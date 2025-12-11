2025-12-11 14:33 女子漾／編輯許智捷
Jo Malone 中山站快閃！LINE 禮物公布 2024 聖誕熱門榜 美妝、甜點、飲料券成最安全送禮選擇
歲末送禮戰場提前開打！LINE 禮物今年推出的「我LINE給你」活動正式登場，號召用戶在年末向親友、同事或合作夥伴送上一份帶著祝福的心意禮。平台用戶數已突破 900 萬，而去年聖誕節更寫下驚人紀錄：全日時段平均每秒送出至少 2 份禮物。
歲末送禮不再只屬於親密關係，「弱連結」也成為關係維繫的重要名單，從交換禮物到年終感謝禮，通通掀起送禮潮。
也因為送禮場景更廣、需求更細，看準這股趨勢，LINE 禮物更首次與 Jo Malone London 合作推出 OMO 快閃，讓消費者能先試香、再線上送禮，把儀式感做滿。
如果你正在煩惱今年要送什麼才能體面又不失準，以下送禮趨勢與人氣品項，就是最保險、也最討喜的選擇。
香氛成歲末送禮黑馬 LINE 禮物 × Jo Malone London 推 OMO 快閃體驗
隨著年底儀式感送禮需求升溫，兼具質感與節慶氛圍的香氛商品，成為 LINE 禮物今年最受歡迎的品類。看準這股趨勢，平台首度攜手 Jo Malone London，將線上送禮延伸至線下情境，打造更完整的 OMO（Online-Merge-Offline）體驗。
12 月 12 日至 14 日，「英倫放玩派對快閃店」於 NO COFFEE 台北中山店登場，現場不僅展示 LINE 禮物販售的 Jo Malone London 限定商品，也以沉浸式香氛情境，讓消費者能先試香、再透過 LINE 禮物完成送禮。即日起至 12 月 17 日，凡購買或收到指定 Jo Malone London 聖誕商品，即有機會獲得 NO COFFEE 季節限定飲品兌換券。
【Jo Malone London 英倫放玩派對快閃店資訊】
時間：
2025/12/12–12/13｜11:00–22:00
2025/12/14｜11:00–21:30
地點：
NO COFFEE 台北中山店（台北市中山區南京西路 15 號 1 樓）
限定推薦品項：
經典香氛護手霜 30ml 禮盒｜NT$950
限定香氛糅香組 9ml＋9ml｜NT$1,945
隨行香氛禮盒（附針管香水）｜NT$950–995
護手護膚雙星禮盒（附針管香水）｜NT$950
（實際品項以活動頁公告為準。）
2024 聖誕送禮趨勢揭曉：倒數月曆、美妝與精緻甜點領跑榜單
LINE 禮物同步公布 2024 年度聖誕熱門品項供消費者參考。根據平台觀察，高單價禮物以各大國際美妝品牌推出的「倒數月曆」最受矚目；票券類中，星巴克 165 元飲料券再度蟬聯熱銷冠軍；甜點則由法蕾熊「天使之鈴可麗露」奪下最具人氣的節慶禮。這些品項因兼具儀式感與實用度，成為今年用戶交換禮物與感謝禮的首選。
LINE 禮物歲末「我LINE給你」啟動！用戶突破 900 萬、聖誕節單日每秒至少送出 2 份禮
歲末送禮潮全面升溫，LINE 禮物宣布「我LINE給你」活動正式展開。今年平台使用者（含送禮者與收禮者）已突破 900 萬人，其中 20～29 歲女性滲透率更逾八成。2024 年聖誕節當天，平台全日平均每秒送出至少 2 份禮物，訂單量較平日成長 3.8 倍，創下歷年節慶高峰，顯示台灣人已普遍習慣以線上送禮傳遞心意。
去年也觀察到一個有趣現象：12 月 25 日凌晨零點即湧現第一波送禮高峰，許多人選擇讓心意「在聖誕節第一秒送達」，而男性在此時段的送禮比例也明顯提升。
弱連結送禮崛起：男性與熟齡族群成長最強勁
近年送禮對象逐漸多元，不再侷限於親密關係，而延伸至同事、合作夥伴、同學等「弱連結」。不同於農曆春節、中秋以家庭關係為主，歲末節慶更傾向展現「輕量但有儀式感」的社交情誼，因此弱連結送禮需求逐年攀升。
在成長族群中，男性與 40～55 歲用戶最為亮眼。他們平均單價較高，偏好咖啡票券、宅配甜點、保養品等高實用性的禮物。LINE 禮物指出，歲末已成為用戶回顧並整理人際網絡的重要時機，以體面又不失心意的方式向周遭表達感謝。
歲末限定活動亮點一次看：最高抽 1 萬點、壽星回饋同步加碼
LINE 禮物同步推出多項回饋活動，包括：
任何品項皆可抽 LINE POINTS 最高 1 萬點
「1 點轉 2026 運勢」活動，可抽最高 2,026 點
送出指定商品，有機會獲得星巴克、麥當勞或 7-ELEVEN 30 元券
新用戶可領取 90 元新客優惠券（限量 12 萬份）
指定期間可用 1 元換購 7-ELEVEN 熱拿鐵（限量 2 萬杯）
12 月壽星同樣享有專屬福利：
登錄生日可抽 LINE POINTS 1,000 點
收藏指定商品，有機會收到 LINE 禮物寄出的驚喜生日禮
指定品牌（BVLGARI、SWAROVSKI、L’OCCITANE、SABON、AVEDA）加贈獨家莎莉小卡
