 1+1 奢寵組。圖片來源：品牌提供
肌膚之鑰預購會限定 週慶合圖_頂級乳霜 1+1 奢寵組。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合6：NARS持光妝前雙入組

專為上妝前打造光澤膚感的NARS裸光亮顏妝前凝乳，這次週年慶推出30ml×2特惠組，只要$3,150，還送迷你精華水50ml，底妝控一定要先卡位。

NARS 持光妝前雙入組 優惠價NT3,150 價值NT4,000。圖片來源：品牌提供
NARS 持光妝前雙入組 優惠價NT3,150 價值NT4,000。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合7：NARS後台專業遮瑕雙入組

後台指定的明星遮瑕——妝點甜心遮瑕蜜，週年慶推出6ml×2組合只要$2,160，再送迷你遮瑕+旅行刷，體積輕巧帶出門，旅遊補妝神隊友非它莫屬。

NARS 後台專業遮瑕雙入組 優惠價NT2,160 價值NT3,630。圖片來源：品牌提供
NARS 後台專業遮瑕雙入組 優惠價NT2,160 價值NT3,630。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合8：IPSA ME極致修護加量組

IPSA熱賣的ME極致修護自律循環液，這次週年慶直接祭出67折超狂加大容量，組合包含50ml正貨＋50ml補充瓶，再加贈9ml×2迷你瓶，總容量高達118ml，原價$8,732、現在只要$5,850。跟媽媽一起入手剛剛好，一起把膚況養回穩定健康狀態。

IPSA 週年慶_預購會限定_ME極致修護加量組。圖片來源：品牌提供
IPSA 週年慶_預購會限定_ME極致修護加量組。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合9：IPSA修護歸0精華限定組

被網友封為「膚況急救神品」的修護歸0精華，週年慶推出買2送1多送50ml超佛心組，內含50ml×2正貨＋50ml補充瓶，總價值$9,000、特價只要$5,400。姊妹或同事一起分，一人一瓶超划算，換季修護零負擔。

IPSA 週年慶 修護精華限定組。圖片來源：品牌提供
IPSA 週年慶 修護精華限定組。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合10：醉象多胜肽緊緻抗老霜1+1組

歐美名人圈愛用的醉象這次也加入戰局！多胜肽緊緻抗老霜50ml×2只要$2,880，等於67折就能買到100ml，緊緻抗老、彈潤光澤一次到位，醫美錢可以先省下來。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合11：NARCISO傾我淡香精禮盒

在社群上話題不斷的NARCISO傾我淡香精，週年慶推出90ml+10ml限量組，特價$4,500，溫柔木質花香搭配隨身小香，隨時補香也能優雅不間斷。

NARCISO RODRIGUEZ傾我淡香精禮盒。圖片來源：品牌提供
NARCISO RODRIGUEZ傾我淡香精禮盒。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合12：ISSEY MIYAKE一生之水女性香水禮盒

經典花香系代表的一生之水，週年慶推出100ml+25ml大容量組，特價$4,550，清透優雅的香氣，是香氛控必收的長青款。

ISSEY MIYAKE一生之水女性香水禮盒。圖片來源：品牌提供
ISSEY MIYAKE一生之水女性香水禮盒。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合13：TORY BURCH玩轉之境淡香精禮盒

TORY BURCH今年話題新品「玩轉之境」也推出90ml+10ml+7.5ml超值組，週年慶特價$4,550，清新花果香氣輕盈又有記憶點，入門也很適合。

TORY BURCH 玩轉之境淡香精禮盒。圖片來源：品牌提供
TORY BURCH 玩轉之境淡香精禮盒。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#保養 #新品 #美妝 #週年慶

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

2025-09-23 16:47 女子漾／編輯張念慈
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供

「剛做完醫美，皮膚亮到發光；結果幾週後，乾癢、泛紅全回來！」這是許多網友在網路討論區的共同心聲。醫美療程雖然能短期讓肌膚煥然一新，但本質是「破壞後再修復」的過程，如果術後沒有做好修護，皮膚屏障反而會越來越脆弱，不僅效果維持不久，還可能提早步入敏感老化循環。

專家提醒，醫美只是讓肌膚「破壞再重建」的開始，術後關鍵就是「修復＋強韌」，以下推薦6款醫美級保養新品，幫你延長醫美效果，讓肌膚回到健康穩定狀態。

1. 修麗可 A.G.E. 活膚緊緻霜

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

被譽為「醫美加速器」的修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜，是許多皮膚專科醫師指定的術後保養首選。產品核心鎖定「逆轉糖老化」，結合18%普拉斯鏈™、莓果類黃酮與甘草次酸，能一邊促進膠原蛋白新生，一邊抑制糖化終產物對膠原纖維的傷害，從根本延長緊緻與彈性的維持時間。

臨床實證顯示，在醫美療程後搭配使用，僅需兩週即可大幅縮短恢復期，加速膠原增生，實現「9倍緊緻重塑」效果。針對電音波、雷射等破壞式重建療程，這款乳霜不僅能舒緩發炎、減少暗沉，還能長效支撐新生膠原的品質，是術後想要「效果看得見、也留得住」的最佳修復神隊友。

2. SK-II 肌源賦能煥顏系列

SK-II今年全新升級「肌源賦能煥顏系列」，推出明星新品「澎彈大紅球」活膚霜，鎖定肌膚老化第一現形處「蘋果肌」。品牌研究發現老化從蘋果肌鬆弛開始，進而引發法令紋與輪廓下垂，因此透過PITERA™、致臻芍藥凝萃與專研香豆酸精粹，幫助全臉恢復緊緻、澎彈與飽滿。臨床數據顯示，使用兩週即可讓蘋果肌緊實提升7.8mm，四週更能明顯改善法令紋與嘴角線條。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX

來自日本的抗老專家 OZIO，以「溫和高效」為核心，結合0.3%純A醇、植物來源補骨脂酚與新世代A醇HPR，協同作用達到撫紋、提亮與毛孔細緻效果。更添加5種胜肽與7種神經醯胺，幫助術後受損肌膚快速修護、補水鎖水。代言人王宇婕直言：「用完後膚況亮到像會發光！」對於醫美術後想嘗試A醇卻怕刺激的人，是理想的進階選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

4. ARTISTRY 雅芝 時光金耀系列

強調「長壽美學」的時光金耀系列，包括精華凝露、眼霜、乳霜，攜手德國慕尼黑工業大學合作，導入植物幹細胞精萃、水飛薊萃取及24K金複合物。特別針對術後修復三大關鍵期「啟動新生、滋養茁壯、促進更新」，全面支持肌膚恢復力。臨床數據顯示，僅需3天即可讓肌膚彈性提升157%，不僅能延續醫美效果，更能強化膚況基底。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

5. 理膚寶水 極效B5彈潤超修復精華（#B5小藍瓶）

被封為「無針水光瓶」，理膚寶水小藍瓶運用獨家「修復型玻尿酸」，能深導滲透逼近真皮層，快速修復醫美後的發炎損傷，並啟動膠原蛋白生成。臨床實測顯示，使用後1小時修復力提升76%，8週後淡化深層紋高達81%，特別適合敏感肌與術後脆弱期使用。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6. Dior 迪奧 精萃再生微導眼凝萃

迪奧科研團隊將肌膚研究分為12大青春指標，並鎖定「營養學」作為眼周抗老關鍵，發現長期3C使用會加速眼周紋路與鬆弛。全新《精萃再生微導眼凝萃》特別添加14倍濃度的玫瑰微營養胜肽複合物，並融合岡維拉玫瑰花果萃取中的銅元素，能有效提升眼周緊緻度與光澤，從根源預防動態紋生成。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

產品搭載「360°彈性微導按摩壓頭」，鑲嵌11顆陶瓷微導珍珠，能降溫舒緩、同時精準作用於眉間紋、魚尾紋與眼下細紋，達到零死角撫紋效果。結合冷觸-1.5°C的設計，不僅能釋放眼周疲勞，也幫助活性成分深入滲透，是集修護、舒緩與緊緻於一身的高訂級眼周逸品。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#肌膚 #A醇 #皮膚 #煥顏 #法令紋 #修麗可 #王宇婕 #醫美療程 #理膚寶水 #彩妝保養

《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

2025-09-23 22:41 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

近日於 Netflix 新上線韓劇《妳和其餘的一切》，播出後便引起熱烈討論話題，此劇由金高銀、朴智賢共同主演，講述一部關於友情、愛情與兩人各自內心刻畫的故事，精湛的對手戲不僅讓人看了超入迷之外，金高銀充滿高級感的美貌，加上纖細衣架子的比例，讓人不禁想關注她私底下的穿搭，而金高銀私服經常以優雅和知性單品，運用不繁複的方式混搭出率性時髦感，想知道她有哪些造型秘訣嗎？一起從以下 5 套搭配盤點，一起穿出令人為之一亮的注目時尚吧。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本01.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

打開金高銀的 IG 可以發現，她常常以西裝外套為搭配，透過不同衣著加乘出多變風格樣貌，例如透過同色系穿衣巧思，內搭絲質緞面上衣與西裝長褲，衣襬的不規則垂墜使細節充滿焦點。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本02.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

毛呢外套 + 牛仔褲輕鬆營造一股率性街頭感，加上金高銀一頭極短男孩頭，看起來非常時尚且有型，不論是參加哪種場合這樣穿都很合適。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本03.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

在出遊或逛街的時候，金高銀選穿一件白色襯衫，加入背心與黑色長褲，不繁複的混搭方式簡約又俐落，隨性戴上墨鏡就很好看。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本04.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

平時雖然比較少看到金高銀穿亮色系的單品，但有時候她也會選擇像是紅色的開襟衫加休閒長褲，呈現出法式的優雅氛圍，另外上衣可以選合身或短版，瞬間讓比例更加纖細修長。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本05.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

如果想展現帶點男孩風的造型時，不妨參考金高銀運用寬鬆格紋襯衫與寬牛仔褲混合，便能製造中性休閒的街頭感受，再戴上棒球帽使造型更完整。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #金高銀 #高級感 #穿搭靈感 #流行穿搭 #妳和其餘的一切

