《一吻爆炸》5大看點！安恩真假單親媽媽求職遇真愛？ 張基龍意外之吻點燃辦公室戀情
Netflix全新韓劇《一吻爆炸》將於11/12全球上線，張基龍、安恩真一出場，直接把「意外之吻」拍成命運召喚儀式。從求職小謊言，到被親出一條戀愛大事件，這部劇結合假身份設定、辦公室曖昧、反差性格對撞，甜、鬧、羞全都來！絕對是今年秋冬必看的浪漫心動韓劇。今天編輯整理《一吻爆炸》的5大看點，一起看下去吧！
《一吻爆炸》看點1：一吻改命！從求職小謊言變戀愛大型事故
女主高多琳（安恩真 飾）為爭取嬰兒用品公司職缺，不得已假扮已婚媽媽。原本打算低調度日，卻在一次突發情境下與公司組長孔志赫（張基龍 飾）接吻，引來連環混亂與心動。
《一吻爆炸》看點2：安恩真飾演為生活奮力的女孩，脆弱與堅韌同時存在
安恩真再次演出「努力生活的普通女性」角色，承接她在《許願吧，精靈》、《戀人》、《機智醫生生活》裡的質感表演，她飾演的高多琳不完美、有失誤、也會慌張，但為家庭與未來努力的樣子十分動人。
《一吻爆炸》看點2：張基龍飾冷靜主管，理性遇上情感後的崩塌瞬間最迷人
飾演《雖然不是英雄》、《我的室友是九尾狐》的張基龍，在劇中是業務能力強、原則明確的主管孔志赫，除了帥氣外，更展現成熟穩定的職場形象。然而被吻之後，他的情感世界出現裂縫，理性與心動互相拉扯，是本劇的一大看點。
《一吻爆炸》看點4：人人嫌棄的「燙菠菜」也擁有愛情！？
預告裡，高多琳（安恩真）被酸「像燙菠菜一樣軟趴趴」，灰姑娘式狼狽開場讓人替她捏把冷汗。就在與孔志赫（張基龍）氣氛逐漸升溫時，誤會突然引爆，男主怒喊「滾」。然而女主沒有退縮，反而冷靜回：「我才不滾。」讓人忍不住好奇劇情發展。
《一吻爆炸》看點5：張基龍、安恩真新鮮組合，化學反應超好嗑！
張基龍與安恩真兩位演員，從預告就能感受到兩人目光交會時的張力與情緒流動，一靜一動的氣質相互牽引，化學反應藏都藏不住！《一吻爆炸》劇情完美融合幽默、浪漫與驚喜火花，證明愛情往往在最意想不到的時刻與地點悄然降臨。
《一吻爆炸》將於11月12日浪漫上映。
