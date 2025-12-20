「記得跟我爸媽說，我很愛他們」北市隨機攻擊4死9傷 我們可以現在就做的5件事

「記得跟我爸媽說，我很愛他們」這是台北市隨機殺人案被害者倒下前，說的最後一句話。

只是去逛個街，怎麼會變成人生再也無法再相逢？

台北市昨天發生駭人隨機殺人案，兇嫌張文釀成4死9傷慘劇。

根據目擊者的描述，張文先是在中山站外以長刀砍殺機車騎士頸部，接著闖進誠品南西店後，專門挑落單民眾砍殺。

其中一名受害者倒下後，流血止不住，意識變得微弱，但仍奮力地跟救援的民眾留下最一句話「記得跟我爸媽說我很愛他們」。

只是紅綠燈停個車，卻無辜被砍的機車騎士後來身亡了。姐姐做完筆錄時悲憤怒吼「他殺了我弟弟」，令人鼻酸。

僥倖活下來的人也仍然驚恐「人生中第一次離死亡那麼近，原來根本來不及尖叫」。

更可惡的是，這樣的變態殺人魔，竟然有人崇拜，把他當英雄。

有網友隨即在脆貼文，指「北捷事件主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站敬請期待，社會病態交給我們來重整」。

根據目前現有的調查資料顯示，張文是熱情的生存遊戲玩家，家裡有許多裝備。

我認為，他很可能無法分辨真實世界和虛擬世界，把自己的遊戲腳色帶入真實社會，活在想像中。

他就是標準的反社會性人格，無法融入社會，覺得全世界都對不起他，只有自己可以解救世界。

原本檢警研判他可能是畏罪墜樓，但後來證據顯示，他墜樓處下方原本是大量紙箱，只是昨天剛好清空。

所以，他很可能早就勘查好路線，想跳下時利用紙箱緩衝逃逸，沒想到被清空的紙箱，成了他自以為完美犯罪的最後一塊缺角。

①不要以為我們時間很多，該對家人說的愛，現在就說。

我們永遠不知道，逛街、等紅燈會遇到隨機殺人魔。不要讓一切來不及。

②不要低頭滑手機，仔細關注周遭人事物，好好保護自己。

③不要冷漠，勇敢助人。

有人受傷、緊急事故發生，立刻報警、大聲呼救，如果受傷的是我們的家人，你當下決定冷漠或是勇敢，會決定他能不能活下去。

張文在誠品南西大開殺戒，誠品的員工展現勇敢，讓旅客躲在更衣間、大聲呼叫警告，讓許多人得以避開死劫，真的讓人很感謝。

④不要開惡質的網路玩笑

社會案件並不有趣也不好玩，停止「我只是開玩笑而已，幹嘛那麼認真」的心態，造成社會恐慌，是最卑劣的事。

如果有人把此案當英雄案件討論，請立刻嚴厲的批評他。

⑤ 不要放棄對人性的希望

鄭捷、小燈泡隨機殺人案件發生後，好長一段時間台灣都陷入深深的悲痛裡。

我們害怕在路上被砍，走在路上都提心吊膽。

但我仍然相信，人性是溫暖的，大多數人都是正直善良的。

願逝者安息，願所有人平安，願我們都有機會和心愛的人再說一次我愛你。