北市隨機攻擊全台恐慌 在恐懼之後，我們更要學會溫暖地擁抱

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷。溝通表達培訓師張忘形呼籲：在恐懼之後，我們更要學會溫暖地擁抱。聯合報系資料照，記者林伯東／攝影

【在恐懼之後，我們更要學會溫暖地擁抱】

這幾天都在上課，直到今晚才有一點時間，想分享一下對最近事件的想法。⠀一樣的，這只是我的價值觀，如果不適合你，歡迎保有你的想法，我無意說服，只是想分享想法。⠀⠀

我們充滿善意，但也要學會保護自己

這幾天，很多人可能對出門感到擔心。但其實我覺得，這個月或許反而是最安全的時刻。每次在捷運看到警察，我都打從心底覺得感謝。⠀⠀

我想說的是，觀察環境、保護自己是必要的。甚至在真正危險的時刻，比起挺身而出，我覺得「逃跑」是更重要的事。先照顧好自己的安全，才是對愛你的人負責。⠀⠀

但我們不需要因此變得冷漠、不再信任。如果我們因為一個人的惡，就否定了萬個人的善，那才是傷害最深遠的地方。⠀⠀

我想如果可以，我會開始模擬如果真的發生這樣的事情，我該怎麼辦，我想我至少可以不要凍結在原地，並且思考我可能會發出聲音叫大家離開，畢竟我可能當不了英雄。⠀⠀

在黑暗中，總有人選擇發光

然而說到英雄，我相信大家一定都跟我一樣，非常的感謝余家昶先生。在我的價值觀中，兇嫌的名字不重要，但我認為英雄的名字應該要被記得。⠀⠀

在那個大家都想逃命的瞬間，他選擇站出來擋住傷害。英雄並不是不怕，而是即便害怕，依然選擇了善良。⠀⠀

除了他，我們也看見了許多美好：像是星巴克店員當機立斷拉下的鐵門、誠品店員的快速應對，以及無數個在第一時間上前幫忙的路人。這些都是在緊張時刻裡，閃閃發光的善意。⠀

只好等到有空的時候，認真地用新台幣支持!!!⠀⠀

善良是有底線的，幽默也是

然後我想特別提一點，這幾天我在網路上看到有人打電動時，取了類似「中山快刀手OO」這樣的名字。⠀⠀

我認為當別人的恐懼與傷痛，變成你的笑話或地獄梗時，我覺得這樣的人，可能都比事件本身更加惡劣。⠀⠀

你有一千萬種幽默的方法，但你卻選擇在受害者的創傷上，進行冷血的二次踐踏，更是一種冷血。⠀⠀

當你覺得這「只是一個梗」的時候，你正在消解社會對悲劇的警惕，也在剝奪我們作為人該有的同理心。⠀

有些玩笑，真的不好笑，它不代表你很幽默，只代表了你的自私，以及你對生命的漠視。⠀⠀

理解，是對抗恐懼最強大的武器

在車廂裡、街道上，我們或許可以試著放下手機，抬頭看看周遭。⠀⠀

我指的並不是要大家隨時處於戰鬥狀態，而是「把這件事當一回事」。⠀⠀

很多時候，意外發生在我們「理所當然」的忽略中。我們太習慣沉浸在螢幕裡的資訊，卻忘了身處的物理空間。⠀⠀

這幾天，我們可以試著多方接收正確的應變資訊，知道如果真的遇到危險，車廂的緊急通話鈕在哪裡？身邊有什麼東西可以當作緩衝？如果不幸發生衝突，逃生動線該往哪走？⠀

當你對環境有足夠的認知，你的恐懼就會減少，因為你擁有了選擇權。⠀⠀

也許多一點點的關心，多一個善意的眼神，這種我們看見彼此的守望相助，是我們對抗恐懼最強大的武器。

愛是此時此刻

我們總習慣把我愛你留給特別的節日，覺得彆扭，或是以為日子還長。但生命有時就是這麼無常，脆弱得讓人措手不及。⠀⠀

我曾經參加過一個朋友的三杯酒一個故事活動，其中有一個模擬死亡的橋段，主持人會問你，你的遺憾是甚麼？⠀⠀

當時我發現，我好像沒有遺憾。因為每次要離開小葵出門時，我絕對不會是在吵架後離開。⠀⠀

我能確定，如果那是最後一面，她一定明白我很愛她。這不是放閃，而是我想提醒自己，每一次轉身離開愛的人時，我會不會留下遺憾？⠀⠀

所以，如果可以的話，傳個訊息給你的家人，或是回家給他們一個擁抱。告訴他們：有你在，真的很好，我愛你。⠀⠀

真抱歉好像說了一堆教，只是想說如果可以，我們不要因為一個人的惡，去否定了其他人的善，去害怕這個世界，或是對這個世界變得冷漠。⠀⠀

我希望我自己，能因為這樣的事情，更尊重彼此，看見周遭的光，連結身邊的資源，並且更認真地與周遭的人說愛!!!