2026-03-16 15:32 女子漾／編輯王廷羽
歐巴肌肉太犯規！韓國19禁猛男秀《TOUCH FIVE》首度來台，票價、福利一次看
韓流舞台再掀話題！在韓國討論度爆表的19禁猛男秀 《TOUCH FIVE》 宣布海外首場演出將登陸台北，將於 2026年4月23日至26日 在 A11信義劇場 Legacy Max 登場，連續四天帶來 6場火熱演出。從濕身誘惑到近距離互動舞台，每一幕都讓觀眾臉紅心跳！女子漾也整理出 《TOUCH FIVE》台北場完整懶人包，包括演出時間、票價與福利亮點，準備好迎接最撩人的韓流舞台。
韓國猛男秀《TOUCH FIVE》首度來台！3大亮點一次看
猛男秀亮點1. 韓國爆紅舞台首度海外演出
在競爭激烈的韓國猛男秀市場中，《TOUCH FIVE》能迅速竄紅，靠的就是極具衝擊力的舞台魅力！團員不僅擁有紮實舞蹈實力，身材也被韓網形容為「三開門冰箱等級」，寬肩、厚胸與完美倒三角比例一登場就讓人印象深刻。整場表演結合舞蹈與音樂劇元素，設計出多段情境式舞台，例如浴室濕身橋段與重機主題表演，節奏張力十足，也因此在韓國累積不少粉絲支持。
猛男秀亮點2. 沉浸式互動舞台 歐巴近距離登場
和一般舞台表演不同，《TOUCH FIVE》的一大特色就是互動感十足。表演過程中，成員會走進觀眾席與現場互動，透過肢體律動與舞台魅力帶動氣氛，讓觀眾不只是看表演，而是更有參與感。台北場也特別推出 VVIP合照福利，每場限量50名觀眾可加購拍照互動，對粉絲來說可說是難得的近距離體驗。
猛男秀亮點3. 女性專場＋不限性別場次
韓國多數猛男秀通常僅限女性觀眾入場，不過這次台北演出特別規劃部分「不限性別場次」，讓更多觀眾都有機會體驗韓國猛男秀的舞台魅力。除了原本熱鬧的女性專場外，也吸引不少觀眾好奇這類型表演的現場氛圍，成為本次演出的一大看點。
《TOUCH FIVE》台北場演出時間資訊
2026年4月23日（四）19:30（女性ONLY）
2026年4月24日（五）19:30（女性ONLY）
2026年4月25日（六）15:00（男女不拘）
2026年4月25日（六）19:30（女性ONLY）
2026年4月26日（日）15:00（女性ONLY）
2026年4月26日（日）19:30（男女不拘）
《TOUCH FIVE》台北場票價、福利
VVIP神級寵愛席 NT$4,880
VIP火熱觀賞席 NT$4,280
A區心跳加速席 NT$3,680
B區誘惑觀賞席 NT$2,880
VVIP限定福利
每場可加購歐巴合照、每場名額限量50位
《TOUCH FIVE》活動資訊
2026 SHOW MUSICAL《TOUCH FIVE》演出地點：A11信義劇場 Legacy Max(台北市信義區松壽路11號6樓)
開賣時間：2026年3月16日 12:00
購票平台：KKTIX
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